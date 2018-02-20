Лучшие комики популярной программы Stand Up выступят в Риге
Woman | 20 февраля 2018 года, 11:10
24 февраля на рижан обрушатся тонны модного юмора! В развлекательном комплексе Studio 69 состоится новое Stand Up шоу.
Лучшие комики популярной программы на телеканале ТНТ подарят жителям и гостям нашего города несколько часов отборного юмора. В этот вечер на одной сцене выступи Слава Комиссаренко и участник рубрики открытый микрофон Иван Усович.
Стендап-комики, которых объединило одноименное телевизионное шоу на канале ТНТ, абсолютно уникальны и не похожи друг на друга, и лучшие из них будут 24 февраля шутить для жителей Латвии.
Осталось меньше 10 столиков. Успей забронировать свой.
Дата: 24 февраля 2018 года
Начало: 20:00
Билеты: Biļešu Serviss