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«ФИЗРУК» СПАСАЕТ ТЕАТР

Премьера на ТНТ 9 октября, в 20.00

Фома знакомится со своим биологическим отцом — художественным руководителем железногорского драматического театра Эрнестом Шиловским.

Местная администрация решает, что искусство требует жертв и собирается закрыть учреждение. Но Фома пойдет на все, чтобы помочь отцу сохранить театр. Работники культуры, пусть даже физической, должны помогать друг другу.

В ролях: Дмитрий Нагиев, Виктор Сухоруков, Софья Райзман, Даниил Муравьев-Изотов, Александр Якин, Георгий Кудренко, Анастасия Акатова

Режиссер: Игорь Волошин

Продюсеры: Артем Логинов, Александр Дулерайн, Антон Зайцев, Антон Щукин.

О сезоне:

Железногорск, классическая русская провинция, не богатая, но уютная и знакомая. Здесь и коррумпированные чиновники, и низкие зарплаты, и плохие дороги… Другими словами — привычный набор наших общероссийских проблем, одна из которых — противостояние драматического театра и местной администрации, в лице худрука Эрнеста Шиловского и зам мэра Горыжникова. Шиловский весь в долгах, а местные власти претендуют на здание театра, чтобы перестроить его под торговый центр. Фома знакомится с отцом — немного странным, совершенно непохожим на него человеком, и принимает Эрнеста Петровича со всеми его недостатками и проблемами. А раз так, то Фома остается в Железногорске, и будет спасать местный театр, а заодно наведет в городе свой порядок.

ВИКТОР СУХОРУКОВ: «УВАЖАЛ МЕНЯ НАГИЕВ? ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ДА. ПОБАИВАЛСЯ? ТОЖЕ ЗАМЕТИЛ»

Роль отца главного героя сыграл народный артист России Виктор Сухоруков. Актер рассказал, чем его привлек «Физрук», почему при работе над ролью он решил отказаться от штампов и чем ему запомнился Дмитрий Нагиев.

Как вы попали в сериал «Физрук»?

— Почему я в «Физруке»? Мне посулили такой оригинальный подход! Абсолютно новый сюжет. Оказалось, что в «Физруке-4» все заточены на новые пути. Огромное количество людей после третьего сезона попрощались. И теперь мы творим историю заново. Режиссер Игорь Волошин был отмечен Балабановым. И когда он предложил мне сотрудничать, я понимал, что это не мой формат. Да и сериалы в последнее время меня не радовали. Но решился. Меня завлек персонаж.

Расскажите о своем персонаже?

— Эрнест Петрович — одиозная фигура. Звездун! Режиссер и величина нашего времени. Когда команда сценаристов предложила мне почитать серии, мне сразу понравилось. Это моя история! Творческий человек, депрессивный, мечтающий о полете, призах и «Золотой маске». И вдруг в его жизни появляется человек, который говорит: «Я твой сын». Здесь есть, что сыграть. Я получил огромное наслаждение, работая в сериале. А какой финал?!

Чем вам запомнилась работа с Дмитрием Нагиевым?

— Мы не раз работали с Димой Нагиевым. Сериал «Русский спецназ», телепроекты и так далее. В «Физруке» мы всегда были разные по производственной энергии. Нагиев — прекрасный партнер. Он знаком с сериальным ритмом и чувствовал себя увереннее. Я же был к этому менее приучен и привычен. Мне работа далась тяжелее. Каким я его увидел? Дмитрий — конвейерный, неразговорчивый, самовлюбленный, высокомерный, горделивый, молчаливый. Мы с ним ни разу за все время работы даже чаю не попили. В перерыве болтали ни о чем. Уважал он меня? Показалось, что да. Побаивался? Тоже заметил. Чувствовал ли ко мне актерскую приязнь? Да. Мне показалось, что ему работалось комфортно. Но я не мог угнаться за ним. И это отставание его чуть раздражало. Он позволял себе даже хулиганить — идти не по сюжету. Могу сказать так — мы в разных весовых категориях. Он — дорогой актер!

Бывали в вашей карьере похожие роли, персонажи?

