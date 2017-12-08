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Хорошо, если ваша фигура идеальна. Если она оставляет желать лучшего, а до новогодних праздников осталось три недели, этого вполне достаточно, чтобы привести себя в форму. Но нужно применить «экстренные меры» в борьбе с лишним весом. За 3 недели до Нового года вполне можно похудеть на 4-5 килограммов без особого вреда для здоровья. Это не потребует очень больших жертв с вашей стороны.

Прежде всего, перейдите на рациональное и здоровое питание, не поддавайтесь искушению съесть продукты с большим количеством углеводов и соблюдайте следующие правила питания.

Уменьшите вашу привычную порцию еды на треть или даже наполовину. Ешьте в два раза медленнее, пережевывая пищу медленно – и вы заметите, что вполне насытились этой порцией. По утрам, после того как вы встаете, выпивайте стакан теплой воды с ложкой меда и лимонного сока. Это помогает работе поджелудочной железы, активирует печень на сжигание жиров, ускоряет обменные процессы. Ешьте часто и понемногу: яблоки, огурцы, 2-3 орешка, чтобы притупить голод и не набрасываться на еду в основные приемы. Пейте много жидкости, чтобы организм быстрее выводил шлаки и продукты обмена веществ. Кофе и чай пейте только вне приемов пищи, не ранее чем через час после еды. Запретите себе: майонез, кетчуп, специи, уксус и избыток соли, сладости, сдобу, белый хлеб, продукты-полуфабрикаты, консервированные, маринованные блюда, фаст-фуд, жареное, колбасные изделия, картофель. Пищу, насыщенную углеводами, ешьте только до обеда. После 13 часов ваше питание должно быть растительно-белковым. Ужинайте не позднее 7-8 часов вечера. Если вы ложитесь поздно, после последнего приема пищи до сна должно оставаться минимум 3 часа. Дополните питание занятиями спортом через день в тренажерном зале или дома.

Источник: Телеграф

фото: pixabay