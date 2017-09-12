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Если вы который год боретесь с излишним весом, а он все никак не сдается, то, возможно, вы все еще не нашли подходящую систему. Звезды вам в помощь!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы питаетесь на ходу и чем попало. Вы не будете тратить время на приготовление блюда и его сервировку, потому что у вас есть более важные дела. Конечно, вы отличите свежую пищу от испорченной, но гурманом вас не назвать. Добавим сюда вашу активность, и станет понятно, почему избыточный вес вам не грозит.

Совет: если вам все же мерещатся лишние килограммы, то выбирайте краткосрочные программы, например, однодневное голодание. Или устройте соревнование с подругой, кто из вас больше скинет в течение недели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Вы ведете размеренный образ жизни, предпочитаете нездоровую пищу и превосходно готовите. К тому же вы не умеете вовремя остановиться, когда уже насытились. Поэтому стоит ли удивляться, что килограммы к вам так и липнут?

Совет: слушайте свой организм и садитесь за стол только тогда, когда голодны. Заведите пищевой дневник и займитесь спортом, потому что отказаться от куска торта выше ваших сил.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Пожалуй, у вас есть повод поблагодарить свою хрупкую нервную систему за то, что вы не набираете вес. Из-за высокой возбудимости и тревожности калорийная пища не наносит ущерба вашей фигуре. Правда, есть риск развития заболеваний системы ЖКТ, поэтому закидывать в рот все подряд не стоит.

Совет: реализуйте личную программу продуктозамещения. Вместо сладостей ешьте сухофрукты, мед, виноград. А булочки замените орехами и бобовыми. Они полезны как перекусы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Еда и эмоции для вас тесно переплетены: вы можете годами покупать один и тот же сорт сыра, потому что он связан с положительными эмоциями из детства. А еще вы любите наедаться перед сном и совершаете ночные набеги на холодильник. Из-за этого ваш вес нестабилен и может резко колебаться.

Совет: обязательно сходите к психологу, потому что ваш режим питания зависит от удовлетворенности жизнью. Поскольку спорт — это однозначно не ваш выбор, то раз в неделю устраивайте себе разгрузочные дни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Чаще всего у вас хороший метаболизм. А еще вы любите красиво одеваться и хвастаться внешним видом перед окружающими. Так что проблем у вас обычно нет: в любом теле и весе вы считаете себя неотразимой и сексуальной. Правда, алкоголь, шоколад и выпечка все равно наносят вред: если не фигуре, то состоянию кожи.

Совет: тратьте время на сервировку стола. Батистовая скатерть, красивая посуда, семейное серебро создадут вам соответствующее настроение, при котором вы не станете торопиться и будете медленно пережевывать пищу. И поскольку бургер не смотрится на фарфоре, вас не потянет его есть.

Дева (23 августа – 22 сентября)

По природе вы долгожительница, у вас выносливый организм (даже если на первый взгляд так не кажется). Вы достаточно много знаете о правильном питании и, возможно, уже испытывали на себе вегетарианство. И у вас, скорее всего, есть записная книжечка с рецептами, в которой указана калорийность каждого блюда, поэтому удивить вас рекомендациями трудно.

Совет: сделайте упор на продукты растительного происхождения. Если вы умудрились набрать вес, то ни в коем случае не сбрасывайте его резко. Вам нужна четкая система.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Все было бы хорошо, если бы не ваша склонность к соленому, копченому и острому. Вы любите резкие вкусы, что сказывается на вашем здоровье и весе.

Совет: поскольку у вас все завязано на отношениях и чувстве долга перед близкими людьми, то попросите любимого мужчину, чтобы он следил за вашим питанием. Необходимость ежедневно отчитываться сделает вас более дисциплинированной. И не забудьте найти рецепты блюд, приготовленных на пару.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вас невозможно заподозрить в самообмане, поэтому честно ответьте на вопросы: есть ли у вас продуманная система питания? Довольны ли вы своей фигурой? Хорошо ли вы себя чувствуете? Три ответа «нет» говорят о том, что вам пора посетить доктора. Вы не особо задумываетесь о питании, отсюда и все проблемы.

Совет: вы сможете выдержать любую диету и будете выполнять все назначения врача, потому что у вас неисчерпаемые запасы силы воли. Если вы не доберетесь до поликлиники, то вот обязательная рекомендация: пейте минеральную воду. А чтобы полюбить готовку, используйте специи.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вы постоянно в движении, но все равно набираете вес, особенно в области ягодиц и бедер. Причина, скорее всего, в вашей привязанности к жирным мясным блюдам. А еще вы категорически против диет и считаете их издевательством над собой любимой.

Совет: экспериментируйте! Пробуйте кухни народов мира, чтобы найти пищу, которая подходит вам по типу темперамента. Не исключайте какие-то продукты из своего рациона, но старайтесь сознательно уменьшать порции.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Вы склонны к меланхолии, в такие дни вам все равно, что вы едите. Из-за этого вы резко набираете вес и потом долго не можете от него избавиться. А еще вы свято чтите традицию «первое, второе, третье, десерт и компот». Ваш организм, кажется, не справляется с перевариванием.

Совет: в будни придерживайтесь сбалансированного питания (исключите из него макароны, картофель, булочки), а в выходные позволяйте себе расслабиться. Помните, что ваша сила в амбициях. Если вы решите доказать друзьям или мужчине, что у вас через полгода будет рельефная фигура, то вы ее сделаете к назначенному сроку.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вас не соблазнить вкусным блюдом, если вы уже сыты. И к тому же вы питаетесь не по расписанию, а по желанию. Поэтому с большей долей вероятности вы страдаете от недостатка веса, чем от его избытка.

Совет: никогда не пропускайте завтрак. Даже если вам кажется, что вы не голодны, вам обязательно надо выпить утром воды (можно с лимоном) и съесть легкий салат. Тогда вы не будете страдать ни от ожирения, ни от истощения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У вас проблемы с самодисциплиной, особенно когда дело доходит до «еще одной шоколадки» или «еще одного бокала вина». А еще вы подвержены риску развития пищевых зависимостей, что опять же не идет на пользу вашему телу и здоровью.

Совет: если вы хотите стать легче, то перейдите на раздельное питание. В качестве кардинальных мер выбирайте монодиету, но не переусердствуйте: два-три дня на винограде или бананах достаточно, чтобы дать старт новому образу жизни — здоровому.

Источник: passion.ru