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Егор Калейников

10 февраля на телеканале «Пятница!» состоялась премьера седьмого сезона кулинарной программы «Еда, я люблю тебя» - путеводителя по самым вкусным и аппетитным достопримечательностям планеты. В новом сезоне проекта обновился состав ведущих: теперь в поисках самых необычных вкусов путешествовать по миру будут бессменный гастро-эксперт проекта Владимир Дантес, телеведущий Артем Королев и Егор Калейников, известный зрителям по проекту «Орел и Решка. Шопинг».

Владимир Дантес

Обновленный состав ведущих – не единственное изменение в кулинарной трэвел-программе. В новом сезоне «Еда, я люблю тебя!» отчаянные гурманы в каждом городе будут исследовать самые невероятные, уникальные и некогда забытые блюда региона. Каждый из ведущих имеет за плечами достойный багаж знаний о кулинарии, но некоторые изысканные деликатесы и шедевры простой домашней кухни поставят в тупик даже самых опытных дегустаторов! В ход пойдут не только кулинарные навыки, но и смекалка. Благодаря своей сообразительности, находчивости и обаянию, Владимир, Артем и Егор узнают, из каких ингредиентов состоят доставшиеся им блюда, а также научатся их готовить самостоятельно по уникальным рецептам, которыми с удовольствием поделятся с телезрителями.

Артем Королев

Премьера седьмого сезона кулинарного трэвел-шоу «Еда, я люблю тебя» с Владимиром Дантесом, Артемом Королевым и Егором Калейниковым состоялась 10 февраля на телеканале «Пятница!». Приятного просмотра.