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фото: goodhouse

Мусор очень быстро накапливается, и мы не успеваем следить за состоянием мусорного ведра. Несмотря на мусорные пакеты, остатки еды так или иначе прилипают к ведру, и со временем появляется неприятный запах.

Чтобы избавиться от запаха, некоторые хозяйки рекомендуют насыпать на дно мусорного контейнера пищевую соду, однако, ее тоже придется менять, а для этого соду нужно будет регулярно высыпать из контейнера и все равно промывать ведро. Есть способ проще и эффективнее.

Добавьте пару капель эфирного масла на ватный шарик и положите его на дно контейнера, под пакет с мусором. Шарик будет нейтрализовать неприятные запахи.

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Кроме того, у масла есть еще пара преимуществ

Лимонное масло - одно из самых популярных средств для ароматизации помещения, и чаще всего применяется для устранения неприятных запахов.

Масло чайного дерева или грейпфрута активно борется с распространением бактерий.

Мятное масло отпугивает грызунов и насекомых, и пригодится для загородных домов.

Ватные шарики можно использовать и в ванной комнате для небольших мусорных контейнеров, предназначенных для средств гигиены. Шарик достаточно менять раз в неделю или по мере того, как запах будет улетучиваться.

Источник: Домашний Очаг