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Разные знаки зодиака любят по-разному. Как понять, имеет ли мужчина серьезные намерения или рассматривает ваши отношения как легкое эротическое приключение?

Овен. Девиз: «Вижу цель – не вижу препятствий»

Представители этого знака часто нетерпеливы, любят получать все и сразу, ненавидят ждать.

О своей страсти он скажет сразу же без стеснения. И будет настойчиво добиваться желаемого.

Однако это вовсе не говорит о любви: так мужчины этого знака поступают при общении со всеми более- менее понравившимися им представительницами прекрасного пола. Овен не будет долго страдать от безответной любви, а быстро найдёт себе новое утешение.

Если мужчина-Овен увлечен тобой серьезно, он не будет торопить события, постараются создать для вас двоих оазис уюта и спокойствия.

Покорять тебя мужчина-Овен будет рассказами о том, какой он классный — сильный, умный, богатый. Словом, хватай – он наилучший вариант среди всех других мужчин.

Телец. Девиз: «Пусть все видят мои чувства!»

Если мужчине-Тельцу ты понравилась, он даст это понять в первый день! Тебе не придется долго ждать звонка или тревожиться, почему он не отвечает на твои смс.

Тельцы энергичны, спонтанны в выражении эмоций и не стесняются показывать свои чувства. Увидев тебя на улице, мужчина-Телец радостно окликнет или заключит тебя в объятия.

Он всегда рад удивить любимую! Рассудительный мужчина-Телец умеет ухаживать за женщиной в самых лучших классических традициях. Добиваться вашего признания он будет, приглашая на выставки, в кино и другие светские мероприятия.

Если мужчина-Телец увлечен тобой серьезно, он будет ухаживать за тобой в классических традициях. Дорогие цветы и конфеты — обязательный атрибут. И чем больше представитель знака тратит на тебя средств, тем более значима ты в его глазах. Но из-за нерешительности Тельца конфетно-букетный период может затянуться. Если этот мужчина тебе дорог, возьми инициативу в свои руки.

Близнецы. Девиз – «Нет предела совершенству»

Мужчины-Близнецы насмешливы и непредсказуемы, они обожают флирт и очень изобретательны в ухаживании.

С представителем этого знака ты точно скучать не будешь, но… можешь и обидеться. Свои чувства Близнецы нередко выражают тем, что подшучивают над избранницей или устраивают розыгрыши.

Но переменчивые Близнецы склонны идеализировать женщин: при ближайшем знакомстве твой мужчина может разочароваться в тебе и… отправиться на поиски более совершенной партнерши.

Если мужчина-Близнецы увлечен тобой серьезно, он не будет вышучивать твои недостатки и с умилением отнесется к твоим слабостям. Он будет великодушен и заботлив.

Рак. Девиз – «Главное – домашний очаг»

Раки – практичные домоседы. Они заботливы и покладисты, ты никогда не будешь грустить и плакать от обиды рядом с мужчиной-Раком.

На первом месте у Рака-мужчины семья и семейные ценности, поэтому он постарается выяснить твое отношение к семейному очагу и ведению домашнего хозяйства.

Твое желание выполнить все его требования – основное качество, по которому он будет тебя оценивать.

Если мужчина-Рак увлечен тобой серьезно, он, наоборот, с радостью бросится выполнять твои просьбы и даже капризы. И поспешит продемонстрировать свои положительные качества – преданность и надежность.

Лев. Девиз – «Я в замке король!»

Мужчины-Львы уверены и амбициозны, поэтому намекам предпочитают прямую речь.

«Ты мне нравишься», — скажет он тебе, и не соврет. Галантные представители знака сразу дают понять избраннице о своих чувствах. Ухаживания как в кино с походами в дорогие рестораны и благородными поступками вполне реальны со Львом-мужчиной.

Но о подлинности его чувств это не говорит ничего…

Если мужчина-Лев увлечен тобой серьезно, он прервет свой монолог о том, какой он классный, и постарается больше слушать именно тебя. Живой интерес к избраннице – лучшая характеристика подлинных чувств довольно эгоистичного мужчины-Льва.

Дева. Девиз – «Анализируй это»

Мужчины этого знака любят все анализировать, приходят на помощь, на них можно положиться буквально во всем. Они показывают свою симпатию намеками, их трудно вызвать на откровенный разговор.

Представители этого знака будут долго решать, подходит ли понравившаяся девушка в качестве избранницы: собирать о тебе информацию, расспрашивать общих знакомых, изучать твои странички в соцсетях.

Если мужчина-Дева увлечен тобой серьезно, жди незамедлительного предложения руки и сердца. Даже если ты откажешь, он будет продолжать осаду еще долго, надеясь на то, что ты изменишь решение, узнав его получше.

