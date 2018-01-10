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фото: instagram.com/shurygina_diana555/

Утром 10 января житель Ульяновска Сергей Семенов, которого в декабре 2016 года приговорили к тюремному заключению за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ульяновской области. Там добавили, что молодой человек был освобожден условно-досрочно.

Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых личностей, переехала в Москву, снялась в реалити-шоу и в октябре 2017 года вышла замуж за оператора Первого канала. Сам Семенов после освобождения намерен продолжить обучение и найти работу.

Сестра Сергея Екатерина Семенова рассказала о том, почему ее родственник скоро покинет тюрьму. Как оказалось, не обошлось без телеведущего Андрея Малахова и гонорара, который выплатили Семенову на его шоу.

фото: скриншот видео "Арестант Сергей Семенов" на Youtube-канале Андрея Малахова

"Когда он снимался у Андрея, он же отказался от гонорара. И попросил Андрея, чтобы в детский дом отправили. И потом они прислали благодарственные письма и все это было в деле", – цитирует Екатерину Семенову телеканал "360".

Немаловажным аспектом оказалось то, что в тюрьме Сергей не совершал никаких нарушений. "И тюрьма его поддержала, что у него хорошее поведение", – сообщила сестра Семенова.

Стоит напомнить, что после скандальной истории, освещенной в передачу "Пусть говорят" появился новый мем На донышке. Выставляющая себя жертвой изнасилования Диана Шурыгина среди прочего призналась, что в тот роковой (для Сергея Семенова) вечер она употребляла водку, но чтоб сгладить это признание, уточнила, что пила немного, на донышке. Отсюда и произошёл данный мем.

По Сети гуляет масса веселых картинок.

Источник: gazeta.ru