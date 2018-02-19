Веганы обнажились для протеста на Неделе моды в Лондоне (3)

фото

Woman | 19 февраля 2018 года, 08:47

В Лондоне проходит Неделя моды. Столица Великобритании не только стала эпицентром модных событий, но и местом для массовых протестов. Так, свое недовольство использованием натурального меха в модной индустрии выразили веганы.

Протестующие предстали топлес с написанным на теле слоганом «Носите свою собственную кожу» перед зданием The Store Studios в Лондоне. Элиза Аллен, директор участников движения под названием PETA, заявила, что они выступают против использования натурального меха, а также кожи животных. Именно поэтому протестующие не побоялись зимней погоды и обнажились на улице.

фото

«Сейчас столько веганских фабрик, на которых используются новейшие технологии, что это просто непростительно, до сих пор применять мех и кожу животных при изготовлении одежды», — считает Элиза.

В своем слогане само движение PETA в том числе говорит и о том, что «животные — это не наша собственность, чтобы носить их на себе».

Источник: COSMOPOLITAN

Комментарии 3
эх2 часа назад
Что это они такие жирные? От сырой морковки?
2
Ответить
Мясоед1 час назад
Им бы по котлетке выдать -с разу бы подобрели. И, да - такие "масла" на одной моркве не нажрать. Точно в тихоря едят за обе щеки сардельки
Ответить
Muuuuuu29 минут назад
Korovi zaschischajut KOROV
Ответить