Весы. Девиз – «Пусть все идет своим чередом»

Мужчины-Весы неторопливы, переменчивы в настроении, ненавидят ссоры и конфликты. Их оптимистичный взгляд на жизнь помогает не только им – они всячески стараются поднять самооценку девушке, которую любят. Мужчина-Весы обожает сам процесс ухаживаний и никогда не спешит перейти на следующую ступеньку отношений.

К тому же они известны тем, что опасаются обязательств и ответственности.

Если мужчина-Весы увлечен тобой серьезно, он начнет предпринимать решительные действия: захочет познакомиться с твоими родителями, представит тебя своим друзьям, начнет намекать, что пора бы перейти к более близким отношениям и т.п.

На фоне его обычной расслабленности и витания в облаках такие действия очень показательны.

Скорпион. Девиз – «Промедление смерти подобно!»

Ну, может, не смерти, но долго тянуть с сексом мужчина-Скорпион точно не намерен.

Если представитель этого знака испытывает к тебе чувства, ты сразу об этом узнаешь. Причем бегство бесполезно. Под его напором и природным магнетизмом не устоит ни одна женщина!

Как хороший психолог, он будет говорить тебе слова, бьющие точно в цель, и делать небанальные комплименты. Но о глубине его чувств это не говорит ровным счетом ничего…

Если мужчина-Скорпион увлечен тобой серьезно, он постарается максимально широко оповестить всех о том, что вы – пара. Как ярый собственник представитель этого знака будет вести себя так, будто ты всецело принадлежишь ему. Если не хочешь скандалов, не давай ни малейшего повода для ревности.

Стрелец Девиз – «Коты (и Стрельцы) гуляют сами по себе»

Мужчины-Стрельцы независимы, любят приключения. Свою привязанность демонстрируют посредством материальных вещей, будь то покупка роскошного букета или поход в самый дорогой ресторан.

Кроме того, решаясь на отношения со Стрельцом, ты становишься его напарницей в разного рода авантюрах, вплоть до секс-экспериментов…

Если мужчина-Стрелец увлечен тобой серьезно, он поумерит свою склонность к авантюрам и будет стремиться все время находиться рядом с избранницей.

Он будет без умолку рассказывать тебе интересные вещи, поражая умом, начитанностью и эрудицией. В перерыве между беседами он может неожиданно сказать как бы невзначай о своих чувствах и пытливо ждать ответа.

Козерог. Девиз – «Не все то золото, что блестит»

Мужчины-Козероги славятся своей недоверчивостью и стремлением все проверять и перепроверять. Представители этого знака влюбляются крайне тяжело.

Вначале они будут бороться с нахлынувшим чувством, а к вожделенному объекту нарочито демонстрировать холодное отношение.

Мужчине-Козерогу знать, что на тебя можно положиться – если это так, считай, что ты его завоевала.

Если мужчина-Козерог увлечен тобой серьезно, он начнет советоваться с тобой или проявлять другие признаки лояльности. После тщетной борьбы с самим собой он, наконец, смирится со своими чувствами, но ему нужно время, чтобы все тщательно взвесить и обдумать. Торопить его не стоит – отпугнешь.

Водолей. Девиз – «Не бери тяжелого на душу»

Мужчины-Водолеи умны и очаровательны от природы, но любят демонстрировать свои чувства посредством слов, а не действий.

Если ты нравишься представителю этого знака, готовься любить ушами – вы будете разговаривать много, долго и обо всем.

Результат? Абсолютно непредсказуем.

Если мужчина-Водолей увлечен тобой серьезно, ваши разговоры неожиданно приобретут практическую направленность. Представители этого знака любят выяснять взгляды избранницы на основные ценности. У мужчин-Водолеев очень часто дружба перерастает в любовь.

Рыбы. Девиз – «Жизнь — боль, ты меня не тронь»

Мужчины-Рыбы крайне чувствительны. Зачастую другим сложно разгадать их чувства, но если представитель этого знака влюбляется, то влюбляется по-настоящему.

Жди бурных ссор, страстных примирений и романтики под стать Шекспиру.

Одно плохо: мужчина-Рыбы крайне обидчив, и если чувства его не глубоки, уходит сразу и без возврата.

Если мужчина-Рыбы увлечен тобой серьезно, он будет прощать тебе практически все и до бесконечности. Смотри, не злоупотребляй этим! Среди знаков внимания влюбленного мужчины-Рыбы — скромные, но трогательные подарки.

Нерешительность может загнать его самого в печаль и депрессию, поэтому женщине, для которой значимы чувства мужчины-Рыбы, следует взять инициативу в свои руки.

Источник: Лиза!

фото: pixabay