Woman |

Автор: Морена Морана

Самое несексуальное в мире существо – это погрязший в семейной рутине человек. Фигура его расплывается, ум притупляется, а естественные инстинкты подвергаются жесточайшей кастрации.

С помощью ревности он благополучно посажен на цепь. Но он не знает, какие последствия ждут его впереди…

Я хочу поговорить о той ошибке, которую совершают очень многие семьи. О стремлении одомашнить друг друга. Возможно, вы не согласитесь с моими аргументами. Но я прошу вас хотя бы выслушать их.

Я прекрасно понимаю, что, когда ты встречаешь человека, с которым хочешь провести всю жизнь, твой первый порыв – его одомашнить. Сделать уютным, мягким, плюшевым и предсказуемым. Только своим. А все, пробуждающее в нем кураж и дикие инстинкты – запретить. Ограничить. Вытравить хлоркой.

У всех пар это начинается одинаково. Например, тебя безумно привлекает этот горячий жеребец. Ах, как стучит сердце при его приближении! Ах, какие бабочки в животе!

Но вот он твой. Штампы поставлены, на свадьбе отплясали гости. У вас семья.

И ты уже спешишь его переделать, перековать под себя…

Это нормально, это инстинкт собственника.

— Когда ты повзрослеешь? Ты никуда не пойдешь! Выбирай, или общение с ней, или я! Какая рыбалка! У тебя ребенок! Какие прыжки с парашютом? Ты оставишь меня вдовой! Иди, поработай лучше!

Ты стараешься накинуть на жеребца уздечку. Вдруг убежит? Вдруг оставит?

Сначала эти старания не производят существенных изменений. Но постепенно, под тяжестью чувства долга и многочисленными стараниями жены, жеребец становится более покладистым.

Никаких баров, никаких спортзалов, танцев с чужими дамами и отдыха на природе. Заменим их телевизором, какой-нибудь игрой или бесконечной тележвачкой. В руке появляется баночка пива, а потом две и три.

Иногда еще хочется что-то сделать, метнуться в лес с друзьями, посидеть в баре. Подмигнуть даме за столиком напротив…Но с годами это желание исчезает, затухает.

Половой инстинкт, смелость, отвага, кураж – все это подвергается дистрофии, как будто мышцы прикованного к постели человека…

И вот в один прекрасный день жена обнаруживает перед собой не жеребца, но ослика для вспахивания дачи. Ослик весьма мил и управляем. Он хорошо пашет землю и удобен для переноски тяжестей, но в нем нет и следа от бывшего жеребца.

— Я снова хочу бабочек! – просит жена. – Где они? Где мои бабочки в животе? Ну, скажите мне, как я могу хотеть этого глупого ослика?!

Она и сама понимает, что ее возбуждают только жеребцы, а не ослики. Таков закон природы. И вот тот человек рядом, он больше не может дать бабочек. Он может только принести чай. И впереди долгая жизнь без единой бабочки, понимаете?

Жизнь без единой бабочки в животе хуже смерти.

Вы думаете, с женщинами иначе, они хозяйки очага? Черт-с-два.

Рассмотрим эту ситуацию подробнее.

Допустим, он увидел грациозную лань и влюбился в нее.

Какой дерзкой была ее мини-юбка.

Какими стройными и полными жизни были ее ноги.

Каким игривым и огненным был взгляд.

Больше всего на свете он хотел сделать ее своей. Провожал, ухаживал, добивался.

А потом, в знак своего хозяйского права, выкинул ее мини. Не отпустил с подругой в кино. Пригрозил разводом за кокетливый взгляд. Мучил подозрениями, вытрясал сумки.

Она любит его и не хочет раздражать. Уступила, смирилась. И сама не заметила, как превратилась в спящую красавицу. Смотрит вполглаза сериал про восточную любовь, вынимая белье из машинки. Представляет себя Хюрем Султан в центре интригующего гарем. А из интриг у нее давно только разговоры в детском садике да при покупке молока.

И вот она идет, и прет молоко. И понимает, что она больше никакая ни лань. Обычная милая коровка. И ей страшно. Скорее смотреть сериал. Не думать, забыть.

Как странно. Настоящий секс теперь не чаще раза в месяц.

И он уже не рад своей коровке. Он идет снова охотиться на лань.

У одного африканского племени есть интересный ритуал похорон. Человека кладут в гроб, но не закапывают в землю, а опускают в болото. И постепенно доски сгнивают, а тело навсегда поглощает зловонная стоячая жижа.

Жизнь совсем без куража и инстинктов – та же стоячая зловонная вода. Берегите жеребца и лань друг в друге. Не позволяйте им умирать. Не убивайте здоровые инстинкты напрочь.

Даже если ревнуете, даже если страшно, отпускайте супруга от себя, не пилите за легкий флирт и залихватские поступки. Иногда поступайтесь своими интересами ради них.

А не то зловонное болото сомкнет над вами свои стоячие воды.

Источник: БАБНИК

Фото: pixabay