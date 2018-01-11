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С 9 января на телеканале ТНТ выходит комедийный сериал "Света с того света".

"Света с того света" — это история про обаятельную мошенницу, девушку Свету, после несчастного случая оказавшуюся ограниченной в движении. Чтобы вновь встать на ноги, Свете нужна платная операция. Но как заработать, если нет возможности даже выйти из дома? У Светы появляется идея! На просторах интернета она, представляясь магом-биоэнерготерапевтом Светозарой, за небольшую плату помогает людям решить их личные проблемы. В ее арсенале — обаяние, бурная фантазия и неиссякаемая энергия космоса. Именно в нее и верят все клиенты Светозары. В Сети Света не только пытается заработать, но и ищет любовь. Она переписывается с красавцем бизнесменом Игорем, хотя и не признается ему, что не может ходить. Ведь не каждый готов к роману с такой девушкой.

"Света с того света" — это комедийный сериал про дружбу, любовь, силу духа, отсутствие барьеров и, конечно, про чувство юмора, без которого невозможно прожить в этом мире неравных возможностей. Необычный, оригинальный сюжет сериала приправлен долей здорового юмора и большим количеством позитива. Это история о том, что возможно все, если ты не один и близкие видят в тебе обычного, нормального человека без ограниченных возможностей.

"Света с того света" — эксперимент ТНТ, снятый в необычном формате веб-сериала. Все происходящее на экране зрители видят как будто через объектив веб-камеры. В России подобный формат съемок использовался впервые.

Заур Болотаев, креативный продюсер:

"Идея снимать сериал „Света с того света“ как будто через веб-камеру принадлежит режиссеру Максиму Пежемскому. Для ее осуществления была придумана сложная технология, разработана специальная программа, которая позволяет синхронизировать работу сразу нескольких съемочных групп в разных концах города и в итоге делать одну картинку. Это уникальные съемки, в России таких еще никто не проводил, и можно считать это неким прорывом в кинопроизводстве. Телеканал ТНТ всегда идет впереди планеты всей, всегда готов на смелые эксперименты, вот и в этот раз предлагает зрителю очень современный продукт. Этот формат съемок несет и некую смысловую нагрузку: у большинства современных людей в компьютерах или телефонах находится большая часть жизни — фото, документы, банковские карты, работа и так далее. Мы так или иначе видим друг друга в виртуальной реальности. В сериале мы постарались отразить эти современные реалии, в том числе и посредством формата съемок".

Светозара, маг-энергобиотерапевт

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