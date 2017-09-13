Самое время: 7 профессий будущего, которые можно освоить уже сейчас
В условиях, когда конкуренция роботов и людей становится все заметнее, к выбору профессии приходится подходить особенно ответственно: нужно понимать, какой диплом окажется бесполезным, а какой поможет заполучить должность мечты. Издание T&P отобрали семь перспективных профессий будущего, которым учат уже сейчас.
Архитектор виртуальности, или дизайнер виртуальных миров
Пока что возможности попасть в виртуальный мир ограничиваются приспособлениями и играми с дополненной реальностью, но в скором времени могут стать доступны виртуальные путешествия и посещение виртуальных событий. Поэтому понадобятся специалисты, которые могут создавать такие виртуальные миры и подстраивать их под интересы пользователей. Архитектору виртуальности необходимо сочетать навыки дизайнера и программиста, а также понимать индивидуальные запросы тех, кто будет отдыхать или даже жить в созданном им мире. Учиться этому можно уже сейчас, а при наличии базового IT-образования — устроиться на стажировку в компанию, которая разрабатывает виртуальные продукты.
Где учиться
Бакалавриат: Виртуальные технологии и дизайн, Айдахский университет, США
Бакалаврская программа с упором на дизайн видеоигр и создание виртуальных симуляций, а также их применение в сфере развлечений, бизнесе и образовании.
Магистратура: Умные медиа и виртуальная реальность, Хемницкий технический университет, Германия
Программа про все сразу: современные медиа, искусственный интеллект и применение виртуальной реальности в трансмедийном мире.
Курс: Разработка VR-приложений от Microsoft
Практический курс по созданию приложений с дополненной и виртуальной реальностью для тех, кто уже немного разбирается в теме. Введение в виртуальную реальность от Google VR
Бесплатный курс для новичков — ученикам не требуются навыки программирования. По итогам обучения можно научиться создавать простейшие приложения с виртуальной реальностью.
Биоэтик
Появление современных технологий часто приводит к этическим дискуссиям. Например, о необходимости искусственного интеллекта или гуманности уничтожения роботов. Развитие биологии и медицины тоже не обходится без сложных вопросов: можно представить, сколько споров вызовет клонирование человека или вмешательство в генетический код. Поэтому без специалистов, которые будут разбираться в правовых и этических аспектах, помогут научным лабораториям отстоять свои достижения и не выйти за рамки здравого смысла, не обойтись. Учиться лучше за границей — за последние годы появилось много профильных программ.
Где учиться
Бакалавриат: Биоэтика, Торонтский университет, Канада
Здесь студентов учат соотносить философию и биологию и просчитывать влияние научного прогресса на людей. Здесь же, в Торонтском университете, есть магистратура по биоэтике.
Магистратура: Биоэтика, Пенсильванский университет, США
В США это одна из лучших программ по биоэтике, которая точно даст хорошую базу.
Курс: Биоэтика: закон, медицина и этические вопросы репродуктивных технологий и генетики, EdX
Гарвардский курс с упором на правовые аспекты применения достижений медицины и биологии.
Киберследователь, или специалист по кибербезопасности
Строго говоря, такие профессии уже существуют. Специалисты по компьютерной безопасности есть в большинстве крупных компаний. Они выявляют возможные уязвимые точки в информационных системах, устраняют их и защищают данные от возможных атак. Киберследователи раскрывают преступления, совершенные в сети (кражи, незаконные продажи), и не только. В их обязанности может входить поиск информации о подозреваемых, анализ их личных данных, а иногда и проведение разрешенных кибератак. Растет потребность и в других специалистах по информационной безопасности, например в консультантах по безопасности личного профиля. Все эти профессии в целом не требуют какого-то особенного диплома, достаточно иметь образование программиста и соответствующие навыки.
Где учиться
Бакалавриат: Компьютерная безопасность и криминалистика, Университет Шеффилд Холлэм, Великобритания
Здесь студентам дают практические навыки борьбы с преступностью в сети: от настройки систем безопасности до определения личности преступника и взлома данных.
Магистратура: Правила управления кибербезопасностью, Бостонский колледж, США
Выпускники магистратуры смогут не только обеспечивать собственную информационную безопасность, но и работать в частных организациях и правительственных структурах.
Курс: Компьютерная криминалистика, EdX
Восьминедельный курс Технологического института Рочестера знакомит студентов с техниками и инструментами киберрасследований.
