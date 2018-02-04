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Два самых мощных продюсерских центра России — MALFA и Black Star, два самых авторитетных продюсера — Максим Фадеев и ТИМАТИ — объединят силы и ресурсы, чтобы вместе перевернуть музыкальную индустрию и создать новый шоу-бизнес! 10 февраля состоится премьера самого мощного музыкального эксперимента телеканала ТНТ — шоу «ПЕСНИ».

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ:

«ПЕСНИ» — это крутой музыкальный проект с элементами реалити, аналогов которому нет на российском телевидении. Два продюсера — ТИМАТИ и Максим Фадеев — в ходе масштабных прослушиваний отберут по десять человек в свои команды, которые продолжат сражаться за победу под прицелом камер. Такого подхода к поиску талантов, производству и работе с будущими исполнителями не было ещё ни у кого! Вместе мы создадим новый шоу-бизнес».

ТИМАТИ, продюсер шоу «ПЕСНИ»:

«Я расскажу вам о прошлом артистов Black Star. Егор Крид был простым парнем из Пензы, а L’One жил в съемной квартире в Алтуфьево. Теперь каждый из них собирает стадионы. Мой путь от записи демки до сольного концерта в „Олимпийском“ занял 15 лет! Я говорю это к тому, что пришло время менять и твою жизнь! Я, Максим Фадеев и ТНТ создаем новый шоу-бизнес!»

Максим Фадеев, продюсер шоу «ПЕСНИ»:

«В отличие от постановочных проектов на других каналах, «ПЕСНИ» — это совсем настоящая история. Альтернативы этому шоу нет. Здесь нет огромного количества директоров, все решения принимает только продюсер. В этом и преимущество. И это говорит о том, что шоу — настоящее, фактическое, народное, живое».

Павел Воля, ведущий шоу «ПЕСНИ»:

«Новый шоу-бизнес должен быть честным. Это самое главное. Не всероссийский „Голубой огонек“ под фонограмму, а живые выступления, живые инструменты, живые эмоции… Настоящие артисты должны не только развлекать и мериться друг с другом количеством стразов на костюмах или спецэффектами шоу, а вдохновлять»

Даня Пронякина и Константин Обухов, креативные продюсеры шоу «ПЕСНИ»:

«Мы придумали элемент реалити, чтобы быть открытыми, чтобы люди видели, как все происходит: как создаются треки, как работают музыкальные лейблы, как продюсеры взаимодействуют со своими артистами. Мы хотим открыто показать всю внутреннюю кухню индустрии, потому что это интересно. Такого еще никто не делал».

После масштабного прослушивания состоится жесткий отбор в команды продюсеров. Лишь 20 лучших исполнителей продолжат борьбу в шоу «ПЕСНИ». Они заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где будут находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта. Ежедневно по будням зрители смогут наблюдать, как молодые артисты эволюционируют под руководством ведущих специалистов музыкальных лейблов, как любимые герои справляются с трудностями взрослой и звездной жизни, готовясь к еженедельным масштабным концертам, которые будут выходить в эфир ТНТ по субботам в 21:00.

Победителя шоу «ПЕСНИ» определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник станет лучшим артистом страны и получит 5 000 000 рублей. Продюсеры шоу лично решат, кто из участников подпишет контракт с крупнейшими музыкальными лейблами России — MALFA и Black Star.

Шоу «ПЕСНИ» на ТНТ — это настоящий социальный лифт, способный сделать из никому не известного исполнителя — звезду мировой величины! Это история, которая не ограничится рамками эфира и не закончится после объявления победителя. ТНТ создает один из самых дорогих, масштабных, а главное — честных музыкальных проектов в истории российского ТВ.

«ПЕСНИ». С 10 февраля в 21:00 на ТНТ.

Вместе мы создадим новый шоу-бизнес!