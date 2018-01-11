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По-по-по… Дядя Витя возвращается!

Телеканал ТНТ4 совместно с Comedy Club Production начали съемки второго сезона самого острого российского комедийного шоу «Деньги или позор». Премьера на ТНТ4 с 15 января в 23:00!

Новый сезон обещает стать еще жёстче и смешнее. Звездные гости уже знают, на что идут, поэтому дядя Витя жалеть их точно не будет — он приготовил еще более изощренные подставы, острые факты и скандальные подробности про каждого. Полный состав звезд второго сезона пока неизвестен, однако на съемках были замечены Прохор Шаляпин, Александр Ревва и участница группы SEREBRO Ольга Серябкина.

Прохор Шаляпин вместе с экстрасенсом провел спиритический сеанс и вызвал дух Федора Шаляпина, чтобы дядя Витя смог лично спросить, является ли Прохор внуком знаменитого певца.

Прохор Шаляпин, певец: «С пожилыми женщинами у меня все на ура всегда проходит. А пожилые мужчины они всегда больше с завистью относятся! Я хотел сделать дядю Витю добрее, но он все равно жестко по мне прошелся».

Александру Ревве ведущий устроил встречу с внебрачным сыном и проверку на детекторе лжи. Дядя Витя затаил на него обиду, потому что Александр отказался резать себя ритуальным кинжалом, чтобы стать ведущему кровным братом.

Александр Ревва, актер, артист: «Дядя Витя молодец, желаю ему счастья и добра, но вот здоровья не желаю! Советую следующему гостю взять с собой что-то тяжелое, острое или канистру чего-то легковоспламеняющегося».

Ольга Серябкина не удержались и уже выложила фото со съемочной площадки в Instagram. Непонятно, что ей пришлось там пережить, но успокаивает одно —телефон, в отличии от айфона Екатерины Варнавы, остался цел.

Ольга Серябкина, певица: «Мне кажется, дядя Витя в меня влюбился на съемках и сделал все не так, как планировал. Был со мной очень милым, хотелось дать ему конфетку. Думаю, что у нас с ним возможно второе свидание, почему нет! Обожаю харизматичных бородатых мужчин».

Первый сезон шоу стал сенсацией — так со звездами на российском ТВ еще никто не обращался. В интернете выпуски собрали более 20 миллионов просмотров. Ведущий дядя Витя в своей жёсткой манере шутит над самыми забавными фактами из жизни и карьеры приглашенных звезд. За это они получат миллион рублей, если не застесняются и тоже посмеются над собой. Гостями первого сезона стали Мигель, Настасья Самбурская, Стас Ярушин, Тимур Батрутдинов, Екатерина Варнава, Стас Костюшкин, Вадим Галыгин, Тимур Родригез и директор ТНТ4 Гавриил Гордеев.

Премьера шоу «Деньги или позор» с новыми звездами на ТНТ4 в эфире с 15 января 2018 года по понедельникам в 23:00.