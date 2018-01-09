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В Лас-Вегасе найдена мертвой американская порнозвезда Оливия Нова. Об этом сообщает Metro со ссылкой на агенство LA Direct Models.

"Мы представляли интересы Оливии очень короткое время, и для нас она была красивой девушкой с милым характером", — заявили в компании.

Причины смерти Оливии в настоящий пока не установлены. Отмечается, что девушке было 20 лет.

Оливия Нова начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в марте 2017 года. Она участвовала в съемках продукции таких сервисов, как Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin.

Напомним, что месяц назад в США в возрасте 23 лет умерла канадская актриса фильмов для взрослых Мерседес Грабовски, известная под псевдонимом Огаст Эймс (August Ames).

Источник: theLIME