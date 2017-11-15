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Российские IT-разработчики из Санкт-Петербурга изобрели самую точную систему бесконтактной примерки обуви Imigize, которая облегчит онлайн-заказ кроссовок и туфель. Любой пользователь смартфона с помощью специального приложения может получить 3D модель своей стопы в формате цифрового кода и использовать его при выборе обуви в магазинах-партнерах проекта. В отличии от других систем измерения, Imigize учитывает не только длину и ширину стопы, но и такие строго индивидуальные параметры как подъём стопы и ширина пальцев. Сервис совмещает 3D модель ног покупателя и 3D модели внутреннего объема всей обуви магазина с точностью до 1 мм и находит наиболее подходящие товары.

Систему уже внедрили онлайн-магазины Wildberries и Runlab: сейчас вся их обувь измеряется на специальном сканере Imigize. В дальнейшем, по словам организаторов проекта, компания построит измерительные центры в Китае, чтобы определять точный размер всей выпускаемой обуви. До трехмерной технологии, придуманной в Петербурге, существовало моделирование в формате 2D, — сервис предлагал измерить ногу вручную и с погрешностями.

Источник: спб СОБАКА

фото: pixabay