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Раз в год, накануне новогодних праздников, аэропорт «Хитроу» рассказывает историю медведей Эдварда и Дорис Бэйр.

Прошлогодний ролик о супружеской паре медведей, которые летят к родным на Рождество, покорил пользователей интернета. Поэтому его создатели решили снять новое видео – о том, как Эдвард и Дорис познакомились.

По сюжету, неуклюжий Эдвард оставляет свое пальто в зале ожидания, а стюардесса Дорис возвращает ему его обратно. Чтобы отблагодарить девушку, медведь покупает шеколад и ждет ее в аэропорту. Пара встречается и влюбляется друг в друга.

Затем уже Дорис встречает Эдварда в аэропорту. Сначала одна, затем – с сыном, а позже – со взрослыми детьми и внуками. И каждый раз это большая радость для всего семейства Бэйр.

«Наши пассажиры часто говорят, что нет большего счастья, чем обнять родных людей на Рождество, – говорит коммерческий директор «Хитроу» Росс Бейкер. – Этим роликом мы хотели передать это уникальное чувство и заставить людей с еще большим нетерпением ждать встречи с друзьями и семьей в период праздников».

Заканчивается видео, как и в прошлом году, сценой, где люди – прототипы семейства медведей – встречаются в аэропорту перед Рождеством.

«На это Рождество летите к кому-то, а не просто куда-то», – гласит слоган ролика.

Источник: Вокруг света

фото: кадр из видео