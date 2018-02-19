Woman |

В Лондоне проходит Неделя моды. Столица Великобритании не только стала эпицентром модных событий, но и местом для массовых протестов. Так, свое недовольство использованием натурального меха в модной индустрии выразили веганы.

Протестующие предстали топлес с написанным на теле слоганом «Носите свою собственную кожу» перед зданием The Store Studios в Лондоне. Элиза Аллен, директор участников движения под названием PETA, заявила, что они выступают против использования натурального меха, а также кожи животных. Именно поэтому протестующие не побоялись зимней погоды и обнажились на улице.

«Сейчас столько веганских фабрик, на которых используются новейшие технологии, что это просто непростительно, до сих пор применять мех и кожу животных при изготовлении одежды», — считает Элиза.

В своем слогане само движение PETA в том числе говорит и о том, что «животные — это не наша собственность, чтобы носить их на себе».

Источник: COSMOPOLITAN