Новый тренд в Instagram: ананас вместо елки
фото: instagram.com/bubucreativedesign/
Социальные сети заполонили фотографии ананасов, наряженных вместо ёлок. Похоже, создаётся новая традиция: украшенные шарами и гирляндами ананасы не только выглядят круто, но и практичны.
Удивительно, что до этого не додумались раньше, ведь у ананасов масса преимуществ. Самое очевидное — компактность: теперь не придётся тащить домой целое дерево.
Для тропического фрукта легко найти место даже в небольшой квартире, его не нужно ставить в ведро с водой, с него не будут осыпаться иголки, а когда праздники закончатся, ананас можно просто съесть.
Кстати, в украшении праздничных ананасов уже наметилась своя особенность. Очень часто на них надевают тёмные очки.
Впрочем, в одном ананасы всё-таки уступают старым добрым ёлкам. В то время как хвойное сохраняет праздничный вид неделями, ананас остаётся свежим всего несколько дней. Поэтому любителям готовиться к праздникам за месяц или подолгу не выкидывать ёлку придётся отступиться от своих принципов. Или просто заменять ананас время от времени.
Источник: Medialeaks