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А также троллинг Шнура, антидепрессанты против оргазма и многое другое в новом сезоне самого жизненного шоу на ТНТ! С 17 сентября в 22.00!

Иван Абрамов

Если вы НЕ смеетесь над шутками лучших комиков шоу Stand Up, то, скорее всего, вы прилетели с другой планеты. Убирайтесь на свою Альфу Центавра, проклятые гуманоиды, это шоу будет понятно только людям. Потому что Stand Up это:

— ПРО ЛЮДЕЙ

— про жизнь

— про отношения

— про ПМС у кроликов и голубей в кляре

— короче, про все, что нас с вами окружает!

Здесь не шутят про вымышленных персонажей и мифических существ, а также о далеких (и недалеких) звездах. Life is life!

Stand Up это:

— неожиданно

— актуально

— жестко

— честно

— И ОЧЕНЬ СМЕШНО!

Тимур Каргинов

А еще Stand Up — это СТАБИЛЬНОСТЬ! На протяжении четырех лет здесь ничего не меняется: Руслан Белый по-прежнему будет троллить звезд и нашу действительность, Юлия Ахмедова честно говорить об отношениях, Нурлан Сабуров жестить обо всем на свете, первый черный комик России Тимур Каргинов поднимать острые национальные вопросы, Иван Абрамов жечь глаголом под аккомпанемент гитары и синтезатора…

Нурлан Сабуров

А новый постоянный комик Stand Up Елена Новикова, попавшая в шоу благодаря победе в «Открытом микрофоне», продолжит выносить сор из избы и прикалываться над своей семьей.

Елена Новикова: «Я не стесняюсь возраста, просто на всех тусовках чуть раньше иду спать»

Елена Новикова

Первый вопрос, который возникает, когда вы выходите на сцену. Для чего это вам? Актрисе, режиссеру и маме.

— Я давно занимаюсь публичными выступлениями. Работала в театре, потом ушла из театра, снимала кино и сериалы, то есть искала способы коммуникации с публикой. Я искала максимально честную и интересную форму, приближенную ко мне как к личности. Поначалу это был опыт сторителлинга: берется история из жизни, перерабатывается и рассказывается про себя от третьего лица. Так мы делали в Центре им. Мейерхольда. Но и это было не совсем то, чего мне хотелось. Тогда с группой единомышленников мы обратили внимание на Stand Up на ТНТ, который снимали в клубе «Куклы и пистолеты» напротив нашего театра. Это случилось около трех лет назад. Мы познакомились с комиками, стали ходить на выступления, потом попросили нам помочь, проконсультировать, как пишутся шутки. Через полгода мы подготовили собственное выступление. Получилось довольно смешно. Так я и продолжила развиваться в этом направлении.

Что было труднее всего, когда вы начинали заниматься стендапом?

— Мне искренне казалось, что это никому не интересно. Потому что это не смешно. Выходит человек и откровенно рассказывает о себе. Что в этом веселого? К тому же, мне казалось, что стендап — дело молодых. А когда я выхожу и транслирую мысли 47-летнего человека, кому это может быть интересно? В этом нет безбашенного веселья. Но когда я увидела, что даже с молодыми людьми в зале есть контакт — успокоилась. Самое сложное — математика шутки. Включить фантазию, освободить мозг настолько, чтобы воспарить над шаблонами и собственными запретами. Перестать себя ограничивать и развивать шутку, думать, говорить вслух, освободить фонтан непосредственных мыслей.

Как вы подбираете материал?

— По совету Виктора Комарова два года назад начала практиковать free writing — встаю с утра и записываю все, что у меня в голове. С 9 до 10 утра сажусь и пишу. Все, что вижу, то и пишу. Складываю в определенную папку. Потом разным цветом выделяю темы. Затем выбираю тему, которая меня цепляет, и перекладываю в другую папку. Так под определенную тему подбирается набор мыслей. И если есть смешной, парадоксальный заход на тему — начинаю искать развитие, подбирать ситуацию Так и рождаются шутки.

Кто из комиков Stand Up вам интереснее?

— Мне нравится, как работает Тимур Каргинов. Смотрю его выступления, прихожу к нему на «разгоны» и наблюдаю. Он очень парадоксально и необычно мыслит, это дико интересно. Мне нравится работа и социальная позиция Руслана Белого — прямая, честная, мужская, сильная. Наблюдаю за Юлей Ахмедовой, как она пишет тексты и удивляюсь: как она оформляет мысли на бумаге! Это как полотно художника. А еще Юля ловко нашла особую нишу — она остается по-мужски жесткой и при этом не наезжает на зал. Это очень важно. Хочу этому научиться. Когда что-то у меня не идет, я начинаю «наезжать» на зал. У Юли этого нет. И она очень сильно помогает мне — туда не ходи, про это шутили, попробуй двинуть в этом направлении, возьми вот эту тему. По-женски она очень хорошо видит, на какой территории мы существуем и где можем быть интересны. Благодарна ей за доверие.

Руслан Белый, креативный продюсер и участник Stand Up, наставник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Руслан Белый

Появятся ли в новом сезоне новые комики?

— В основном составе Stand Up новые комики не появятся. Будут все те же и, естественно, Лена Новикова, которая победила в первом сезоне «Открытого микрофона». Однако несмотря на то что рубрика «Открытый микрофон» уже переросла в полноценную передачу, она сохранится в рамках нашего проекта, поэтому в каждом выпуске еще никому не известные комики будут выходить на сцену со своими монологами.

Стоит ли зрителям ждать появления в Stand Up участников первого сезона «Открытого микрофона»?

— Есть много людей, которые участвовали в «Открытом микрофоне» и не выиграли, поскольку победитель должен быть только один. Однако это не говорит о том, что на их карьере стендап-комиков поставлен крест, и мы их больше никогда не увидим. Думаю, в долгосрочной перспективе возможное такое, что люди, которые вылетели даже в полуфинале, добьются в стендапе больше, чем финалисты или победители. Stand Up открыт для любых людей, телеканал ТНТ открыт для любых комиков. Главное — быть смешным и интересным. Поэтому если они будут много и усердно работать, все возможно.

Что можете сказать о Елене Новиковой? Довольны ли вы своим выбором?

— Мы судили по факту на момент финала. Мы не можем быть довольны или не довольны своим выбором. Мы его уже сделали. На наш взгляд, он абсолютно объективен и честен. Как дальше сложится судьба Лены как основного комика Stand Up, за такой короткий срок понять сложно. Она появится в новом сезоне. Возможно, не с таким большим количеством монологов, как мы планировали изначально, но, боюсь, это связано с тем, что другие основные комики задали слишком высокую планку для всех остальных. Но Лена в основной обойме, она молодец, интересная, взрослая, что нам нравится.

Вы были одним из судей баттла между Оксимироном и Гнойным. На ваш взгляд, есть ли сходство между рэп-баттлами и стендапом?

— Да, в резкости тем и откровенности. Зачастую юмор может быть искусственно вымышленным, т.е. люди смешно разыгрывают нереальные ситуации. Ни в баттлах, ни в стендапе такого нет: все по факту и без прикрас, без выдуманных панчей или монологов. Однако у баттлов есть одно большое преимущество: они выходят в интернете, и у их участников язык и руки более развязаны. У нас такое бывает только на живых выступлениях. Поэтому стендап, как и театр, нужно смотреть вживую.

Stand Up, новый сезон, с 17 сентября в 22.00 на ТНТ