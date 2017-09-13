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В условиях, когда конкуренция роботов и людей становится все заметнее, к выбору профессии приходится подходить особенно ответственно: нужно понимать, какой диплом окажется бесполезным, а какой поможет заполучить должность мечты. Издание T&P отобрали семь перспективных профессий будущего, которым учат уже сейчас.

Архитектор виртуальности, или дизайнер виртуальных миров

Пока что возможности попасть в виртуальный мир ограничиваются приспособлениями и играми с дополненной реальностью, но в скором времени могут стать доступны виртуальные путешествия и посещение виртуальных событий. Поэтому понадобятся специалисты, которые могут создавать такие виртуальные миры и подстраивать их под интересы пользователей. Архитектору виртуальности необходимо сочетать навыки дизайнера и программиста, а также понимать индивидуальные запросы тех, кто будет отдыхать или даже жить в созданном им мире. Учиться этому можно уже сейчас, а при наличии базового IT-образования — устроиться на стажировку в компанию, которая разрабатывает виртуальные продукты.

Где учиться

Бакалавриат: Виртуальные технологии и дизайн, Айдахский университет, США

Бакалаврская программа с упором на дизайн видеоигр и создание виртуальных симуляций, а также их применение в сфере развлечений, бизнесе и образовании.

Магистратура: Умные медиа и виртуальная реальность, Хемницкий технический университет, Германия

Программа про все сразу: современные медиа, искусственный интеллект и применение виртуальной реальности в трансмедийном мире.

Курс: Разработка VR-приложений от Microsoft

Практический курс по созданию приложений с дополненной и виртуальной реальностью для тех, кто уже немного разбирается в теме. Введение в виртуальную реальность от Google VR

Бесплатный курс для новичков — ученикам не требуются навыки программирования. По итогам обучения можно научиться создавать простейшие приложения с виртуальной реальностью.

Биоэтик

Появление современных технологий часто приводит к этическим дискуссиям. Например, о необходимости искусственного интеллекта или гуманности уничтожения роботов. Развитие биологии и медицины тоже не обходится без сложных вопросов: можно представить, сколько споров вызовет клонирование человека или вмешательство в генетический код. Поэтому без специалистов, которые будут разбираться в правовых и этических аспектах, помогут научным лабораториям отстоять свои достижения и не выйти за рамки здравого смысла, не обойтись. Учиться лучше за границей — за последние годы появилось много профильных программ.

Где учиться

Бакалавриат: Биоэтика, Торонтский университет, Канада

Здесь студентов учат соотносить философию и биологию и просчитывать влияние научного прогресса на людей. Здесь же, в Торонтском университете, есть магистратура по биоэтике.

Магистратура: Биоэтика, Пенсильванский университет, США

В США это одна из лучших программ по биоэтике, которая точно даст хорошую базу.

Курс: Биоэтика: закон, медицина и этические вопросы репродуктивных технологий и генетики, EdX

Гарвардский курс с упором на правовые аспекты применения достижений медицины и биологии.

Киберследователь, или специалист по кибербезопасности

Строго говоря, такие профессии уже существуют. Специалисты по компьютерной безопасности есть в большинстве крупных компаний. Они выявляют возможные уязвимые точки в информационных системах, устраняют их и защищают данные от возможных атак. Киберследователи раскрывают преступления, совершенные в сети (кражи, незаконные продажи), и не только. В их обязанности может входить поиск информации о подозреваемых, анализ их личных данных, а иногда и проведение разрешенных кибератак. Растет потребность и в других специалистах по информационной безопасности, например в консультантах по безопасности личного профиля. Все эти профессии в целом не требуют какого-то особенного диплома, достаточно иметь образование программиста и соответствующие навыки.

Где учиться

Бакалавриат: Компьютерная безопасность и криминалистика, Университет Шеффилд Холлэм, Великобритания

Здесь студентам дают практические навыки борьбы с преступностью в сети: от настройки систем безопасности до определения личности преступника и взлома данных.

Магистратура: Правила управления кибербезопасностью, Бостонский колледж, США

Выпускники магистратуры смогут не только обеспечивать собственную информационную безопасность, но и работать в частных организациях и правительственных структурах.

Курс: Компьютерная криминалистика, EdX

Восьминедельный курс Технологического института Рочестера знакомит студентов с техниками и инструментами киберрасследований.

