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Дата нашего рождения, это самая первая цифра в нашей жизни. И эта цифра может очень значительно влиять на нашу судьбу. А как влияет -смотрите ниже.

#1

«Номер один» — и этим все сказано. Это знак творческих, креативных, оригинальных и крайне независимых людей. Их самодостаточность имеет две противоположные грани: с одной стороны, это уверенные в себе персоны, которые часто служат примером для окружающих; с другой — индивидуалисты и эгоисты, которые не готовы считаться с чужим мнением. Часто выступают в роли лидеров и инициаторов — в них силен новаторский дух и решимость. Они довольно амбициозны и готовы пойти на риск ради достижения заветной цели. Среди негативных черт: импульсивность, самонадеянность и упрямство. Из-за природной сдержанности, им бывает очень сложно продемонстрировать всю полноту и глубину своих чувств даже самым близким людям.

#2

Второго числа рождаются люди, которых отличает сверхчувствительность. Любую просьбу со стороны даже малознакомых людей они ни за что не оставят без внимания. «Двойка» — символ равновесия и крепкого союза. Это отличные партнеры для бизнеса, коллеги, друзья и спутники жизни. Любовная история, похожая на волшебную сказку — это про их отношения. Часто «двойки» выступают в роли посредников и третейских судей — они прекрасные дипломаты: искренние, воспитанные, восприимчивые. А еще это сакральное число художников и романтиков. Такие люди отлично работают в команде, но, вместе с тем, не склонны проявлять инициативу и не любят оказываться в центре внимания. Их чрезмерная застенчивость часто становится главным камнем преткновения для решения важных задач. Другая крайность чувствительного характера — склонность впадать в депрессию.

#3

«Трешка» — знак художественного воображения, творческого интеллекта, коммуникабельности и сочувствия. Это символ взаимодействия и нейтралитета. Третьего числа рождаются неутомимые оптимисты, которые умеют быть счастливыми и наслаждаться жизнью. Для них свойственно состояние вечной влюбленности. Обладатели отличного чувства юмора. Наделены прекрасной интуицией, благодаря которой прекрасно идентифицируют наиболее важные мысли и идеи. К мнению «трешек» стоит прислушаться особенно внимательно. Как и у двоек, их чувствительность иногда уходит в другую крайность — в моменты грусти они склонны к депрессии, преувеличению незначительных проблем…

#4

Ответственные, добросовестные, серьезные, надежные люди, которые не боятся непростых задач и делают все, чтобы их благополучно решить. Окружающие это быстро считывают, не случайно в адрес «четверок» часто звучат просьбы о помощи, и они не остаются неуслышанными. Родившиеся в этот день люди обладают блестящей деловой репутации. Собственным трудом они способны заработать солидное состояние. Кажется, что нет такого дела, которое было бы им не по силам. Многие «четверки» тяготеют к точным наукам. Эти люди трезво относятся к любым неудачам, воспринимая провал как неизбежную часть жизненного опыта. Из собственных ошибок они умеют извлекать правильные выводы и, в последствии, пользу. Более того, любые сложности и препятствия на пути лишь разжигают в них азарт и заставляют, не жалея сил, во что в то ни стало добиваться желаемого.

#5

«Пятерка» — символ свободы в нумерологии. И люди, рожденные под этим числом, отлично знают как ей воспользоваться и распорядиться по назначению. «5» — примета заядлых путешественников и авантюристов. Очень общительных, любопытных и универсальных людей. Часто это цифровая метка гениев. Те, кто появился на свет пятого числа склонны к мистицизму. Их привлекает все таинственное, странное, неизвестное… Главный совет, который хочется дать «пятеркам» — притормозите! Не делайте поспешных выводов из ситуаций и не торопите события. Ваш нетерпеливый характер и тяга к быстрому принятию решений может сыграть с вами злую шутку и сделать несчастными.

