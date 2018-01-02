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Вот и наступил 2018 год. Январь — не победитель среди месяцев, когда в салоны красоты стоят очереди, — отдадим это звание декабрю с его суматохой и желанием выглядеть превосходно. Но косметические процедуры и уход за собой женщинам нужны круглосуточно, поэтому passion.ru подготовил первый лунный путеводитель в 2018 году.

Стрижки

До февраля 2018 года самых удачных дней на растущей Луне для стрижек не будет. Но в январе есть нейтральные дни для стрижек: 21, 25, 26, 27, 28 января. Если вам не нужно добиться роста волос, тогда используйте дни убывающей Луны: 3,4,5,9, 12, 15, 16 января.

Нельзя трогать волосы 1 января, в полнолуние 2 января, 3 января, 10, 11, в новолуние 17 января, 18, 22, 23, 24, 29, 30, во второе январское полнолуние 31 января. Окрашивание волос

Для окрашивания волос подойдут дни: 3, 5, 6, 7 (окрашивание в темный цвет), 13 (тонирование), 15 (осветление), 18, 19 (осветление), 26 января.

Не рекомендуется окрашивать волосы 1, 8, 9, 16, 20, 22, 23, 24, 29, 31 января.

Эпиляция и удаление нежелательных волос

Чтобы волосы долго не росли и не беспокоили вас, удалять их нужно на убывающей Луне, и самые идеальные для это дни в январе — 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Косметология

Удачные дни для посещения косметолога, если ваша цель — уход за лицом, маски, уколы красоты: 3, 4, 5, 12, 14, 25, 26 января. Чтобы результат вас порадовал, а последствий было намного меньше, избегайте негативных дней: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 31.

Пилинги и очищение лица и тела

Процедуры по борьбе с целлюлитом, пилинги тела, удаление папиллом, бородавок, вросших ногтей — 3, 10, 12, 13, 14, 28 января. Нельзя убирать что-то с лица либо с тела (тату, бородавки, папилломы) 1, 2, 15, 16, 29, 30 января.

Маникюр и педикюр

Удачные дни для посещения nail-студии: 3, 4, 5, 9, 10, 18 января. В эти дни есть все шансы, что ногти будут здоровы и маникюр принесет положительные эмоции.

Покрытие будет плохо держаться, а состриженные ногти принесут вред вместо пользы: 1, 2, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 31.

Правильное питание и диеты

В новый год — в чистом теле и с хорошим привычками. Начинать прием витаминов и новых для себя лекарств, диеты — 11, 18 января. Не начинаем принимать новые лекарства — 2, 17, 30, 31.

Очищение организма

Выводим все ненужное из организма: 15, 16.

Пластические операции

Разрешаются пластические операции для жировых отложений на животе и бедрах — 8 января. Если хотите увеличить грудь, то 10 и 11 января хорошо подойдут. Пластические операции на лице рекомендую делать 7 и 8 января. Ни в коем случае не ложиться под нож, какие бы операции не были, 1, 2, 17 и 31 января.

Астрологический прогноз подготовила Нелли Космос, постоянный колумнист-астролог passion.ru. (@nelli_cosmos, nellycosmos.ru)

Источник: passion.ru

фото: pixabay