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Как быть, если вы решили приобщить ребенка к миру прекрасного самостоятельно? Искусствовед Виктория Цибульская рассказала изданию The Village, как сделать посещение музея или картинной галереи познавательным и увлекательным для дошкольника.

Виктория Цибульская, педагог-искусствовед, автор блога об искусстве детям @mini___art

Многие родители хотят, чтобы их дети понимали и любили изобразительное искусство. Но часто музеи, в которых нельзя бегать, кричать и трогать предметы, воспринимаются детьми как не самое дружелюбное место — оттуда хочется поскорее уйти. С чего начать и какие приемы взять на вооружение?

Чтобы ребенку было понятно, что такое музеи и зачем туда ходить, проведите дома подготовительную работу: покажите ему художественные альбомы и расскажите о том, что вас самих привлекает в живописи, архитектуре или музыке. Есть несколько книг, которые я часто советую родителям: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Пойми, почему это шедевр» Франсуазы Барб-Галль. Они рассчитаны на детей от пяти до 13 лет, и для каждого возраста в них много интересных фактов, неожиданных интерпретаций и нестандартных ответов на вопросы, которые часто ставят взрослых в тупик.

Другая хорошая книга — «Почему в искусстве так много голых людей?» Сьюзи Ходж. В ней автор объясняет, почему нельзя шуметь в музее, почему на картинах все плоское, зачем картинам нужны рамы, как отличить хорошее искусство от плохого и многое другое. Все ответы — состоятельные и доступные детям, а замечательные юмористические иллюстрации превращают чтение в интересную игру.

Для малышей до пяти лет есть несколько красочных раскрасок-путеводителей от издательства Clever. Вооружившись карандашами и фломастерами, дети смогут дорисовать картины Пикассо и Моне, раскрасить «Девочку с персиками», а потом создать свою картину на специально отведенном для этого развороте. Если рисовать надоело, то можно заняться поиском клада монет, снарядить в поход Илью Муромца или помочь мишкам вернуться в их любимый сосновый бор. Так дети отлично проведут время и узнают много интересных вещей, а в музее будут чувствовать себя в знакомой обстановке.

Планируя посещение, узнайте больше об экспозиции и коллекциях музея и потратьте несколько минут на то, чтобы узнать, где расположены выбранные вами произведения. Ребенок будет чувствовать себя спокойнее, если вы уверенно ведете его по залам, и меньше устанет в процессе поиска той или иной картины или экспоната.

Не стремитесь охватить всю экспозицию, начните с малого. Выберите заранее несколько произведений, которые вы хотите показать. Узнайте об их авторах, о времени, в котором они жили, о важнейших событиях, которые тогда происходили, и о том, как они повлияли на этих художников вообще и на конкретные произведения в частности. Подключайте ребенка к вашей исследовательской работе — так ему будет гораздо интереснее познакомиться с картиной вживую.

Большинство произведений искусства старые, из-за чего детям довольно сложно их воспринимать. Найдите в истории то, что знакомо вашему ребенку, тот звоночек, который пробудит в нем ассоциации, и поместите произведение искусства в этот контекст. Свяжите искусство с историей любимого литературного персонажа или члена вашей семьи. Например, если дети слышали истории о своей прапрапрабабушке, которая родилась в XlX веке, получила образование в Европе, интересовалась искусством, объездила в юности Италию, Францию и Германию, где посещала музеи, то она могла бы стать вашим историческим ориентиром. Глядя на картину, вы бы обсудили, произошло ли изображаемое событие до или после ее рождения, могла ли она видеть эту картину, могла ли она быть одета как на картине, видела ли она ландшафт или пейзаж, изображенные на картине, и так далее. Все это поможет ребенку понять контекст произведения, поэтому важно найти свой пример и использовать его.

Попробуйте связать искусство с детской непосредственностью и превратите поход в музей в квест. Для начала вспомните такие фильмы, как «Индиана Джонс», «Мумия» или «Ночь в музее»: любой музей можно представить как сундук, полный таинственных сокровищ, и использовать эту метафору для семейного расследования. Квест можно придумать самостоятельно или отправиться на интерактивную экскурсию, которую проводят работники музея.

Еще одна интересная игра — вместе искать на картинах своих друзей. Это отличное упражнение на внимательность — находить портретное сходство между персонажами картин и одноклассниками, друзьями и знакомыми; оно заставит ребенка всматриваться в лица на полотнах, а не пробегать мимо. Когда такие двойники отыщутся, обязательно сделайте фото для своих реальных друзей или купите открытки в подарок — такая память останется надолго.

Не будьте слишком серьезными: музей — это прекрасное место для игр. Правда, здесь стоит сделать оговорку: игры должны быть тихими и не мешать другим посетителям. Предложите детям подражать произведениям искусства: пусть они примут позу статуи или разыграют сценку, изображенную на картине. Участвуйте в их действиях, разделите с ними этот опыт. Имитация — это забавная игра и отличный способ оценить произведение, почувствовать его.

И последнее: не дайте ребенку проголодаться. Ничто не заставит его бежать к выходу быстрее, чем голод. Поэтому обязательно найдите способ покормить ребенка прежде, чем он потеряет интерес к происходящему. Во время перекуса в кафе можно обсудить все то, что вы успели увидеть, расспросить, что кому понравилось, и это отличное время для планирования остальной части вашего визита.

Источник: the Village

фото: pixabay