#6

Это знак любви и взаимопонимания, честности и верности, семьи и дружбы. В людях, рожденных шестого числа, очень сильно развито чувство ответственности, художественные таланты, тяга к гуманитарным наукам. Они великодушны, домовиты, помогают другим: дельным советом и, нередко, деньгами. «Шестерки» — прекрасные друзья, которым можно доверить самые сокровенные секреты. Вместе с тем, этот номер связан и с ослепляющей ревностью, и с позицией рьяного собственника. Они довольно упрямы, навязчивы и восприимчивы к лести.

#7

Знак мудрости и разума, который часто преобладает над чувствами. Не случайно люди, появившиеся на свет «удачливого» седьмого числа (а им и, правда, всегда везет!), обожают читать, готовы все время учиться чему-то новому и связать свою жизнь с интеллектуальной деятельностью. Обладают сильным потенциалом в науке и изобретениям. Любители уединения, перфекционисты. На отрицательной стороне «семерки»: скрытность, страсть к спорам, сарказм, тенденция к изоляции, упрямство, раздражительность.

#8

В нумерологии это символ власти, покровительства, исполнительных способностей и управления. Люди, которые появились на свет восьмого числа любого месяца, часто находят свое призвание в политике, становятся экспертами в области управления корпорациями и чувствуют себя крайне комфортно в позиции силы (к слову, это отражается и в сексе). Они эгоцентричны, падки на похвалу, мечтают добиться всеобщего признания. «8» — цифра, которая олицетворяет высокий доход и материальный успех. Не пытайтесь давить на жалость «восьмерок» и призывать к их сердцу — угрызения совести им чужды. К чертам со знаком «минус» можно отнести чрезмерную амбициозность, жесткость (не сказать жестокость) в отношении подчиненных и нетерпение к людям в целом. Большие деньги и головокружительные заработки могут «восьмерку» испортить.

#9

Одни из самых сентиментальных представителей календарного месяца. Самоотверженные друзья, романтичные спутники жизни, заинтересованные деловые партнеры. В «девятках» хорошо развит писательский талант — не дайте ему пропасть. Одна из ярких черт — щедрость. Ее отмечают все, кто знаком с этими представителями. Легко прощают обиды и снисходительно относятся к недостаткам других. Ответственные сотрудники, которые никогда не подведут запуск нового проекта. Единственное, чего не хватает рассеянным «девяткам» — больше внимания собственным финансам. Любые суммы денег в мгновение ока исчезают из их рук.

#10

Одно из самых противоречивых чисел. Представляет собой комбинацию двух сакральных цифр, смысл которых сводится к выражению: «Либо все, либо ничего». Люди, рожденные под «10», привыкли действовать просто и напрямик, они избегают интриг, сложных поворотов и хитрого плана, а всегда выбирали самый очевидный и верный путь. Они обладают чистой душой и большим сердцем, очень популярны среди своих друзей и вечно перетягивают к себе внимание окружающих. Совет «десяточкам» — визуализируйте ваши цели и мечты: вы должны представить и рассмотреть их во всех деталях, чтобы они исполнились.

#11

Ни одно другое число не обладает настолько сильной духовной составляющей, как цифра одиннадцать. С самого детства они выбирают для себя путь внутреннего развития и милосердия. Материальные ценности волнуют их в последнюю очередь, они, прежде всего, заботятся о своей душе. Такие люди осознают силу слова, поэтому тщательно взвешивают все, что говорят, и никогда не дают праздных советов и рекомендаций. К их мнению, действительно, стоит прислушаться внимательно — можно быть уверенным, они уже оценили все возможные последствия принятия такого решения. Их внутреннее чутье граничит с экстрасенсорным.

#12

От номера один люди, рожденные 12-го числа, взяли твердую волю, позитивное отношение к жизни и неугосающую энергию. А вот от двойки — внутреннюю гармонию, баланс сил, блестящий организационный талант и коммуникабельность. Двенадцать — сакральное число для всего человечества, и это обстоятельство нельзя списывать со счетов. Больше тысячи лет назад именно его выбрали для определения времени суток, деления года на месяцы и измерения длины (фут = 12 дюймов). Не случайно, именно на этих представителей чаще всего ложится особая миссия — они могут изменить мир к лучшему.

