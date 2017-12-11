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Мы придерживаемся мнения о том, что нет единственно верного способа быть родителем. На наши решения относительно воспитания и благополучия ребенка влияет множество факторов — от погоды до вероисповедания. Поэтому каждый из нас по-своему прав, выбирая ту или иную родительскую стратегию. Но кто точно не прав — это «идеальные матери», оккупировавшие инстаграм и другие соцсети. И осуждающие всех вокруг по любому поводу. Вот, например, что таким «идеальным матерям» точно в вас не понравится.

Искусственное вскармливание

«Как это не смогла? Не смогла, значит, не очень-то и хотела», — вот что скажет женщина, считающая себя чемпионкой по ГВ в суперлегком весе (потому что она же худая), узнав, что кто-то по какой-то причине кормит своего ребенка смесью. Ей все равно, какие у вас там были обстоятельства. Более того, она не только против смеси (это же химия!!), но и против любой детской еды промышленного производства. Каша из коробочки? Пюрешечка из банки? Да ты ведьма! И только посмейте ей сказать, что ваш тоддлер за милую душу уминает магазинные пельмени — чего доброго, заявит на вас в опеку.

Усталость

«Слушайте, я вообще не понимаю, как это она может уставать от собственных детей? Да я троих вырастила, и мне ни дня не было с ними скучно, какая уж там усталость! Я думаю, все эти статейки про тяготы материнства пишут мрачные неудачницы, которые просто не в состоянии сделать над собой усилие, поднять задницу с дивана и радостно погрузиться в возню с детьми», — все мы видели такие комментарии под постами или текстами, посвященными родительскому эмоциональному выгоранию. Люди, которые их пишут, на полном серьезе считают, что у других родителей не может быть никаких причин для того, чтобы чувствовать себя измотанными.

Традиционная медицина

В баню с рождения, в прорубь — с двух месяцев, и обязательно — слышите! — всенепременно записаться к остеопату. Как это зачем? «Вы знаете, что есть травмы и повреждения, в том числе послеродовые, которые видны только остеопату? Мы вот так лечились четыре месяца, и я вам скажу, — результат налицо. Это совершенно другой ребенок», — говорит она, попутно набирая сообщение семейному натуропату. А еще у них на этой неделе визит к гомеопату.

Мультики

«Какие еще мультики? Они только раздражают детскую психику! Это же оружие массового поражения детей, а не развлечение. Вам что, жалко десть минут позаниматься с ребенком? Кофе она пить вздумала, еще чего, кофе это вообще тонизирующий яд», — как бы говорит нам женщина, в доме которой никто не знает, кто такая Пеппа и чем занимается, прости-господи, Щенячий патруль.

Детский сад

Ну это вообще неприемлемо, конечно. Вам же известно, что детские сады — это фактически исправительные учреждения, только для детей? Так зачем же вы сознательно подвергаете своего ребенка риску глубокой психологической травмы? Сидите со своими детьми сами. Никого в инстаграме не волнует, что вам надо работать. Детей должна развивать мама! Вырезать, клеить, лепить, творить, придумывать, подпишись на @маму-пятерых-дочек-и-умри-от-зависти-потому-что-у-тебя-нет-ни-времени-ни-сил-ни-усидчивости-чтобы-придумывать-домашние-развивашки.

Шутки про детей

Нет, им просто не кажется, что это смешно. Как-то раз одна читательница интернет-сообщества НЭН написала на одном мамском форуме, что она и ее муж дали своему ребенку прозвище Иван-Обрыган, за что была подвергнута остракизму и предана анафеме в сообществе «идеальных матерей».

Бардак

В доме у «идеальной матери» идеальный же порядок. И не только в доме! А также в голове, в холодильнике, в организме и на работе. Она все успевает, никогда не скучает, не имеет никаких проблем в жизни и, да-да-да, она не устает.

Источник: Нет, это нормально

фото: pixabay