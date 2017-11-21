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Каждый год мы с дочкой придумываем список must do на холодное время года. Это помогает не киснуть, не грустить и не сидеть часами в гаджетах.

Делается все просто: берем красивый блокнот и начинаем выписывать все, к чему лежит душа: поделки, театры, кино, книги, поездки и так далее. Если трудно с фантазией — ловите небольшие подсказки!

Текст: Евгения Шафранек

1. Посмотрите ваши детские альбомы

Это совершенно потрясающий опыт для всех. Детям ведь кажется, что родители всегда были взрослыми, а если и были маленькими, то во временам динозавров. Дочь, например, заворожено изучала мои студенческие снимки. Я, честно говоря, сама с удовольствием пересмотрела архивы.

2. Встаем к плите!

Точнее, к духовке. Даже такой криворукий кулинар, как Хоботов справится с выпечкой печенья или кекса. Но ароматы ванили, теплота кухни, целый процесс приготовления блюда — очень здорово! Потом надо непременно накрыть стол, достать праздничный сервиз и быстро прикончить все, что получилось.

3. Кино-домино

В сети можно найти целые списки фильмов, которые рекомендуется показать ребенку в том или ином возрасте. Поверьте, многих не видели и вы. Будет повод никуда не ходить, но потом обсудить увиденное. Попкорн тоже, кстати, можно сделать в домашних условиях.

4. Мини-путешествие

На нашем портале мы часто рассказываем: куда поехать, что посмотреть и где побывать на выходных. Даже в Латвии есть масса мест, куда ваша нога еще не ступала. Составьте план, проработайте маршрут и вперед!

5. Рукоделие

Звучит страшно, почти как урок труда в школе. Но сейчас такое изобилие исходных материалов для занятий дома — закачаешься. Квиллинг, карвинг, гончарная мастерская, роспись по фарфору, шарф крючком и варежки спицами — на любой вкус! В конце концов, вырезать новогодние снежинки тоже рукоделие.

6. Спорт

Двигаться надо! У природы нет плохой погоды, зато у нас есть неправильная одежда. Одеваемся тепло и шуршим всей семьей кататься на лошадях. Или берем в аренду коньки и отправляемся на общественный каток. Или устраиваем себе ориентирование в ближайшем лесу. Или просто берем напрокат велосипед и делаем марш-бросок по Межапарку с обязательной программой: горячий шоколад, тонкие блинчики и зоопарк.

7. Настольные игры

Настольные игры - отдельный перфоманс. Во-первых, это для всей семьи. А при желании можно еще подключить бабушек, дедушек и соседскую ребятню. Во-вторых, это ужасно весело. Весело же смотреть, как папа изображает трактор в «Крокодиле», а мама злится из-за проигрыша в «Морской бой».

8. Театр теней

Шикарная штука! Все, что нужно: лампа, стена и фантазия. Угадывайте образы друг друга, придумайте сказку или целую историю, снимите процесс и создайте потом таймлапс — останется на память. И не бойтесь захламить квартиру реквизитов — иногда игра требует некоторых жертв.

9. Кто быстрей?

Если погода позволяет, топаем на улицу. Даже ехать никуда не надо. Кто быстрей спуститься по лестнице? Кто быстрей добежит до площадки? На самом деле, если родители искренне включаются в детский процесс, то ребенок в долгу не останется — заряд позитива вам гарантирован на целый вечер.

10. Карта желаний

Давно спрашивали, о чем мечтает ваш собственный ребенок? Вот он повод. И цели поставите, и своих детей лучше узнаете, и свои мечты структурируете. Запасаемся старыми журналами, газетами, буклетами, большим ватманом, ножницами, клеем и вперед!

Фото: pixabay.com