Woman |

фото: instagram.com/bubucreativedesign/

Социальные сети заполонили фотографии ананасов, наряженных вместо ёлок. Похоже, создаётся новая традиция: украшенные шарами и гирляндами ананасы не только выглядят круто, но и практичны.

Удивительно, что до этого не додумались раньше, ведь у ананасов масса преимуществ. Самое очевидное — компактность: теперь не придётся тащить домой целое дерево.

Публикация от BUBU CREATIVE DESIGN’S GALLERY (@bubucreativedesign) Дек 8 2017 в 3:37 PST

Публикация от Erin Law (@erin_paige_law) Дек 10 2017 в 4:02 PST

Для тропического фрукта легко найти место даже в небольшой квартире, его не нужно ставить в ведро с водой, с него не будут осыпаться иголки, а когда праздники закончатся, ананас можно просто съесть.

Публикация от Mara Llanes (@mara_llanes) Дек 8 2017 в 4:47 PST

Публикация от (@coreycuthrell) Дек 8 2017 в 4:13 PST

Кстати, в украшении праздничных ананасов уже наметилась своя особенность. Очень часто на них надевают тёмные очки.

Публикация от Melinda Fichera (@mel_k_fichera) Дек 8 2017 в 9:05 PST

Публикация от Catherine Chua (@catczh) Дек 9 2017 в 7:15 PST

Впрочем, в одном ананасы всё-таки уступают старым добрым ёлкам. В то время как хвойное сохраняет праздничный вид неделями, ананас остаётся свежим всего несколько дней. Поэтому любителям готовиться к праздникам за месяц или подолгу не выкидывать ёлку придётся отступиться от своих принципов. Или просто заменять ананас время от времени.

Источник: Medialeaks