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Смартфоны и гаджеты ворвались в нашу жизнь и стали ее нотъемлимой частью. Настолько неотъемлимой, что иногда даже заменяют реальную жизнь.

Психолог Гунта Миллере уверена: гаджеты и семья не всегда могут сосуществовать мирно.

"Я часто встречаюсь с ситуациями, когда родители жалуются на увлечение ребенка компьютерными играми. Но дело не только в детях. Практика показывает: если есть проблемы в семейных отношениях, то частенько причиной служит захватывающая виртуальная жизнь кого-либо из членов семьи. Получается, экран мобильного телефона крадет то самое хрупкое семейное счастье и гармонию."

Не только дети, но и родители слишком много времени проводят в цифровых устройствах – это ежедневно можно слышать в рассказах детей о своей семье: «Папа смотрит телевизор, мама сидит в телефоне, а брат играет в планшете. Это – не радостные рассказы, потому что на самом деле дети скучают по настоящим отношениям.

И речь не идет о том, чтобы запретить детям пользоваться цифровыми устройствами, но их использование должно быть в равновесии с другими детскими занятиями. Дети должны полноценно знакомиться с реальным миром, - получать опыт отношений, дружить, хулиганить, переживая прекраснейшие мгновения детства.

Совместное общение, занятия в свободное время или просто сердечная, регулярная и взаимно заинтересованная повседневная семейная близость помогут справится с таком "мобильной" зависимостью и сделать атмосферу дома теплой, дружелюбной, наполненной любовью.

Выслушайте ребёнка

В ежедневной спешке родители бывают настолько уставшими, что по вечерам нет сил для активных занятий с детьми. Но есть то, что вы можете сделать – уделить время, чтобы выслушать их.

Конечно, сегодня вы очень загружены, был трудный день, но ребёнок за эти несколько часов пережил так много! Попробуйте узнать о его дне, его переживаниях и вы будете приятно удивлены - дети, особенно до 12-летнего возраста, пойдут на контакт весьма охотно. И, возможно, будут поступать так же и в дальнейшем, если привыкнут к тому, что вы их слышите.

Время, когда вы общаетесь с ребенком, посвящайте только ему. Отложите в сторону мобильный телефон, выключите телевизор, приглушите радио и поговорите. Найти 15 минут в день на общение с любимыми не так сложно. Но важно находить их каждый день.

Общайтесь интересно

Каждый ребенок скучает по интересным разговорам с родителями, а ему приходится отвечать на банальное: "Ты сделал уроки? Что ты сегодня ел на обед? Ты убрал комнату?" Какой же тут интерес в общении?

Подумайте, что может вызывать интерес у вашего ребенка и постарайтесь уважение к мыслям и увлечениям своих детей. Не надо сразу бросаться в крайности и вести серьезные философские дебаты. Начните разговор с менее значительных деталей и постепенно подойдите к темам, которую ребёнка будут волновать. И вам будет спокойно, и дети будут уверены: их жизнь волнует родителей.

Становитесь примером

Если взрослые дистанцируются от ребенка физически или эмоционально, то возникает пустота. И эту пустоту приходится чем-то заполнять. Например, игровой приставкой.

Чтобы удержать своих детей в адекватных рамках и не дать им пропасть в виртуальном мире, рекомендую два действенных средства. Первое – регулярные, искренние и полные уважения разговоры обо всем, что есть интересного в мире. И второе – личный пример. Замените телефон книгой, найдите общее хобби, купите билет в театр, в конце концов".

Фотографии: pixabay.com