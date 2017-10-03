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«УЛИЦА»

Наше время, наши истории

С 2 октября по будням в 19.30 на ТНТ

Новый эксперимент канала ТНТ, который невозможно вписать в рамки определенного жанра. Здесь есть все и для всех. Реалити, комедия, драма и мелодрама, классическая мыльная опера, и даже триллер.

«Улица» — это история жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. В большой Вселенной «Улицы» нет главных и второстепенных героев, здесь есть бурная жизнь с ее радостями, горестями, казусами и косяками, страхами, любовными переживаниями и трагедиями. Это история про всех нас и наших соседей.

Антон Зайцев, продюсер:

— «Улица» — это ракета, которую мы запускаем, до конца не зная, какой именно путь она преодолеет. Мы постарались создать проект, который будет интересен всем. И тем, кто застал классическое мыло в стиле «Богатые тоже плачут», и тем, кто любит «Физрука» и «Реальных пацанов», и тем, кто смотрит «Дом-2». За первые 20 серий зритель влюбится в героев. Каждый из героев проекта раскроется с разных сторон, главные персонажи уйдут на второй план, а на первый выйдут те, кто долгое время был в тени. Для создателей проекта это и сценарный эксперимент, и производственный. Например, в каждую серию мы будем «вклеивать» актуальные события дня, чтобы сделать «Улицу» еще более реальной.

Мы планируем вывести героев проекта в реальный мир посредством соцсетей. Таким образом, зритель будет абсолютно вовлечен в реальность, которая, по сути, придумана. Уникальность проекта заключается в его интерактивности, ведь история «Улицы» создается вместе со зрителем. Для нас будет важно каждое зрительское мнение, мы будем реагировать на реакцию зрителей и стараться ее учитывать. Впервые на российском ТВ зрители смогут «влиять» на сценарий.

«Улица» снимается в специально выстроенном павильоне. Но здесь все как в самом настоящем городе: подъезды, машины, квартиры, обстановка в комнатах и даже вода из-под крана бежит по водопроводным трубам. Героев много, но, чтобы сразу не заблудиться на незнакомой пока «Улице», стоит поближе познакомиться с некоторыми ее жителями.

История начинается с переломного момента в судьбе одного из героев. Строительный менеджер Андрей Никольский вместе с семьей живет в престижном районе. Частная школа, отличная квартира, достаток. Все у них хорошо… Было все хорошо, пока Андрей не потерял работу. Теперь семья возвращается в квартиру родителей Андрея в старый спальный район. Они начинают жить обычной жизнью, в обычном районе, на самой обычной улице. Да, и соседи у них тоже самые обычные.

Влад — самый обычный сосед и новый друг Андрея — честный, добрый, отзывчивый. Простой работяга. Тайно вздыхает по Татьяне, соседке Андрея со второго этажа. Она, в свою очередь, заменит жене Андрея Любе гламурных подружек. Правда не всех, одна из прошлой шикарной жизни все же прорвется…

Ее фамилия Вахрушева. Часто приезжает к Любе пожаловаться на мужа и посмотреть на этот дивный, страшный мир.

Ксюша и ее Кабан. Не настоящий, а некто Кирилл Кабанов, дерзкий чувак на крутой тачке.

На этой же улице живет Ирка — забавная, но немного странная. Подцепила в московском клубе какого-то парня по имени Марат и хочет за него замуж. Но этот Марат — птица не ее полета. Вот Дэн, администратор качалки, — это ее тема.

Катя. У этой девушки грустная история. Еще со времен школы она влюблена в своего учителя Стаса — редкостного козла. У него жена, дети, но он никогда не прочь порезвиться. А за самой Катей бегает сотрудник полиции Соколов. Никакого криминала, только чувства. С другой стороны, и у Соколова тоже есть девушка. Короче, все сложно. Но сложнее всего обстоят дела с любовью у Аллы, хозяйки салона красоты. Она живет с Васей, который младше ее на 15 лет! Всем очевидно, что он — альфонс.

Аня. Мать одиночка — воспитывает троих детей, старшему из которых — Юрке — уже тринадцать. С деньгами тяжело, хорошо, что ее Гамлет взял на работу в магазин.

А еще есть Валера, Виталя, Боря, Костя… Виталя уже три года с Юлькой, которая ходит с Женькой, запавшей на Борю. А тот вздыхает по тайке из массажного салона Шини. Местная красавица Лаура тоже никак жизнь не устроит, а тут еще Тамара Павловна, Иркина мама, Саша из аптеки, Ангелина с Костей, опять Виталя и снова Вахрушева из элитного района… Короче, про всех сразу не расскажешь.

Надо смотреть!