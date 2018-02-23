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В Москве больше всего денег. В Москве больше всего развлечений. А благодаря ТНТ в Москве еще и больше всего юмора. Пришло время поделиться богатством с остальной Россией. Начнем с юмора, а там видно будет.

До появления шоу «Комик в городе» с экрана телевизора про Россию всегда шутили из Москвы. Руслан Белый решил изменить порядок вещей. Он отправится в большой тур по России, изучит каждый отдельно взятый город и будет стебать его со сцены перед местными жителями.

Руслан Белый не собирается хвалить или ругать города. Весь стёб основан только на достоверных фактах: местные традиции, исторические события, язык, спорт, культура, остросоциальные темы, а также мнения известных жителей города. Это будет самый честный стендап про Россию. В первом сезоне Руслан Белый заедет в Казань, Челябинск, Самару, Уфу, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар Сочи и даже родной Воронеж.

Руслан Белый, автор, продюсер, стендап-комик

«Идея родилась чисто по фану»

— Когда мы приезжали с гастролями в города и немного шутили на местные темы, люди были в восторге. И вот однажды, когда мы с моим директором, а ныне креативным продюсером шоу «Комик в городе» Алексеем Хлыстовым ехали в поезде, у меня возникла идея выступать в местных стендап-клубах с монологами про город. Причём чисто по фану — приехать, посидеть час-два, накидать тезисы и выступить. Сначала мы хотели сделать чисто интернет-проект, а потом прикинули и подумали: почему бы не превратить это в передачу?

«Миссия комика — развивать самоиронию в людях»

— Практически все комики из шоу Stand Up давно переехали в Москву, но так или иначе шутят в монологах про свои города. Кто-то из местных потом обижается и думает: «Вот, свалили в столицу, а теперь смеются». И я решил показать им, что мы можем делать это не только в Москве. Ведь если жители условного Екатеринбурга будут смеяться над шутками про свой город, ко мне не должно быть никаких претензий. (Смеётся.) Вообще самое классное, что может быть в человеке, — это самоирония, а миссия комика — развивать её в людях. Сейчас такое сложное время: все цепляются к словам, обижаются на шутки… Хотя я не понимаю, как это возможно. Ведь это в первую очередь шутка. Так что политические шоу должны вызывать в людях чувство патриотизма, а наше чувство юмора.

Руслан Белый о Санкт-Петербурге:

«Первая претензия к Питеру — ветер. Он выдувает душу! Приезжаешь духовно просветиться, в итоге — духовно простудился. Вернулся в Москву — вся душа в соплях».

Руслан Белый об Уфе:

«Так, первая нестыковка, с которой я столкнулся — в Уфе 17% башкир и 28% татар. Где башкиры, ребят? Я подумал, вашему мэру, в пору, идти в передачу «Ищу тебя».

Руслан Белый про Саратов:

«Слушайте, ну, я подумал, что в Саратове мне будет легко, потому что я не первый стебу ваш город, понятно? 200 лет назад Александр Сергеевич Грибоедов в «Горе от ума» написал про ваш город: «Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми, подалее от этих хватов. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов».

«Комик в городе», с 4 марта в 22.00 на ТНТ