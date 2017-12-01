Woman |

Новогодняя корпоративная вечеринка — прекрасный повод узнать коллег поближе и увидеть их с другой стороны. Cosmo.ru публикует любопытный гороскоп!

Овен

Овен приходит на корпоратив, чтобы покушать, а кушают, как известно, водочку. Этим, собственно, Овен и занимается в первые полчаса, причем, раз уж это корпоратив, делает это ровно так, как обычно работает: дерзко и вдохновенно. После чего немедленно превращается в душку и лапочку: благодарит всех за продуктивный год, обещает премии и предлагает повторить корпоратив на каникулах, где-нибудь в Тае. За счет компании. Все радостно соглашаются, после чего прикрывают блаженно сопящего Овна концом свисающей скатерти и возносят пылкую молитву великому Ктулху: если Овен к концу праздника не проспится, есть шанс сохранить репутацию. А то будет как в прошлом году. Ну, когда гендир плясал на столе под Сердючку, а протрезвевший Овен снимал это на телефон, инфернально хохоча.

Телец

Корпоратив надвигается на Тельца неотвратимо, как само возмездие. Во всяком случае, Телец именно так себе это и представляет: кайся — не кайся, а наказание за грехи свои тяжкие отбыть придется в полной мере. И Телец, героически сцепив зубы, восходит на эшафот. В смысле — в магазин, где дают вечерние платья. Ну ничего не подходит, решительно ничего! Кое-как отбыв этот первый круг ада, Телец погружается в инфернальную пучину мыслей типа: «А вдруг придется на сцену выходить, а я, как дура, в синем и блестящем». Или: «Господи, только бы в благодарственной речи матерную частушку не ляпнуть, я ж могу!» В общем, в банкетный зал Телец, как правило, влетает с криком «Джеронимо!», крестясь и зажмурившись. После чего, оглядевшись, пожимает плечами, передает ценные вещи Козерогу и становится в очередь за бухлишком.

Близнецы

Близнецы на корпоративах сбрасывают маску и становятся, наконец, самими собой. Ну, нам так кажется. Потому что мы не понимаем, как можно одновременно зажигать во всех стратегически важных местах, физически не распавшись на несколько одаренных личностей. Близнецы приходят с большим мешком и всем раздают двусмысленные подарки; спаивают ведущего, запирают в кладовке и объявляют конкурс на раздевание; выпихивают из-за стойки бармена и щедро угощают коллег своим фирменным коктейлем «Санаторий сатаны» (шампанское, абсент, Гренадин). Гуляй, рванина, премию начислили! К концу вечера Близнецы, как правило, вид имеют придурковатый и помятый изрядно, но абсолютно, тотально счастливый. Особенно если удастся незаметно подлить «Санаторий сатаны» в бокал главного акционера и шепнуть главбуху, что вооон за тем столиком кто-то явно скучает.

Рак

Появление Рака на корпоративе, как правило, всех шокирует: коллеги Рака завистливо перешептываются по углам, а сотрудники соседних отделов немедленно начинают мести хвостами пол, угодливо похихикивать и наперебой предлагать Раку шампанское, канапе и план развития компании на ближайшие 10 лет. Потому что на корпоратив приходит не очень-то Рак: бронебойный рабочий панцирь неброской расцветки Рак оставляет дома и переодевается в панцирь фасона «Трепещите, смерды!» (царственная осанка, презрительное выражение лица, декольте, плавно переходящее в разрез по самый срам). Причем это удается даже тому Раку, кто уже год трудится тут младшим корректором и никто до сих пор понятия не имеет, как ее вообще зовут.

Лев

Лев, в отличие от всех остальных, приходит на корпоратив не за халявной икорочкой, а за карьерными успехами. Пока всякие дураки пляшут под елочкой, хлопая ушами, Лев непринужденно заведет светскую беседу с руководством, очарует акционеров и выхлопочет себе повышение. А потом откроет свою бальную книжечку и законспектирует все самое важное: кто плясал на барной стойке, кто целовался в темном углу с секретаршей, кого тошнило в туалете, а кто тихонечко скоммуниздил со стола непочатый вискарик и сделал вид, что так и было. И не дай Будда, это были вы. В смысле, не дай Будда это были вы, если Льва только что поставили руководить именно вашим отделом.

Дева

Дева приходит на новогодний корпоратив исключительно из чувства долга. Партия сказала: «Надо!» — комсомол ответил: «Есть!» При этом Дева все равно саботирует это богомерзкое мероприятие, как учил великий Вовочка: одевается во все коричневое и кедики — и уже этим портит всем праздник (в особенности Рыбам — эти чувствуют, что им прямо в душу плюнули и сверху гранулированного куриного помета насыпали). Впрочем, после третьего бокала Дева, как правило, начинает от души веселиться: утаскивает со стола бутылку красного сухого, садится в самый темный угол и оттуда внимательно наблюдает за происходящим, про себя цитируя бессмертное: «Дебилы, @$#%*!»

