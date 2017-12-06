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Пифагор рассматривал числа, как самостоятельные сущности со своими качествами и индивидуальностью. Каждому числу соответствовала своя планета, проводником которой оно являлось. Влияние определялось с помощью нумерологической суммы – цифры сложных чисел складывались до тех пор, пока не получались простые числа – проводники планет. Итак, например номер вашей квартиры 186, складываем 1+8+6=15=1+5=6.

Цифра 1

Под влиянием Солнца. Это место способствует творчеству, позволяет человеку проявить себя, выделиться, привлечь внимание окружающих. Здесь комфортно себя чувствуют художники, артисты, писатели – все те, в чьем деле важна личная позиция, чье призвание – освещать жизнь других. Такое жилище поможет им, не забывая о вечном, честно и объективно фиксировать настоящее, любить жизнь и радоваться хорошему. В интерьере дома значительную роль играют всевозможные светильники. Они выделяются, привлекают внимание. Цвета преобладают яркие, оранжево-красные. Такой дом проверяет человека: если у него доброе сердце, дом будет сверкать, если злое – неизбежно засилье мух, духовный и материальный упадок.

Цифра 2

Под влиянием Луны. Интуиция, созерцание. Здесь хорошо себя почувствуют те, кто работает с маленькими детьми или в сфере питания, а также очищает реки и каналы. Музыканты найдут здесь новое звучание. В квартире особое внимание обращают на себя зеркала, а также ванная комната. Цветовая гамма дома содержит молочные, нежно-кремовые оттенки, возможен изумрудно-зеленый цвет.

Цифра 3

Под влиянием Марса. Воля. Такой дом призывает действовать, а не сидеть сложа руки. Место, где решения надо принимать быстро, иначе их примут за вас. Временами будет казаться, что вы всегда готовы к «прыжку», все время будет желание что-то делать. По крайней мере, ни у кого дома не будет претензий, что вы сидите без дела. Наиболее активные цвета – все оттенки красного. Самые уютные места в доме – туалет и прихожая. Избегайте ссор, так как это может быть провокацией со стороны других.

Цифра 4

Под влиянием Меркурия. Контакты. Красноречие – ваша визитная карточка: максимальная нагрузка в этом доме приходится на телефон и на ваши мыслительные способности. Обстановка заставит вас почувствовать себя телефонным диспетчером или биржевым маклером. Помните, что в этом доме нельзя врать и вводить людей в заблуждение – все вернется в той же валюте. Благоприятная гамма: синий с желтым, голубой, серый. Фаворитами являются те приборы, из которых можно получить какую-либо информацию. Часто тянет пройтись или съездить в путешествие.

Цифра 5

Под влиянием Юпитера. Расширение. В таком доме очень часто присутствует большая библиотека. Заниматься здесь хочется только чем-то глобальным: политикой, наукой – тем, что способно объединить людей общей идеей. Жильцам такого дома, скорее всего, захочется унестись вдаль за границу. Благоприятный цвет – пурпурный. Дом украсят вещи издалека и антиквариат, а также глобусы и телескопы. Не давайте воли гневу, хотя иногда так и тянет вспылить: берегите печень.

Цифра 6

Под влиянием Венеры. Этот дом создан для отдыха, любви и комфорта. Нередко собираются большие компании. Хозяева, как правило, люди очень добрые, с хорошим вкусом, также отлично готовят. В обстановке много больших, мягких предметов: диванов, ковров. Цветовая гамма теплая, много телесных, коричневатых оттенков. В доме, скорее всего, вы встретите животных и растения. Временами вас может тянуть к живой природе – не стоит себе в этом отказывать. Если очень хочется закатить скандал, сначала подумайте, кто на самом деле виноват: кто-то другой или вы сами. Если ругаться не расхотелось, то, скорее всего – последнее.

Цифра 7

Под влиянием Сатурна. Жизнь в таком доме – настоящее испытание во всех аспектах! Повсюду препятствия: все время холодно, голодно, душно, неотступно преследуют всяческие ограничения, сковывающие обстоятельства. Но зато это – лучшее место для овладения мастерством, профессией, для накоплений. Если живущий здесь человек сам не осознает необходимости посидеть молча и подумать над своей жизнью, он получает обратно свои «недоделки» в виде проблем с позвоночником и вынужденного ограничения подвижности. Зато здесь прекрасно получаются очистительное голодание, упражнения на концентрацию, занятия Хатхайогой. Доминирующий цвет – темно-синий.

Цифра 8

Под влиянием Урана. Свобода, неожиданности, взаимовыручка. Это место заряжено на встречи с друзьями и обретение новых. Особенно хорошо удаются любые начинания и изобретения. Люди редких профессий почувствуют себя здесь очень органично. Рационалисты, материалисты и прагматики не получат ничего, кроме рухнувших планов, испорченных нервов и неразберихи. Оконные стекла должны быть тщательно вымыты. Осторожнее с электричеством. Предпочтительные цвета – вся гамма радуги и небесно-голубой.

Цифра 9

Под влиянием Нептуна. Тяжелое место. Испытания поджидают в каждом углу. Неприятности с водой, болезненная зависимость, тяга к спиртному и табаку, бесконечный поиск исчезнувших из-под руки предметов в тот момент, когда они нужнее всего – все это ополчится на вашу расшатанную бессонными ночами психику. Берегитесь ядовитых веществ, изучайте реалии невидимого мира.

Источник: Рамблер/гороскопы