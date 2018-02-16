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14 января на телеканале «Пятница!» стартовал третий сезона проекта «Генеральная уборка» – программы, которая помогает создать уют в захламленных домах и квартирах россиян.

Два сезона подряд ведущей проекта была Настасья Самбурская, ныне ведущая «Ревизорро» на «Пятнице!». А выступать в роли «квартирного «Ревизорро» вместо нее будет Екатерина Кабак – известная актриса, за плечами которой больше десятка работ в кино и театре. Харизматичной Екатерине с легкостью удалось обойти большое количество конкуренток в кастинге и стать новым агентом чистоты телеканала «Пятница!».

Кабак не только не боится грязи, с которой ей приходится встречаться во время съемок «Генеральной уборки», но и старается разобраться в непростой судьбе людей, обратившихся в программу за помощью, и дать им дельные советы. Тем более, что яркая внешность девушки и прекрасное чувство юмора позволяют ей расположить к себе практически любого собеседника. Компанию в этом непростом деле Екатерине составит Юлия Минаковская, которая была соведущей Настасьи Самбурской на протяжении двух сезонов.