Дизайнер эмоций

Дизайнер эмоций — это специалист, который отвечает за результат воздействия информации на человека. Конечно, эмоциональную реакцию аудитории изучают давно, но отдельной профессии пока не существует. В будущем с развитием методов и каналов эмоционального воздействия она может стать очень востребована. Дизайнер эмоций должен будет не просто предугадывать, как потребитель воспримет контент, — он должен воздействовать напрямую на органы чувств, находить правильный подход к каждой группе потребителей. В России этому пока что не учат, за границей можно попробовать программы, посвященные отношениям человека и медиа.

Где учиться

Бакалавриат: Интерактивный дизайн медиа, Вашингтонский университет, США

Программа научит вызывать определенные впечатления у аудитории с помощью различных технологических продуктов — от видео до интерактивных приложений.

Магистратура: Взаимодействие человека и медиа, Университет Твенте, Нидерланды

Студентов обучают созданию ориентированных на клиента технологий с элементами искусственного интеллекта, которые могут реагировать на эмоции пользователя. Также изучается и обратное воздействие, при котором программы вызывают у пользователя определенные эмоции.

Курс: Основы дизайна пользовательских впечатлений, Udemy

Курс научит студентов понимать желания пользователей и подстраивать свой проект под них, получая положительный эмоциональный отклик и финансовую выгоду.

Генетик-консультант

Еще одна уже существующая профессия. Исследования генома сейчас стоят очень дорого, поэтому слабо распространены и недоступны для большинства людей. Можно надеяться, что в будущем консультация генетика по поводу наследственных заболеваний или онкологии станет незаменимой частью диагностики и лечения. Анализ генов позволит консультантам составлять индивидуальные планы лечения, а также предотвращать болезни на ранней стадии. По идее, станет более распространен и анализ семейных карт, и исследования неизлечимых генетических мутаций.

Где учиться

Бакалавриат: Генетика, Манитобский университет, Канада

Базовый междисциплинарный курс по генетике с основами генетического консультирования и диагностики.

Магистратура: Генетическое консультирование, Бостонский университет, США

Студентов обучат не только передовым технологиям генетического анализа, но также и необходимым для генетиков-консультантов навыкам общения с пациентами и профессиональной этике.

Курс: Мифы и реальность персонализированной медицины: революция в генетике, FutureLearn

Курс Университета Нового Южного Уэльса поможет новичкам разобраться в причинах и видах генетических нарушений, их лечении, развитии персонализированной медицины и основах генетической диагностики.

Проектировщик роботов

Куда же в будущем без роботов? Пожалуй, робототехника уже сейчас развивается быстрее большинства современных технологий. Вероятно, вскоре роботы станут привычной частью домашнего хозяйства, как пылесос или чайник. С каждым годом повышается спрос на новых специалистов-робототехников. Таким работникам необходимы навыки программирования и желательно иметь диплом по робототехнике и автоматизированным технологиям. Базовое образование робототехника можно получить в России — например, в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Где учиться

Бакалавриат: Робототехника, Университет Ольборга, Дания

В Университете Ольборга даются комплексные знания по робототехнике, механике, электронике, технологиям компьютерного зрения и передаче данных.

Магистратура: Искусственный интеллект и робототехника, Римский университет Ла Сапиенца, Италия

Учебный план этой программы включает теоретические и практические занятия, посвященные созданию и программированию роботов, искусственному интеллекту, машинному обучению и компьютерному видению.

Курс: Робототехника, Coursera

Общий курс Пенсильванского университета для начинающих — шесть блоков, от основ робототехники до этических вопросов.

Урбанист-эколог

На самом деле урбанист-эколог занимается почти тем же, чем и простой урбанист (развитием городских пространств), но при этом использует новейшие экологические биотехнологии, принципы зеленого строительства и соблюдает режим минимального загрязнения окружающей среды. В будущем урбанисты-экологи, вероятно, станут очень востребованы, особенно в строительстве искусственных зеленых городов. В России этой профессии пока не обучают, можно пойти только на обычную урбанистику — например, в НИУ ВШЭ. Поэтому за профильным образованием лучше отправиться за границу.

Где учиться

Бакалавриат: Городское садоводство, Квинслендский университет, Австралия

Выпускники этого факультета будут проектировать и развивать зеленые городские пространства: парки, спортивные поля, зеленые дома и городские огороды.

Магистратура: Урбанизм, ландшафт и экология, Высшая школа дизайна Гарвардского университета, США

Программа Гарвардской школы дизайна — это не исключительно экологический урбанизм, а скорее современный сознательный урбанизм, в который забота об окружающей среде включена по умолчанию.

Курс: Экологичная экономика: устойчивое развитие городов, Coursera

Курс рассказывает о преимуществах населенных пунктов с устойчивым развитием на примере реальных скандинавских и европейских городов.

Источник: Theory & Practice