Дизайнер эмоций
Дизайнер эмоций — это специалист, который отвечает за результат воздействия информации на человека. Конечно, эмоциональную реакцию аудитории изучают давно, но отдельной профессии пока не существует. В будущем с развитием методов и каналов эмоционального воздействия она может стать очень востребована. Дизайнер эмоций должен будет не просто предугадывать, как потребитель воспримет контент, — он должен воздействовать напрямую на органы чувств, находить правильный подход к каждой группе потребителей. В России этому пока что не учат, за границей можно попробовать программы, посвященные отношениям человека и медиа.
Где учиться
Бакалавриат: Интерактивный дизайн медиа, Вашингтонский университет, США
Программа научит вызывать определенные впечатления у аудитории с помощью различных технологических продуктов — от видео до интерактивных приложений.
Магистратура: Взаимодействие человека и медиа, Университет Твенте, Нидерланды
Студентов обучают созданию ориентированных на клиента технологий с элементами искусственного интеллекта, которые могут реагировать на эмоции пользователя. Также изучается и обратное воздействие, при котором программы вызывают у пользователя определенные эмоции.
Курс: Основы дизайна пользовательских впечатлений, Udemy
Курс научит студентов понимать желания пользователей и подстраивать свой проект под них, получая положительный эмоциональный отклик и финансовую выгоду.
Генетик-консультант
Еще одна уже существующая профессия. Исследования генома сейчас стоят очень дорого, поэтому слабо распространены и недоступны для большинства людей. Можно надеяться, что в будущем консультация генетика по поводу наследственных заболеваний или онкологии станет незаменимой частью диагностики и лечения. Анализ генов позволит консультантам составлять индивидуальные планы лечения, а также предотвращать болезни на ранней стадии. По идее, станет более распространен и анализ семейных карт, и исследования неизлечимых генетических мутаций.
Где учиться
Бакалавриат: Генетика, Манитобский университет, Канада
Базовый междисциплинарный курс по генетике с основами генетического консультирования и диагностики.
Магистратура: Генетическое консультирование, Бостонский университет, США
Студентов обучат не только передовым технологиям генетического анализа, но также и необходимым для генетиков-консультантов навыкам общения с пациентами и профессиональной этике.
Курс: Мифы и реальность персонализированной медицины: революция в генетике, FutureLearn
Курс Университета Нового Южного Уэльса поможет новичкам разобраться в причинах и видах генетических нарушений, их лечении, развитии персонализированной медицины и основах генетической диагностики.
Проектировщик роботов
Куда же в будущем без роботов? Пожалуй, робототехника уже сейчас развивается быстрее большинства современных технологий. Вероятно, вскоре роботы станут привычной частью домашнего хозяйства, как пылесос или чайник. С каждым годом повышается спрос на новых специалистов-робототехников. Таким работникам необходимы навыки программирования и желательно иметь диплом по робототехнике и автоматизированным технологиям. Базовое образование робототехника можно получить в России — например, в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Где учиться
Бакалавриат: Робототехника, Университет Ольборга, Дания
В Университете Ольборга даются комплексные знания по робототехнике, механике, электронике, технологиям компьютерного зрения и передаче данных.
Магистратура: Искусственный интеллект и робототехника, Римский университет Ла Сапиенца, Италия
Учебный план этой программы включает теоретические и практические занятия, посвященные созданию и программированию роботов, искусственному интеллекту, машинному обучению и компьютерному видению.
Курс: Робототехника, Coursera
Общий курс Пенсильванского университета для начинающих — шесть блоков, от основ робототехники до этических вопросов.
Урбанист-эколог
На самом деле урбанист-эколог занимается почти тем же, чем и простой урбанист (развитием городских пространств), но при этом использует новейшие экологические биотехнологии, принципы зеленого строительства и соблюдает режим минимального загрязнения окружающей среды. В будущем урбанисты-экологи, вероятно, станут очень востребованы, особенно в строительстве искусственных зеленых городов. В России этой профессии пока не обучают, можно пойти только на обычную урбанистику — например, в НИУ ВШЭ. Поэтому за профильным образованием лучше отправиться за границу.
Где учиться
Бакалавриат: Городское садоводство, Квинслендский университет, Австралия
Выпускники этого факультета будут проектировать и развивать зеленые городские пространства: парки, спортивные поля, зеленые дома и городские огороды.
Магистратура: Урбанизм, ландшафт и экология, Высшая школа дизайна Гарвардского университета, США
Программа Гарвардской школы дизайна — это не исключительно экологический урбанизм, а скорее современный сознательный урбанизм, в который забота об окружающей среде включена по умолчанию.
Курс: Экологичная экономика: устойчивое развитие городов, Coursera
Курс рассказывает о преимуществах населенных пунктов с устойчивым развитием на примере реальных скандинавских и европейских городов.
Источник: Theory & Practice