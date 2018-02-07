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Иногда кажется, что все успешные люди похожи друг на друга. Однако то же самое можно сказать и про тех, к кому судьба была менее благосклонна. Хотя, может, дело вовсе не в судьбе? Согласно исследованию Business Insider, очень часто люди, которые хотят преуспеть в той или иной области, имеют привычки, которые мешают им развиваться. И хотя даже успешные люди переживают взлеты и падения, эти 5 привычек могут стать серьезным препятствием на пути к желанной цели. Так что если хотя бы одна из них у вас есть, самое время начать с ней бороться.

Опоздания

Если вы постоянно опаздываете на работу, деловые встречи или даже свидания, это говорит не только о непрофессионализме и неумении планировать свое время. Согласно исследованию, люди, которые постоянно опаздывают, часто страдают от тревожного расстройства, низкого самоконтроля и постоянной жажды острых ощущений.

Конформизм

Как правило, успешных людей мало волнует то, что о них думают другие. Поэтому если вы хотите получить хорошую должность и завоевать уважение не только коллег, но и начальников, то сливаться с толпой — не лучший выбор. Чтобы вас заметили, важно выделяться.

Прокрастинация

Пожалуй, это самый очевидный из пунктов. Если вы постоянно откладываете важные дела на потом, многое может пойти не так. Более того — это может стоить вам не только нервов, но и денег, а также доверия начальства, которое не любит разбираться с делами в последний момент.

Ложь

Если вы привыкли усердно работать ради достижения цели, а также честно выполнять свои обязанности, у вас не будет никакой необходимости лгать, чтобы добиться успеха. Ложь рано или поздно обнаружится, а страх, что обман раскроется, может испортить вам жизнь.

Привычка жечь мосты

Не стоит жечь мосты, даже если вы не любите свою работу или терпеть не можете начальника. Никто не знает, какие связи могут пригодиться вам в будущем. Возможно, именно человек из прошлого поможет вам получить работу мечты. Пока напряжение не достигло максимума, лучше расстаться друзьями.

Источник: GLAMOUR

фото: pixabay