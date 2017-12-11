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В преддверии Нового года и Рождества Христова в Instagram появился тренд на необычную елку. Стремянка вместо "зеленой красавицы" набирает все больше популярности. Лестница, украшенная рождественскими игрушками и яркой иллюминацией, смотрится очень стильно. Такую оригинальную елку выбирают люди, поддерживающие концепцию осознанного потребления.

Интернет-пользователи считают, что у такого варианта рождественского декора одни плюсы: покупать на Новый год так называемые "живые", а на деле мертвые елки, способствуя уничтожению природы, не надо, тратить средства на приобретение искусственной также не стоит, к тому же, необычная елка смотрится стильно.

Попробуйте создать атмосферу праздника из того, что есть у вас под рукой. Например, стремянка. Подобные "елки" активно выкладывают в свои Instagram-аккаунты пользователи Сети.

Источник материалов и фото: Хочу!