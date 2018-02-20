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Март в этом году не обещает быть легким. Нам будет достаточно сложно увязывать профессиональную деятельность с какими-то частными устремлениями, а желание расслабиться и плыть по течению, практически ничего не решая, помешает воспользоваться какими-то интересными возможностями, предполагающими быструю реакцию на смену обстоятельств. Не добавит нам радости и необходимость работать в команде тогда, когда проще и комфортнее, не привлекая внимания, одному «делать дело».

К тому же после 19-го числа мы будем стремиться сохранить привычные нам методы работы, станем цепляться за что-то старое, а реалии потребуют от нас перехода на новые рельсы, поэтому придется ломать собственные шаблоны и подстраиваться под действительность, управлять которой станут люди, думающие только о своих амбициях.

И вообще, во многих сферах в этом месяце ожидаются перемены, инициированные высокопоставленными персонами; привыкнуть к этому будет весьма непросто, так как трансформации заставят выйти из зоны комфорта, привнести в свое существование нечто такое, без чего до этого прекрасно обходились, и отказаться от того, что было удобно.

Впрочем, те, кто философски и мудро относится ко всему, что происходит вокруг, и умеет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, без особых напрягов подстроятся под изменения и даже если не получат от них удовольствия, то, по крайней мере, извлекут какую-то пользу.

А еще в марте преуспеют те, у кого отлично развита интуиция или есть то самое «звериное» чутье, помогающее избегать неприятностей. Так что стоит прислушиваться к своему внутреннему «Я» и в любых ситуациях не игнорировать его голос – это избавит от многих назревающих проблем и отведет угрозу конфликтов с людьми, которые вполне в состоянии навредить течению ваших дел.

В начале месяца многие позволят себе отдохнуть от забот, отложив «на потом» все то, что не требует немедленных действий. В середине марта чем-то придется заниматься через «не могу», чтобы выполнить взятые на себя обязательства. В конце месяца мы будем вынуждены решать, как поступать, чтобы сохранить то, что дорого и важно, и при этом не упустить шанс воспользоваться какими-то только что появившимися перспективами.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 16, с 18 по 23, с 25 по 30.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 17, 24, 31.

Источник: passion.ru

фото: pixabay