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29-летняя Кайла Джонс из штата Арканзас и ее муж Коди хотели ребенка, но, к сожалению, в возрасте 17 лет она перенесла операцию по частичному удалению матки. Пара решила прибегнуть к помощи суррогатной матери. «Мои яичники на месте, потому я могу иметь ребенка, но не могу его выносить», — цитирует Кайлу издание Bored Panda.

Поиски подходящей кандидатуры на роль суррогатной матери не увенчались успехом, и супруги решили поискать «поближе к дому». «С момента нашей свадьбы в 2012 году моя свекровь все время шутила о том, что может стать суррогатной матерью нашему ребенку. После провала с другими вариантами мы начали воспринимать ее идею всерьез!», — рассказывает Кайла.

После множества анализов, исследований и скептических комментариев со стороны врачей выяснилось, что мать Коди действительно может выносить их с Кайлой малыша. Получилось не с первого раза, однако в мае 2017 года пара узнала, что они ждут ребенка.

Спустя семь месяцев в результате кесарева сечения родился Кросс Аллен Джонс. «Это просто чудо. Вся эта история с суррогатным материнством не всегда давалась нам легко, не говоря уж о самой бабушке Патти, но его рождение — оно того стоило», — говорит новоиспеченная мать.

Теперь родители думают о том, чтобы усыновить для Кросса брата или сестренку. Кайла рассказывает, что в большинстве своем люди реагируют на их историю положительно, хотя некоторые, конечно, и находят это «диким». «Если бы они понимали этот процесс, может это и не казалось бы им настолько диким», — комментирует Кайла.

«Мы молились за этого ребенка»

Источник: mama.ru