— Я довольно редко играл персонажей, которые взаимодействовали с родственниками. «Сынок», «Брат» и «Физрук». Но отличия есть. В фильме «Сынок» мой герой спасает сына. В «Физруке» — отвергает. Роль в «Физруке» отличается оригинальностью оценок и поведения в отношениях с Фомой. Мне не хотелось вытаскивать штампы и демонстрировать понятное и хрестоматийное. Открою секрет: с первой же сцены, как Фома заходит в кабинет, я задумал развитие приятия к герою. Мне захотелось по капельке, по крохе показать не любовь и не признание сына. А стыд и покаяние. Не знаю, насколько получилось. Вот говорю, вспоминаю — и комок в горле. Есть сцена, когда Фома везет отца с декорациями в прицепе. Ливень, гроза, джип вязнет в грязи. Машина останавливается в поле. И происходит страшный, тяжелый разговор отца и сына. С дождем и грязью замешивается и растерянность, стыд за прошлое вместе с покаянием перед будущим. Происходит очищение на фоне дождя. Проявляется некая библейскость сюжета. Просто слезы. Посмотрите!

АЛЕКСАНДР ЯКИН: «ИДЯ НА ПЛОЩАДКУ К НАГИЕВУ ДУМАЛ, ЧТО НАЧНЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ЖЕСТЬ!»

Александр Якин тоже, как и физрук, возвращается на ТНТ. Давно актер не баловал зрителей своим вниманием, а тут сразу одна из ключевых ролей, да еще в таком суперхите как «Физрук».

Александр, расскажите о вашем герое? Лихой браток?

— Нет. Это парень, пацанчик, можно сказать. Деляга, который придумывает разные схемы, чтобы быть «при делах». Подтягивает в работу не очень умного брата. Попадает в довольно комичные ситуации. На самом деле, за всей его дерзостью и наглостью стоит добрая душа. С Фомой у них отношения сразу не заладились, они в конфронтации. Не воюют, конечно, так, небольшие «терочки» присутствуют.

Вы сами родились под Москвой в Чехове. Похож ли ваш город на Железногорск, в котором происходят события в новом сезоне «Физрука»?

— Я даже не в Чехове родился и вырос, а в небольшом селе, которое под Чеховом. Еще глубже! Конечно, похож. Все провинциальные города России, что стоят вдалеке от Москвы, довольно схожи. Понятия, отношения между людьми примерно в одном формате строятся.

Насколько интересно работать в кадре с такими актерами, как Сухоруков и Нагиев?

— С Дмитрием Владимировичем отлично работать! Он крутой актер и профи. Давно уже делает Фому, знает все тонкости и нюансы. Поэтому подсказывает, даже предлагает некоторые идеи. Довольно деликатно. Располагает к себе. Приходишь на площадку и думаешь: «Вот сейчас начнется жесть!». А Нагиев общается аккуратно, тактично, и помогает придумать смешные варианты сцен: «Как считаешь, может быть, здесь вот сделаем так? Будет смешнее, как мне кажется». И на самом деле смешнее! У него очень наметан глаз.

Чувствуется ли дополнительная ответственность, мандраж?

— Мне без разницы. Можно находиться со звездами и матерыми актерами и отлично себя чувствовать. А можно прийти на новый проект, никого не знать, и волноваться. Это не значит, что Нагиев и Сухоруков сделают все за меня. Нет, это зависит от атмосферы на площадке, от режиссера, от материала. В «Физруке» мне было очень комфортно. Никакого зажима и зашоренности. Все партнеры очень располагали к себе. Не вели себя так: я — и все остальные. Менее опытным рядом с ними я себя не чувствовал. Все было по-доброму. В том числе благодаря дружеским отношениям, которые выстроил с актерами режиссер Игорь Волошин.

Говорят, что Нагиев часто прикалывается в кадре, импровизирует и актеры, что называется, раскалываются. Было ли что-то подобное?

— (Смеется.). Конечно, были! Дмитрий Владимирович постоянно подкалывает и провоцирует других ребят. Потому что в образе Фомы он более свободен. Мы-то искали своих персонажей: как тот или иной поведет себя. А Нагиев нас колол, пользуясь случаем. Да и сами кололись: буковки в тексте перепутал и уже звучит смешно.

Любимый вопрос всех журналистов: расскажите о самых забавных моментах на съемочной площадке?

