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Фото из архива Йена Ашера

Переехав в Австралию, 48-летний британец Йен Ашер мечтал о счастливой семейной жизни и любимой работе. Вместо этого он пять лет продавал ковры, а его жена подала на развод. Погрузившись в сильную депрессию, Йен совершил самую выгодную сделку в истории: он решил продать свою жизнь на аукционе eBay.

Йен Ашер — один из героев книги Александра Мурашева «Нормальные люди».

На протяжении пяти лет автор встречался по всему миру с героями, которые меняют жизни всех нас без исключения. Эти истории стали основой книги о людях, которыми мы все стараемся быть, но не всегда знаем, как это сделать.

Вот что входило в лот «Жизнь Йена Ашера»: дом со всей мебелью, автомобиль, мотоцикл, гидроцикл и парашютное снаряжение. В качестве бонуса Йен предлагал знакомство со своими близкими и свою работу продавца ковров. «Хватит с меня такой жизни, мне она больше не нужна», — так заканчивалось описание лота. Торги начались с одного доллара, а завершились на сумме 305 тысяч долларов.

Оставшись с одним паспортом, Йен начал думать о том, что будет делать дальше. «Все эти пять лет я мечтал о приключениях и путешествиях, испытывая из-за этого только одно чувство — тоску», — рассказывает мне Йен. Свою новую жизнь Ашер начал с того, что составил список из ста целей, которых он решил достичь за сто недель.

Получив деньги, Йен сразу же купил билет в Дубай: первой целью было покататься на горных лыжах под палящим солнцем. Следующие два года Ашер путешествовал без остановки: совершал забеги с быками в Испании, плавал вместе с белыми акулами в Африке и китами — в Японии. Увидел все крупнейшие водопады мира, научился управлять самолетом и прошел по Великой Китайской стене. В Лондоне Йен исполнил давнюю мечту: встретился с легендарным предпринимателем Ричардом Брэнсоном. «Мы проболтали с ним полчаса в машине по пути в аэропорт, — говорит Йен. — Он оказался совершенно приземленным человеком». В Голливуде Йен снялся в небольшой роли в кинофильме. «Я еле прошел кастинг, — вспоминает Иен. — Мне задавали кучу вопросов о моих планах на кинокарьеру до тех пор, пока я не поделился с ними своей историей. Я сказал: “Ребята, мне не нужны деньги, я просто хочу сняться в кинофильме”». В итоге Йен получил роль в ленте «Хранилище».

Он не скрывает, что это путешествие отчасти было способом справиться с кризисом среднего возраста

«Поначалу мне было трудно привыкнуть к новому образу жизни, быть все время в дороге, — говорит Йен. — Но ведь эта банальная фраза справедлива: самое сложное — сделать первый шаг. Как только перестаешь размышлять о чем-то, а просто делаешь, все становится гораздо проще. А когда не можешь управлять событиями и теряешь страх, вот тогда-то и происходят самые удивительные вещи». К слову, Йену удалось достичь самой оригинальной цели: собрать в одном месте сразу пять Йенов Ашеров.

Фото из архива Йена Ашера

О своем болезненном разводе Йен почти не вспоминал. Грустно ему стало лишь однажды: во время посещения Гранд-Каньона Ашер оказался единственным путешественником без пары.

Он не скрывает, что это путешествие отчасти было способом справиться с кризисом среднего возраста. «Все мои ровесники в таких случаях покупали спортивные машины, — говорит Йен, — так что мой кризис хотя бы был захватывающим и необычным».

За два года Ашер достиг 93 целей, потратив 270 тысяч долларов

На протяжении всех ста недель Ашер вел блог, в котором подробно описывал процесс достижения своих целей. У него появилась целая армия поклонников, которые, как и Йен когда-то, чувствовали, что жизнь проходит мимо. В одном из ста пунктов в списке Йена значилось «Написать книгу». К концу своего путешествия Ашер закончил автобиографию «Проданная жизнь».

За два года Ашер достиг 93 целей, потратив 270 тысяч долларов. Оставшиеся желания вроде «научиться во сне понимать, что ты спишь» и «погрузиться на дно океана, чтобы посмотреть на “Титаник”» Ашер решил решил оставить на потом. Тут очень кстати компания Disney захотела купить права на экранизацию его книги, и на эти деньги Йен приобрел себе небольшой остров в Панаме и построил там дом (который обошелся ему всего лишь в 30 тысяч долларов). «Вчера собрал в саду ананасы и бананы, так что есть чем позавтракать», — сообщает мне Йен голосом счастливого человека, который наконец-то чувствует, что он на своем месте. «Жизнь — это опыт: даже если попадается неправильный поворот, она сама выведет тебя к правильной дороге, — уверяет он. — Но каждый должен сам найти свой способ достичь счастья. Оно не приходит моментально. Это чувство, которое постепенно наполняет тебя, когда ты постоянно занимаешься тем, что любишь».

Только за последнее время Ашер успел побыть литературным скаутом и издателем детских книг, а еще и встретить в Лондоне любовь своей жизни — Ванессу. Вместе они путешествуют по миру и ведут трэвел-блог. Этот новый Йен Ашер совсем не похож на человека, который однажды настолько отчаялся, что продал свою жизнь на интернет-аукционе.

«Удивительно, что теперь ко мне подходят незнакомые люди и говорят, что моя история изменила их жизнь, — говорит мне напоследок Йен, пока связь на острове окончательно не прервалась. — Они составили свои собственные списки целей и живут, чтобы их достичь. Думаю, мир выглядел бы очень здорово, если бы все преследовали свои цели».

Источник: snob.ru