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24 февраля на рижан обрушатся тонны модного юмора! В развлекательном комплексе Studio 69 состоится новое Stand Up шоу.

Лучшие комики популярной программы на телеканале ТНТ подарят жителям и гостям нашего города несколько часов отборного юмора. В этот вечер на одной сцене выступи Слава Комиссаренко и участник рубрики открытый микрофон Иван Усович.

Стендап-комики, которых объединило одноименное телевизионное шоу на канале ТНТ, абсолютно уникальны и не похожи друг на друга, и лучшие из них будут 24 февраля шутить для жителей Латвии.

Осталось меньше 10 столиков. Успей забронировать свой.

Дата: 24 февраля 2018 года

Начало: 20:00

Билеты: Biļešu Serviss