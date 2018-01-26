Woman |

В период с 1 по 17 февраля те, кто пока свободен, охотно пойдут на контакт с представителями противоположного пола и станут с удовольствием заводить новые знакомства, вот только вряд ли сразу откроют свое сердце – не возникнет никакого желания бездумно кидаться в отношения, да и возросшая самооценка не позволит этого сделать. Многие захотят убедиться, что потенциальные партнеры достойны их внимания, а «планочка» окажется ой как высока, то есть требования будут чрезвычайно завышены.

После же 17-го числа восприятие станет не утилитарным, а интуитивным, и при этом захочется романтики, красивых жестов, посещения с предполагаемыми партнерами каких-то культурных заведений, чтобы убедиться в наличии интеллекта и тонко чувствующей души у того, кто нравится на физическом уровне. А еще будет психологически сложно перейти от общения даже к поцелуям, не говоря уже о более интимном взаимодействии.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в первой декаде месяца будут ратовать за свободу личности, предпочтут демонстрировать свою независимость и от возлюбленных (супругов), и от отношений с ними, даже в самых критических обстоятельствах не захотят обращаться за помощью к амурным партнерам. Увеличится количество сомнительных шуток в адрес тех, кто дорог, да и их недостатки покажутся более неприятными, чем есть на самом деле.

В период с 11 по 28 февраля моменты холодной отстраненности от второй половинки будут чередоваться с желанием стать ближе, влезть в душу, врасти в любимого человека, сделать взаимоотношения с ним романтичнее. К тому же многие пары получат какой-то новый опыт взаимодействия, и это поможет партнерам лучше понять друг друга, начать более зрело оценивать все то, что связано с личной жизнью.

В начале месяца не стоит слишком концентрироваться на отрицательных качествах реального или потенциального партнера, лучше подумайте, как сделать отношения с ним интересными и выгодными для вас обоих. В середине февраля проявление слабости в присутствии этого человека не уронит и не умалит вашего достоинства, а, наоборот, сделает вас привлекательнее в его глазах. В конце месяца многое будет зависеть от того, насколько хорошо вы его чувствуете, и насколько вы сами созвучны его внутреннему миру.

Источник: passion.ru

фото: pixabay