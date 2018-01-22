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Рижский историк и экскурсовод Олег Пухляк, кажется, знает о латвийской столице всё. Мы попросили его рассказать о своем отношении к городу, архитектуре, о том, что забыто незаслуженно и какой аромат у нашего «маленького Парижа».

Олег Пухляк Историк

«Ригу очень сложно ассоциировать с чем-то конкретным: цветом, запахом, растением. Вот Лиепая, например, точно липы. Если попасть на период их цветения, аромат проникает, пронизывает насквозь и забыть его невозможно. Киев — цветущие каштаны. А вот Рига — не город целиком, а отдельные районы.

Пурвциемс — липа, улица Маскавас — яркий каштан, Кенгарагс был тополем, пока там все не повырубали. Золитуде и Иманта — сосна.

Для меня Рига поделена на цвета строительного материала. Средние века и начало Нового времени — серый известняк. Конец 19 века — красный или желтовато-зеленый кирпич. Во второй половине двадцатого столетия архитекторы любили украшать дома декоративной плиткой и в каждом районе она своя, характерная только для того района.

Скажу, наверное, глупость, но для меня Рига пахнет одуванчиками. А еще, наверное, жасмином и сиренью.

Сердцем города можно считать мэрию. Хотим или не хотим, но именно там принимаются решения. Как и сердце разгоняет кровь по всему организму, так и принятые там решения отражаются на всём городе.

А вот душа столицы — Старая Рига. Там нет этой беготни, суеты и страха куда-то опоздать. Здесь забываешь о делах и приходишь, чтобы жить, а не догонять потерянное время.

Если в Нью-Йорке Центральный парк, то у нас однозначно Верманский — такой же зеленый квадрат, вписанный в дома и улицы. Но если в Лондоне Трафальгарская площадь, то у нас, наверное, улица Калькю, особенно после того, как она стала пешеходной. Такая же оживленная, наполненная туристами, вписанная во все путеводители, как «обязательная к посещению».

Нет одного любимого места в Риге, но очень люблю новый променад в Кенгарагсе, И помимо отдыха вдоль реки, можно еще посмотреть на архитектору и ландшафт. Потому что история там затрагивает даже эпоху викингов.

Коренным рижанам я бы посоветовал сесть в любой автобус, доехать до любой конечной, выйти и осмотреться. Поверьте, многих мест, даже в таком небольшом городе, вы вообще не видели.

Сколько бы я ни занимался Ригой, сколько бы ни узнавал, полностью мозаику никогда не сложить. Рига - не просто дома, но судьбы людей, их стремления, сбывшиеся и несбывшиеся мечты. И за одну человеческую жизнь очень сложно понять и изучить всех тех, кто многие столетия вносил свой вклад. Иногда конструктивный, порой деструктивный, но свой. Да и не все следы можно найти. Не все архивы сохраняются, не все воспоминания достоверны.

У нас очень много несправедливо забытых достопримечательностей. Например, недалеко от Матвеевского рынка первый пассаж и первая попытка провести улицу по двору. Сегодня двор запущен. Но тогда это была серьезная веха в развитии города.

Или Цитадель. Уничтожать ее начали давно. Сначала выстроили высотку, в которой должны были объединиться все латвийские министерства еще в советской Латвии, но эра Горбачева привела к тому, что эту высотку отдали под агропром. Сейчас это уже коммерческое здание. А потом выросшее здание банка...

Цитадель страдает как архитектурный объект. Архитектоника-то понятна, но вот целостного ансамбля нет. Но ведь историй с 17 века там произошло столько, что можно сесть и до утра рассказывать. И это не единственные объекты. К сожалению.

Но скажу крамольную мысль. В музее интересно побывать, но вряд ли кто-то согласился бы в нем жить. Город развивается и то, что было комфортно в 14 веке, в 18 веке будет казаться старым. А все старое консервировать невозможно: что-то чинится, что-то реконструируется, а что-то просто исчезает.

Жить в городе 14 века очень романтично, но очень неудобно. Человек, конечно, приспосабливает город под себя и тогда многое уходит. Исчезла речка Ридзиня. Еесли бы не оформление площади Ливу, рижане и не знали бы, где она протекала.

Был когда-то мощный городской ров. Нынешний городской канал — это примерно четверть общей ширины рва. Очень зрелищно и очень неудобно для жизни: мосты, комары, слякоть и сырость.

Красивая, изящная Гильдия, все-таки не оригинальная версия. В основании — средневековые постройки, но сами массивы, видные со стороны площади, конструкция уже 19 века.

Каменное здание Петровской церкви — средние века, а завитки и шпиль — уже чистое барокко. Такая же история и с Домским собором, где готическая постройка с элементами романики сочетается с борокко.

В Риге мы не видим чистой архитектуры, мы видим напластование одной эпохи на другую А вот знаменитые «Три брата» - не столько восстановление того, что было в средние века, сколько мысли архитекторов и историков о том, как эти здания могли бы выглядеть тогда.

Мы почти полностью потеряли средневековый город и город 17-18 века. Это постепенные перестройки 19 века, серьезные перестройки при Карлисе Ульманисе, последствия войны и бомбардировок, работы по реконструкции города... Легче сказать, не что мы потеряли, а что мы смогли сохранить.

Но наша жизнь состоит их находок и потерь. И город не исключение. Он просто живет и развивается...»

Записала Евгения Шафранек