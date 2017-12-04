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фото: кадр из фильма «Квартира»

Назван лучший рождественский фильм всех времен. Победителя выбирали журналисты британской газеты The Independent. По их мнению, почетного звания достойна лента под названием «Квартира», снятая в 1960 году режиссером Билли Уайлдером.

Главные роли в этой картине исполнили Джек Леммон и Ширли Маклейн.

Скромный служащий страховой компании Бакстер, чтобы хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице, одалживает ключи от своей холостяцкой квартиры не только приятелям, желающим «погулять на сторону», но и боссу. И действительно, дела начинают идти в гору, но случается непредвиденное: Бакстер знакомится с любовницей шефа Фрэн — несчастной, страдающей депрессией девушкой — и влюбляется в нее…

Основные действия фильма разворачиваются под Рождество. В британском издании называют «Квартиру» великой картиной, так как она дает надежду на будущее и возрождает веру в лучшее.

После своего выхода на экраны «Квартира» имела чрезвычайный коммерческий успех, принеся 25 миллионов долларов прибыли. Фильм был номинирован на «Оскар» в 10 номинациях и выиграл в 5-ти, в том числе в номинации «Лучший фильм». Актёрские работы Леммона и Маклейн были отмечены премиями «Золотой глобус» и BAFTA. Картина входит в список 100 лучших американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.

Любопытный факт: Мэрилин Монро хотела сняться в фильме, но не получила роль.

Источник: владтайм, википедия