#13

Самое спорное число в нумерологии, обозначающее этап трансформации. Рожденные тринадцатого числа люди никого не могут оставить равнодушными. Носители этого цифрового кода всю жизнь стремятся к совершенству, в их жизни постоянно происходят какие-то изменения: как в личной жизни, так и на работе. Слово «стабильность» явно не из их лексикона. Один из главных недостатков его представителей — нетерпимость к окружающим. После крупной ссоры они редко дают второй шанс, даже если другой человек этого явно заслуживает. Кроме того, они довольно ленивы, что часто мешает им в достижении поставленных целей.

#14

Это число принадлежит тем людям, которые верят в абсолютную свободу без каких-либо ограничений. Даже не пытайтесь их в чем-либо ограничивать, они исчезнут из вашей жизни навсегда. Довольно вспыльчивы — лучше не попадаться им под горячую руку, можно схлопотать. В порыве ярости абсолютно себя не контролируют, о чем потом жалеют. Характерная особенность — сильное сексуальное возбуждение, граничащее с похотью. Более страстных любовников очень сложно найти. Очень влюбчивы, даже находясь в стабильных отношениях всегда держат еще одного человека в поле зрения. Носители этого цифрового кода нередко терпят фиаско в бизнесе — это число связано с потерей материальных благ. Им стоит относиться к своим финансам особенно бережливо и, лучше всего, доверить их управление надежному партнеру, чья аура способна погасить неблагоприятные события.

#15

Под этим числом рождаются изобретатели и фантазеры. От природы в них заложено масса талантов: от технических до поэтических, многие из которых могут быть с успехом реализованы в профессии. Однако, для решения самых сложных задач им часто не хватает терпения и внутренней дисциплины. Любые трудности и проблемы воспринимают слишком близко к сердцу. Однако, выражать открыто свое недовольство не привыкли, предпочитая промолчать. Они чрезвычайно чувствительны и очень болезненно реагируют на малейшую критику. У представителей этого цифрового кода сильно развито сочувствие и сострадание — они гораздо более чутко ощущают боль другого человека, чем большинство, им сложно смириться с ситуацией угнетения слабого или беспомощного.

#16

Персональный номер 16 говорит о том, что его обладатель — глубоко мыслящий человек аналитического склада, ничто не выдает его истинных чувств. Ответственный, воспитанный, восприимчивый, щедрый, по-своему загадочный и независимый. Обладает прекрасной интуицией. Ответственный и обязательный на 200%. В юности не боится высказывать свое мнение по любому поводу — открыто и с чувством собственного достоинства, но, увы, потом часто слывет всезнайкой и выскочкой. С годами сильнее уходит в себя и становится более сдержанным, закрытым, малообщительным, осторожным. Он ненавидит поверхностность: если «16» решили начать отношения — это означает, что его чувства сильные и серьезные. Это очень чувственный и лояльный партнер.

#17

Какие же они выносливые! Просто поразительно, как такие крепкие физические данные соседствуют с ранимой душой. Хотите завоевать их сердце? Искренне проявляйте свою любовь и ласку — «17» не терпят фальши и лицемерия. С детства их деликатный характер не выдерживает критики. Им очень сложно смириться с отказом. Слово «нет» в их адрес моментально делает их сердитыми и даже агрессивными. Если они во что-то верят, переубедить их в обратном будет просто невозможно. Любят повышенное внимание к собственной персоне. Часто выступают в роли музы и источника вдохновения для творческих людей.

#18

Цифровой знак борцов за справедливость. Такие люди готовы до последнего отстаивать не только собственные интересы, но и права их друзей и коллег. Вместе с тем, они довольно консервативны — в любом деле опираются исключительно на личный опыт и знания, редко прислушиваясь к мнению других. «18» — цифра прирожденных аристократов. Они будут сильно страдать и даже могут впасть в депрессию, если по каким-то причинам запятнают свою репутацию и сделают все возможное, чтобы ее восстановить. Эти люди сильно обеспокоены собственным внешний видом, и тем, насколько привлекательными их видят окружающие. Редко попадают в курьезные ситуации, так как привыкли действовать крайне осторожно. В любовных отношениях превыше всего ставят взаимное уважение. Часто такие люди имеют глубокую эмоциональную связь со своими мамами, чья моральная поддержка и одобрение для них крайне важны.

