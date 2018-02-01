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Многие люди во всем мире, в том числе буддисты и представители других религий, верят в реинкарнацию (или возрождение). Они убеждены в том, что у каждого человека есть душа, которая постоянно перерождается и снова проявляется в новых жизненных формах. Она путешествует по своему кармическому пути, и ее цель - достичь состояния «совершенного просветления».

Если душа приходит к этому, то она больше не будет перерождаться, потому что уже выполнила свою миссию и достигла совершенства. Вы когда-нибудь чувствовали, что у вас «старая» душа? Может быть, вы именно тот человек, который многократно перерождался? Эти 6 убедительных признаков говорят о том, что ваша душа неоднократно появлялась в этом мире в разных жизненных формах.

Повторяющиеся сны

Вы склонны часто видеть одни и те же сны, особенно о людях и местах, которых вы никогда не встречали или не посещали в реальной жизни, но каким-то образом они кажутся чрезвычайно знакомыми? Это может быть связано с тем, что подсознание напоминает вам об опыте предыдущих жизней.

У вас очень развита интуиция

Считается, что интуиция исходит из способности использовать мудрость и знания, которые не всегда доступны для всех нас. Если ваша интуиция очень сильная, это может быть подсказкой, признаком, что душа наслаждается богатым опытом, которым вы можете воспользоваться.

Вы часто испытываете дежавю

Воспоминания о прошлых жизнях не просто приходят к людям во сне. Если вы часто испытываете дежавю с ощущениями, звуками, вкусами или запахами, которые кажутся невероятно знакомыми по причинам, о которых вы не знаете, они могут быть воспоминаниями со времен прежней жизни.

Вы очень чуткий человек

Буддисты, в частности, считают, что если у человека высокая способность к переживанию, сочувствию, то есть большая вероятность того, что у него более «взрослая» душа. Такие личности, как правило, более чувствительны к своим и чужим эмоциям, поскольку у них было намного больше времени, чтобы испытать их.

Вы привязаны к определенным событиям, периодам времени, культурам

Если у вас сильная привязанность к какому-либо событию или празднику, или вам близки и приятны определенные периоды времени, особенности культуры, что это значит? Это может быть связано с воспоминаниями из прошлой жизни и, вероятно, очень счастливой.

У вас необъяснимые страхи

У вас сильный страх перед чем-то без причины? Возможно, вы смертельно боитесь воды, например, но у вас никогда не было случая в жизни, что привело бы к этому страху. Это может означать, что вы утонули в предыдущей жизни или имели определенный негативный опыт.

Источник: FB.ru

фото: pixabay