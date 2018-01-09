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Большая часть рижан появляется на свет в Рижском роддоме. Молодые мамы сами выбирают больницу, чтобы родить ребенка – некоторые отправляются в другие города и даже страны. В 2017 году в Рижском роддоме родилось 6586 детей.

Больше в Рижском роддоме родилось мальчиков – 3403, а девочек – 3183. Самый богатый месяц – июль, когда мир увидели 623 малыша. На втором месте август с 602 младенцами, на третьем – октябрь, когда в Рижском роддоме родился 581 ребенок.

В том же году в Рижском роддоме родилась одна тройня и 95 пар двойняшек.

Для сравнения - в 2016 году в этом медучреждении на свет появились 7142 малыша.

Стоит отметить, что это данные только по рождаемости в Рижском роддоме, а не по Риге или Латвии в целом. Ежегодно в Латвии рождаются в среднем 20 тысяч малышей.

фото: Rīgas dzemdību nams, pixabay

Источник: riga.lv