#19

«Что посеешь, то и пожнешь». Поговорка, которая как нельзя лучше символизирует путь людей, родившихся 19-го числа. Их жизненный сценарий напоминает королевство зеркал. Им стоит быть крайне внимательными к тому, что они говорят и делают. Любой совершенный поступок (благородный или подлый) никогда не проходит для них бесследно — судьба постоянно все отражает и возвращает сторицей. Нередко они расплачиваются за ошибки прошлого. Энергичные, прагматичные и полные решимости люди. Предпочитают стабильность: в семье и в профессии и крайне редко срываются с насиженного места. Материалисты до мозга и костей — для них представляет ценность только то, что можно потрогать руками. Успех в любом деле они оценивают исключительно в денежном эквиваленте.

#20

Категорически не переносят одиночества — чем больше людей в их окружении, тем лучше. Прекрасные ораторы и верные друзья, отлично работают в команде, с удовольствием принимают активное участие в публичных мероприятиях. Любят шумные застолья, концерты… Гостеприимны, радушны, предприимчивы. Романтики. Любят музыку и танцы, обладают большим творческим потенциалом. Про таких людей говорят «баловни судьбы» — многие их желания исполняются как по мовению волшебной палочки. Поразительно, но при этом они часто сетуют на свою жизнь, бывают недовольны своими достижениями. Легко попадают под чужое влияние.

#21

Те, чей день рождения приходится на 21-е число — жизнелюбы, каких поискать. Они ежедневно готовы благодарить судьбу за каждый день своего существования. Нередко происходят из состоятельной семьи. Тот факт, что на 21 число дважды в году приходится солнцестояние символизирует их прозаический характер. Они зациклены на деньгах, которые их явно любят. Из них выходят прекрасные экономисты, банкиры, финансисты. Им стоит доверить полноправное ведение семейного бюджета. Придают огромное значение собственному статусу в обществе и положению своего партнера. Они циничны и ироничны. Еще одна их слабость — это секс, которым они буквально одержимы. Они умеют отделять чувства от животного влечения, поэтому если и изменяют любимым, то делают это исключительно по велению инстинктов, чрезмерного возбуждения и просто, чтобы снять напряжение.

#22

Двадцать два — знак просвещения. Те, кто родился под этим числом любят учить других и прекрасно с этой задачей справляются. Преподавательская и лекционная работа создана для них. «22» — настоящие эрудиты, широкому кругозору которых можно только позавидовать. На них природой возложена миссия открывать и объяснять другим самые сложные процессы, происходящие как на земле, так и вне ее. Отсюда, например, их тяга к космосу. Они не боятся брать ответственность — и за сказанные слова, и за совершенные поступки. Таких людей обязательно нужно хвалить и делать им комплименты, от которых они расцветают. Человек, которому этот номер предначертан судьбой, — триумфатор. Однако успеха в жизни он достигает не случайно, а благодаря напряженной работе. Среди тех, кто родился 22-го числа, немало филантропов и благотворителей.

#23

В загадочном числе 23 зашифрована страсть к приключениям и постоянное движение вперед. Люди, рожденные под этим номером, смелые, стремительные, решительные, импульсивные, общительные и непостоянные. Обладают большим потенциалом в бизнесе, работе в финансовом секторе и области инноваций. Впрочем, их таланты многогранны, и они могут состояться в практически в любой профессии, благодаря высокому интеллекту, креативности и прогрессивным идеям. Они полны оптимизма, энтузиазма и любопытства. Самое главное в жизни для них — свобода, они не любят ни перед кем отчитываться. Обладают колоссальной силой притяжения для противоположного пола, чувственные сексуальные партнеры. Они похожи на магнит, который притягивает к себе сложные ситуации и проблемы. Поэтому их жизнь нельзя назвать простой.

