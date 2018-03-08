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По сюжету нового сезона после семи лет съемок сериал «Реальные пацаны» наконец-то выходит в эфир ТНТ.

Пермяки становятся реальными селебами: их узнают на улицах, у них берут автографы, с ними делают селфи, приглашают на днюхи и бесконечно просят повторить легендарное «так-то».

С подачи небезызвестной Олеси Геннадьевны (та самая, что сделала из Коляна депутата) коллектив «Реальных пацанов» отправляется в большой концертный тур по стране. В программе: лайфхаки от Антохи, рэп от Вована и танцы от Коляна.

Суперзвезд ждут в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре и еще в сотнях городов, сел и деревень России.

Но кого пермяки обманывают? Суперзвезды для всей России, в своем мире вечного пермского периода Колян, Вован и Антоха по-прежнему простые пацаны с городских окраин. Даже когда слава того гляди снесет им крышу, пацаны делают вид, что ничего не изменилось. Но надолго ли их хватит?

В новом сезоне пацанов ждет испытание славой, а значит их дружба и отношения с близкими пройдут самую серьезную проверку.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ СЕЗОНА, ИЛИ КАК МИНИМУМ НЕСКОЛЬКО ВЕСКИХ ПРИЧИН СЛЕДИТЬ ЗА НОВЫМИ «РЕАЛЬНЫМИ ПАЦАНАМИ»

Россия

Из чисто регионального, проект превращается во всероссийскую историю. Отличная возможность поближе узнать, чем живут разные регионы страны. Но наряду с постоянными переездами, выступлениями и раздачей автографов, главные герои продолжают вести свою обычную жизнь. Удивительно, но, похоже, звездная болезнь не берет простых пермяков.

Колян и Лера ждут второго ребенка

Один ребенок — хорошо, два — отлично, правда, более накладно. Колян продолжает сидеть без средств к существованию. Чтобы прокормить семью ему придется оторваться от дивана и найти способ заработать. Свалившаяся популярность — очень кстати.

Изи мани, или 50 на 60.

Два месяца в салоне связи, полгода на почте или всего час работы аниматором. Наумов теперь зарабатывает 50 тысяч за 60 минут, — именно столько стоит пригласить звезду «Реальных пацанов» на свой день рождения. За такой гонорар он поднимет бокал за ваше здоровье, поздравит с праздником и составит компанию во время застолья. Но однажды, придя на один из таких дней рождений, он оказался единственным гостем богатого именинника.

Олеся Геннадьевна снова в деле

Предприимчивая и волевая женщина вернулась в Пермь. Два года назад она сделала из человека прямо сидящего (на кортах) депутата. В новом сезоне Олеся Геннадьевна станет директором коллектива реальных пацанов. С ее легкой и одновременно тяжелой руки (Антоха проверял) пермяки отправятся на свои первые гастроли. Но прежде, чем войти в доверие, ей придется ударить Коляна электрошокером.

Самый лучший коп

Игорь Сергеевич — лучший полицейский Перми. Да что там Пермь — он лучший в России. Кто бы мог подумать, что скромный участковый оказался крутым и отвязным персонажем. Он лучше всех стреляет, ловко раскрывает самые запутанные дела, ломает подозреваемых, а в свободное от работы время зажигает в компании незамужних женщин.

Беременная Лера придумает оригинальный стартап

Развивать моторику у детей — дело сложное, но очень важное. Заскучавшая дома Лера придумала новый оригинальный стартап. Взяла под это дело деньги, заручилась поддержкой подруги и ее мужа. Но как всегда без помощи Коляна не обойтись. А где Колян, там и стабильные косяки.

Пермь слезам не верит

Заплаканный Эдик в депрессии. Он без работы и вынужден сидеть на шее у родителей, он по-прежнему любит Машу и пытается ее вернуть. Но Маша не спешит отвечать взаимностью. По опыту общения с Эдиком она прекрасно понимает, что рай в шалаше, да еще с маленьким ребенком на руках — это не для нее.

Кроме того…

— У Базанова и Ознобихина появится новый начальник, точнее — начальница.

— Отец Коляна снова свалится как снег на голову. И не один, а с новой молодой супругой.

— Олеся Геннадьевна соберет компромат на Наумова.

— Из тюрьмы освободится базановская Лиза с ребенком на руках.

— За Валей приударит настырный поклонник.

— Антоха внезапно вспомнит о Наташе и захочет ее вернуть.

«Реальные пацаны», новый сезон, с 12 марта в 20:00 на ТНТ