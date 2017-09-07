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Три кита счастья «хочу», «могу» и «должен»

Каждый человек рожден для счастья. Однако, много ли тех, кто может сказать, что он действительно счастлив? Наверняка, лишь единицы из вас ответят утвердительно. Так что же для этого нужно?

Счастье состоит в том, чтобы общее содержание заключалось в трех понятиях: «хочу», «могу» и «должен».

Но у нас, чаще всего, они не совпадают. Если я хочу, то у меня не получается. Если я должен, то мне это не нравится. Как привести свои дела в порядок? Если вы хотите, но не можете, то попробуйте научиться. Любая деятельность, работа хороша. Необходимо просто начать действовать.

У нас возникают различные желания. Но их тоже важно сортировать. К примеру, желание выпить противоестественно. Оно приводит к торможению развития личности. От подобных противоречивых желаний требуется избавляться. Действия должны вести к развитию личности. Стратегия работы над собой заключается в том, чтобы как можно больше уметь. Человек в первую очередь стремится к удовлетворению своих желаний.

Когда ты выбираешь цель, то, прежде всего, узнай, ведет ли к ней та дорога, по которой ты должен идти. Если это не твой путь, то необходимо развернуться. На правильный путь нас толкают внутренние силы.

Известно, что дерево стремится расти вверх. Если у него не получается, то оно начинает пускать ветви в сторону. Когда препятствие на его пути исчезает, то оно вновь прорастает вверх.

Если начал думать – реши, а если решил, то действуй.

Была разработана техника принятия решений. Она заключается в том, что нужно вспомнить первую мысль, пришедшую в голову, которая и считается правильной. Если это не удается, то нужно положиться на судьбу.

Источник: Клубер