#24

Это символ безопасности и лояльности. Нет более внимательного и осторожного представителя календарного месяца. Прежде, чем решиться на минимальный шаг или поступок, они обстоятельно взвесят все «за» и «против», оценят возможные последствия и только после этого примут решение. Пускаться во все тяжкие — это явно не про них. Особое место в их жизни занимает еда. Причем, проявляется это в разных аспектах: они могут открыть собственный ресторан или прославиться как гениальные кулинары. Об их образцовой дисциплине можно слагать легенды.

#25

Жизнью этих людей управляет интуиция, граничащая с паранормальными способностями и пророчествами. В них заключен некий мистицизм. Это невероятно чувствительные люди, мнением которых пренебрегать ни в коем случае нельзя. Если такой человек решает в последний момент изменить свое решение из-за того, что «почувствовал что-то нехорошее» — не стоит списывать это со счетов, а лучше прислушаться без объяснения причин. Одними интуитивными способностями дело не ограничивается. В сумме два и пять дают семерку, а это символ интеллекта. Совершать безрассудные поступки не в их правилах.

#26

В сумме два и шесть дают восьмерку, две замкнутые сферы которой образуют знак бесконечность. Это символ неразрывности связей. Это самые верные друзья и супруги. Люди, в жизненный код которых «зашито» число 26, берут на себя роль покровителей — для этого у них есть все исходные данные: волевой характер, мощная энергетика, талант руководителя, чуткость. Среди отрицательных сторон: тщеславие, стремление к безграничной власти и желание «подмять» окружающих под себя. Такие люди обожают порядок, в их дарит царит чистота и красота.

#27

В нумерологии за этой цифрой закреплена сила исцеления. Ее представители находят свое призвание в области медицины и здравоохранения. Они отличные целители, нередко — сторонники альтернативной терапии. Обладатели «27» интуитивны, эмоциональны, способны к глубокому сочувствию, их не нужно учить состраданию — заботу о ближних, они ощущают каждой клеточкой души. Они никогда не отчаиваются, извлекают уроки из жизненного опыта и могут легко начать все сначала после провала. Подвержены сильным перепадам настроения, нетерпеливы, самоуверенны.

#28

Цифра, которая символизирует закон. Те люди, чей день рождения выпадает на 28-е, обладают высокой степенью ответственности. Они вечно призывают всех к порядку и соблюдению предписанных правил. Быть прекрасным судьей или работать в сфере юриспруденции — написано на их роду. Другая крайность — сами за собой никогда не признают вины и склонны к постоянным обвинениям в адрес окружающих. Столь властный характер смягчает «двойка», которая наделяет их творческой фантазией и богатым воображением.

#29

Число с огромным эмоциональным потенциалом. Нередко впадают в крайности (сегодня — люблю, завтра — ненавижу). Все дело в том, что цифры в их составе находятся на противоположных концах. Первая — делает их миротворцами и дипломатами, вторая — харизматичными искателями приключений. С деньгами им по жизни везет — они приходят к ним довольно легко: хорошо зарабатывают, выигрывают в лотереи. А вот над личной жизнью им приходится серьезно работать, постоянно влюбляются «не в тех людей», рядом со своим партнером часто страдают от чувства незащищенности.

#30

«Тридцатка» — примета деловых, независимых и волевых людей. Обладают фантастический памятью, умеют отлично концентрироваться, «отключаясь» от окружающей обстановки. Возможности их интеллекта огромны, а проницательность и быстрота ума помогают справляться с самыми сложными ситуациями. Их жизнь насыщена событиями, рядом с ними не соскучишься. Если хотите беспристрастную оценку происходящего — спросите совета человека, родившегося тридцатого числа. Они не постесняются сказать в лицо всю правду и помочь дельным советом.

#31

Знак целеустремленных и независимых людей. Не упускают ни одной возможности, которую предоставляет им жизнь. Особый индивидуальный почерк и творческий подход прослеживаются во всем, что они делают. Любое дело, за которое они берутся, будет доведено до совершенства. Это свойство помогает им завоевать высокое положение в обществе. Отличные организаторы самых смелых проектов. Не любят идти проторенными тропами, а всегда ищут новые пути и направления. Ценят стабильность и верность. Не пытайтесь их обмануть — потеряете их доверие навсегда.

Источник: На Волне

фото: pixabay