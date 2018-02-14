Woman |

Первый съемочный день в Нижнем Новгороде для «Ревизорро» ознаменовался неприятным инцидентом. При визите в кафе «Нептун» с целью проверки качества обслуживания на членов съемочной группы «Пятницы!» и ведущую Настасью Самбурскую было совершено нападение, в результате которого пострадали звукорежиссер, администратор и операторы.

Нападающий нецензурно бранился и угрожал группе. Пытаясь помешать съемке, мужчина набросился на съемочную бригаду, а одному из членов группы ударил кулаком в лицо. Испугавшись агрессии в свой адрес и адрес коллег, ведущей проекта Настасье Самбурской удалось укрыться в подсобном помещении, что и помогло ей избежать нападения.

«Я не ожидала конфликта, думала, что это может произойти в других обстоятельствах, но не тогда, когда мы действуем в рамках закона. При проверке кафе нападающий явно почувствовал свою безнаказанность и начал всех бить. Я в тот момент думала, что уйду, если только и меня побьют», - вспоминает Самбурская. – Но меня, к счастью, не тронули».

Представитель канала «Пятница!» Наталья Абрамочкина подчеркнула:

«Мы решили сделать формат нового Ревизорро более социальным. Наша задача не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты.»

Смотрите проект «Ревизорро» с Настасьей Самбурской на телеканале «Пятница!».