— Чтобы кто-то должен был делать сальто и свернул себе шею? Такого не было. Каскадерских сцен тоже. Все прошло довольно ровно и спокойно.

Насколько вам интересна эта история как зрителю, смотрели ли вы предыдущие сезоны сериала?

— Я знал, что есть сериал «Физрук». Был знаком с авторами проекта из Good Story Media. Но по телевизору особо не смотрел. Но потом, перед пробами, конечно, посмотрел. И после утверждения пересмотрел все сезоны. Мне кажется, что это интересная история. Дмитрий делает Фому интересно и нешаблонно. Не так, как я бы представлял подобного героя.

Как вы думаете, Фома — он герой положительный или отрицательный? Есть мнение, что без таких как Фома было бы всем проще. Зачем нужны эти крутые парни из лихих 90-х?

— Не думаю, что Фома создает проблемы другим. По крайней мере, не больше, чем остальные. Думаю, что Фома — положительный герой. У него есть принципы. Именно не понятия, а принципы жизни. И он им следует. Не могу сказать, что они мне близки. Но он живет так же, как и все. Просто если проблемы появляются, он решает их, как умеет.

Об этом и речь. Если вы столкнетесь в жизни с таким человеком, то едва ли сможете донести до него свою мысль или, не дай Бог, переубедить. Все закончится плачевно. Нет?

— Это немножко не про Фому. В этом и ценность «Физрука». Интерес нового сезона в том, что Фома меняется. Понимает, что люди живут по-другому. И 90-е ушли. С ним можно говорить и даже договориться. Конечно, если ситуации пиковые и пограничные, он будет решать вопрос иначе. Но Фома — не бык, не быдло, он более многослойный персонаж.

СОФЬЯ РАЙЗМАН: «МНЕ С ДЕТСТВА НРАВИЛИСЬ БРЮС УИЛЛИС И АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР»

Одного из ключевых персонажей нового сезона сыграла актриса Софья Райзман. Ее героиню тоже зовут Софья, и вместе с главным героем Фомой она будет спасать свой родной театр.

Насколько важную роль она играет в истории четвертого сезона?

— Софья — один из главных персонажей в новом сезоне. Она живет в маленьком городе, работает в театре, которым руководит Эрнест Петрович Шиловский — отец Фомы.

Смотрели ли вы предыдущие сезоны «Физрука» и что думаете о сериале?

— Я смотрела «Физрука» перед самым началом съемок. Больше всего мне понравился первый сезон.

Как вы оказались в «Физруке»? Долго ли проходили пробы?

— Участие в таком проекте — это всегда не быстрая история. Между моим первым посещением кастинга и приглашением на пробы с Фомой прошло где-то 4 месяца.

Как Вам работалось с такими актерами как Нагиев и Сухоруков?

— Хорошо, когда на площадке с тобой мастер — это мобилизует.

А как вам такой типаж мужчин как Фома? Нравятся вам бруталы?

— Мне с детства нравился образ героя комедийного боевика: Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер и другие. Но в жизни ни одного человека с таким набором качеств не существует. Так что, к так называемым «бруталам», у меня отношение, как к драконам и говорящим мышам.

Понятен ли вам главный герой — человек из лихих 90-х? Его поступки, имидж, стиль поведения? Что вы знаете о тех суровых временах?

— Да, наверное, мне он понятен, я успела ухватить немного 90-х. Мне, пожалуй, повезло — это было самое несуровое время в моей жизни. Многим казалось, что от них что-то зависит, они в силах поменять действительность, смотрели в будущее с любопытством. Сегодня все посуровей выглядит.

Вы уже осознаете, что после премьеры 4 сезона у вас появится большая узнаваемость? Как относитесь к славе?

— Наверное появится. Мой образ жизни не очень подходит для узнавания и славы. Но думаю, эта волна со временем схлынет.

Расскажите, как вы пришли в профессию?

— Я пришла в профессию из института. И уже будучи в профессии продолжаю каждый день учиться.

Чем сейчас занимаетесь помимо кино?

— Я работаю в МХТ им. Чехова. Здесь постоянно идет работа над чем-то новым.

Кто из актеров является вашим кумиром и почему?

— Один из моих кумиров — актриса Ирина Горбачёва. Я бы лучше ей поставила памятник, а не автомату Калашникова.