Весы

Весы на корпоративе искренне и простодушно веселятся: ребята, это же Новый год, вы чего! Ура! Скажите тост! Раз-два-три, елочка, гори! А теперь — обнимашки! Поразительно при этом то, что Весам чаще всего удается заразить своей детской радостью всех остальных, даже Львов. Что, как правило, плохо заканчивается. Потому что Весы, выиграв в конкурсе свой законный блестящий шарик и красный колпак, покидают благородное собрание с полными штанами счастья. А все остальные задумчиво чешут затылки, недоумевая, отчего вдруг веселье раз — и выключили. И вот тут-то на авансцену и выходит Водолей с иезуитской улыбочкой и словами: «Мне кажется, дорогие коллеги, вечер становится слишком томным…»

Скорпион

Новогодний корпоратив — самый любимый праздник Скорпиона, потому что только к Скорпиону в этот день приходит добрый Дедушка Мороз и заговорщицки шепчет: «Вот тебе от меня самый лучший новогодний подарочек: сейчас они все напьются, и можно будет брать их тепленькими!» Этим, собственно, Скорпион и занимается: ловко спаивает малых сих, а потом выпытывает коммерческие тайны, пускает слухи, сталкивает лбами ближайших соратников и провоцирует грандиозный скандал. После чего ненадолго отвлекается, чтобы быстренько кого-нибудь соблазнить, а затем, умиротворенный и счастливый, ползет в темный угол к Деве. Чтобы сделать, наконец, то, зачем пришел: скромно выпить немного вина в компании приятного собеседника.

Стрелец

Стрельцы от корпоратива не ждут ничего особенного. Потому что даже если за столик Стрельца десантируется подвыпившая бухгалтерия в полном составе, он и бровью не поведет: у Стрельца дома каждую пятницу такие вечеринки закатываются, что эта ваша Пьянка Года в сравнении с ними - просто детский утренник для ясельной группы! Самое главное в этот момент — оставить Стрельца наедине с его презрением и не спрашивать, чем это его домашние вечеринки лучше этого прекрасного коллективного праздника. А то ведь он по доброте душевной наглядно покажет, чем именно лучше, и тогда прекрасный коллективный праздник плавно перетечет в прекрасную коллективную оргию.

Козерог

Козероги приходят на корпоратив с желанием оторваться, наконец, как следует за все бесцельно прожитые годы: от души налакаться, водить хороводы вокруг елочки, сплясать со Снегурочкой танец маленьких развратненьких утят и прокатить куриное яйцо из одной штанины гендира в другую. Прекрасные планы! Прекрасные планы, которым не суждено сбыться. Потому что пока Козерог сидит в засаде и выжидает тот самый момент, когда уже прилично будет вспрыгнуть на стол и залихватски опрокинуть в себя бутылку шампанского, из туалета непременно прибегут встревоженные Весы и сообщат, что там Близнецам плохо. Близнецам, наоборот, даже слишком хорошо, но Козерог уже все. Козерог уже вернулся в привычную ипостась «Чип и Дейл спешат на помощь». Ну, зато будет кому всех посадить в такси и проверить, чтобы по дороге не выпали.

Водолей

Водолеи приходят на корпоратив, чтобы испытывать смешанные чувства: с одной стороны, это же праздник, а праздновать что-нибудь — самое любимое занятие Водолея. С другой стороны, это невероятно унылый праздник: замшелые хиты, идиотские конкурсы, натужное пьяное веселье и еда еще невкусная, фу! Поэтому Водолей берет бокал и обходит зал, вербуя соратников. И, поскольку Водолеи невероятно, нечеловечески обаятельны, в ночной рейд за ними отправятся все, кто еще держится на ногах. Марш-бросок в соседний бар, штурм караоке, героическая битва с превосходящими силами противника в лице патруля конной полиции и безоговорочная капитуляция в ближайшем вытрезвителе. Ну ничего, тяжело в учении — легко в бою!

Рыбы

Рыбы надевают на корпоратив все лучшее сразу, обвешиваются бриллиантами и оставляют всю годовую премию в салоне красоты. Потому что настал, наконец, тот день, когда мир вокруг станет именно таким, каким Рыбки его хотят видеть: все вокруг красивые, счастливые и беззаботные, горят огни, в бокалах искрится брют, скучные тетки превращаются в сиятельных леди, а невзрачные мужички — в истинных джентльменов. «Ах, как это волнительно, как прекрасно», — думает Рыбка, приняв изящную позу и поднося к губам бокал с шампанским. И еще минут 15 она так думает, а после, брезгливо переступив тело упившегося до поросячьего визга системщика, царственно покидает собрание. Чтобы от души порыдать в туалете о несовершенстве мира, прихлебывая вискарик из горла.

Источник: cosmo.ru

фото: pixabay