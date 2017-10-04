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Существует стереотип, что женщины импульсивно выражают свои чувства, а мужчины совсем не показывают эмоций. Ученые выяснили, что такое утверждение является ошибочным.

Чтобы выявить различия в мимике мужчин и женщин, ученые разработали методику ее оценки на основании реакции на различные эмоциональные раздражители. В исследовании приняли участие более 2 000 человек из пяти стран. Им показывали рекламу известных товаров. Для оценки мимики исследователи использовали автоматизированную систему кодирования лицевых движений. С ее помощью ученые проанализировали частоту проявления различных выражений и их длительность.

Специалисты выяснили, что женщины более склонны к выражению счастья и грусти, а мужчины — злости. Поэтому утверждение, что женщины эмоциональнее мужчин, ошибочно. Просто каждый пол склонен к демонстрации разных эмоций.

Источник: vladtime

Фото: pixabay