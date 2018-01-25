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Немногие знают, что правильно подобранные комнатные растения могут привлечь в ваш дом позитивную энергию, успех и богатство, а также помогут найти настоящую любовь.

Портал passion.ru собрал несколько особо ценных экземпляров, которые действительно обладают своеобразными магическими свойствами и помогают настроиться на нужный лад.

Плектрантус (комнатная мята) — это растение поможет обрести гармонию, успокоит, а также избавит от бессонницы и стресса. Поэтому можно поставить цветок в спальной комнате и не переживать, что ночью вам будут лезть в голову всякие нехорошие мысли. Очень хорошо работает в паре с «денежным деревом».

Толстянка (крассула, или «денежное дерево») — весьма полезное растение. Считается, что у тех, кто приобрел этот цветок домой, всегда будут водиться деньги. Но стоит помнить, что если на растении преобладают мелкие листья, то это к мелочи в кармане, а если крупные — к хрустящим купюрам.

Хлорофитум (в народе его называют «брызги шампанского» или «семейное счастье») неприхотлив в уходе, но пользу приносит огромную. Данное растение подойдет тем, кто мечтает обрести стабильность и гармонию в семейных отношениях. Кроме того, цветок привлекает в ваш дом любовь и помогает добиться успехов в любых начинаниях.

Аихризон — с появлением этого растения в доме вы получаете счастье, любовь и процветание. И все в одном флаконе, заметьте. Это дерево действительно уникальное и пользуется огромной популярностью.

Акалифа — помогает мужчинам обрести мужественность, а женщинам — нежность. Кроме того, наполняет дом гармонией и позитивной энергией. Поэтому супруги, у которых есть это растение, практически никогда не спорят и не знают забот и тревог в жизни.

Кактусы — удивительно, но если эти цветы поставить, скажем, в спальне, то о спокойной семейной жизни придется забыть. Но как только вы перенесете их в кабинет или гостиную, то они станут настоящим денежным талисманом, поэтому финансовых успех наступит очень быстро.

Фуксия — данное растение рекомендовано в первую очередь людям творческих профессий. Оно помогает принимать правильные решения, справиться с любой задачей и, как результат, стать намного богаче.

Комнатная герань (пеларгония) — весьма полезное и неприхотливое домашнее растение, которое является своеобразным финансовым талисманом. А чтобы цветок работал в полную силу, рекомендовано его выращивать рядом с азалией или комнатной розой.

Аукуба (или «золотое дерево») помогает раскрыть способности в полной мере и добиться потрясающих карьерных высот. Помимо этого, растение оберегает дом от бед и несчастий.

Бамбук счастья — весьма неприхотливое растение, которое к тому же еще и редко цветет. Но он является отличным источником материального достатка и благополучия. Особенно его рекомендуется держать в кабинете, например, на рабочем столе, чтобы денежный поток не иссякал.

Источник: passion.ru

фото: pixabay