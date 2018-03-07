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фото: Instagram

В преддверии международного дня женщин Mattel запускает новую коллекцию кукол Барби. Линия называется «Вдохновляющие женщины» (Inspiring Women): в нее вошли куклы, созданные в честь легендарных и просто выдающихся женщин, добившихся успеха в разных сферах деятельности.

Среди них — мексиканская художница и феминистка Фрида Кало, Амелия Эрхарт, ставшая первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, а также физик и математик Кэтрин Джонсон, которая внесла неоценимый вклад в аэронавтику и космические программы США.

В коллекцию также вошли 14 кукол, посвященных ролевым моделям нашего времени: в том числе Олимпийским чемпионкам Хлое Ким и Габби Дуглас, актрисе Эмми Россум и балерине Мисти Копленд.

Публикация от Barbie® (@barbiestyle) Мар 6, 2018 в 6:08 PST

«Куклы Барби всегда давали девочкам возможность представить себя кем угодно и попробовать любую профессию, — говорит Лиза Макнайт, старший вице-президент Mattel. — Мы рады представить коллекцию, которая вдохновлена женщинами, заслуживающими стать примером для подражания».

Линейка поступит в продажу в ближайшее время. В ноябре компания Mattel первую Барби в хиджабе. Прообразом куклы стала фехтовальщица-саблистка и чемпионка мира Ибтихадж Мухаммад — первая американка, выступавшая на Олимпиаде в хиджабе.

Источник: GLAMOUR