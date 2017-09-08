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Согласно исследованию Airbnb Experiences, женщины становятся менее интересными в 35, тогда как у мужчин есть еще в запасе несколько лет — их бурная молодость заканчивается в 39.

Основная причина жизненных перемен — брак: 15 % респондентов признались, что изменили свои привычки после того, как обменялись кольцами со своими половинками, еще 20 % рассказали, что иначе относиться к здоровью и спонтанным приключениям их заставили дети.

Компания изучила образ жизни молодежи и тех, кто постарше, и выяснила, что после 30 лет они люди реже совершают следующие десять поступков: не спят до утра по выходным, заводят новые хобби и друзей, отправляются в незапланированные путешествия, учатся новому, без предупреждения навещают друзей, меняют работу, совершают необдуманные покупки, ходят на свидания, занимаются новыми видами спорта.

Но не спешите расстраиваться: после 50 лет статистика резко меняется. Люди в возрасте на 22 % чаще 30-летних готовы спонтанно отправиться в путешествие и на 11 % — на ужин в ресторан. Поэтому если к вам приближается «скучный» возраст, просто подождите еще несколько лет.

Источник: Glamour