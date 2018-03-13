Woman |

Счастье – это не что-то готовое, что легко можно найти. Оно – следствие наших собственных действий. ~ Далай Лама

Мы неоднократно наблюдали, как люди, находящиеся в глубокой яме депрессии, всего за несколько недель взлетали вверх на крыльях счастья, всего лишь внеся небольшие, но важные изменения в свои постоянные привычки.

Так что неудивительно, что после того, как эти люди понимают, что делает их счастливыми, эти «счастливые привычки» становятся второй натурой. Именно поэтому они о них и не распространяются. Проходящие мимо видят, насколько они счастливы и довольны жизнью, но никто из них не может понять, в чем кроется причина их счастья.

Давайте узнаем о привычках, которые есть у счастливых людей, и о которых они никогда не рассказывают:

Автор: Анжелика Веденеева

1. Они не ввязываются в чужой негатив.

Никогда и ни за что не устраивайте беспричинных истерик, драматических сцен и не находитесь рядом с теми, кто это делает. Счастливейшие люди из всех, которых я знаю, не обращают ни малейшего внимания на то, что о них говорят случайные люди, особенно если они это делают грубо. Более того, зачастую они благодарны судьбе за всех грубых, надоедливых и обладающих тяжелым характером людей, которых встречают на жизненном пути, ведь они – живое и яркое напоминание о том, кем нельзя становиться ни в коем случае. Они смотрят на них и направляют свой жизненный путь совсем в другую сторону. Вам стоит поступать так же.

2. Они делятся с другими чем только могут и когда только могут.

Хотя, то, когда вы просто что-то отдаете, по праву считается бескорыстным действием, порою это может принести дающему куда больше, чем получателю. Во многих случаях обеспечение социальной поддержки прежде всего делает счастливее нас самих, а уж после – объект нашей заботы. Счастливые люди отлично это знают, и потому всегда ищут способы помочь тем, кто их окружает, пока несчастные люди задают себе вопрос «А я-то с этого что получу»?

3. Они заботятся о своих важных отношениях.

«В поиске потока», интересная книга о психологии счастья, приводит данные опросов и исследований, в которых показано, что те, у кого есть пятеро или более друзей, с которыми они могут обсудить свои проблемы, почти на 60% оказываются счастливее всех остальных. И дело даже не в количестве друзей – важны те усилия и внимание, что вы вкладываете в отношения с ними. Те же исследования показывают, что даже самые лучшие отношения могут со временем ослабеть, а потому старайтесь поддерживать тесный контакт с людьми, которые вам небезразличны – ибо личные отношения никогда нельзя принимать, как должное. Над ними нужно постоянно работать.

4. Они любят не только других, но и себя самих.

Самое страшное, что с вами может случиться – это потерять себя самого из-за того, что слишком сильно любишь кого-то еще, забыть, что вы тоже заслуживаете любви и счастья. Да, любите других, это правильно, это полезно, не забывайте и о себе. Счастливые люди знают, что любить себя – это не эгоизм. Они ставят во главу угла свои интересы, потому что только так можно найти в себе достаточно сил, чтобы любить всех, кто вам небезразличен. Заботьтесь о себе. Ведь если пожертвовать всеми своими нуждами и потребностями, чтобы помогать кому-то еще, вскоре от вас останется лишь тень того человека, которым вы когда-то были.

5. Для них эффективность важнее популярности.

Никогда не путайте популярность с эффективностью. Популярность – это когда вас все любят. Немножко и недолго. А эффективность – это когда вы на что-то способны. И именно второе в конечном итоге что-то значит. А популярность – она проходит.

6. Они умеют, когда нужно, сказать «нет».

Соглашаться на все, что вам предложат – верный путь к тому, чтобы быть несчастным всю свою жизнь. Если вы постоянно заняты, и у вас даже нет свободной минутки, чтобы передохнуть, подумайте – уж не оттого ли это, что вы слишком часто говорите «да»? У всех нас есть свои обязательства, но нельзя бездумно соглашаться на все подряд – иначе вам никогда не добиться спокойной жизни. Кивать головой на все подряд нельзя – рано или поздно кто-то этим воспользуется. Где-то нужно провести черту, а где – решать вам.

7. Если они кому-то благодарны – то искренне и от всего сердца.

Пожалуй, благодарность – одна из властительниц царства счастья. А что по этому поводу говорят исследователи? В «Пособии по счастью» доктор Соня Любомирская пишет об этом вот что: «Чем больше человек склонен к благодарности, тем меньше вероятность того, что он подвержен депрессии, беспричинной тревоге, одиночеству, зависти или неврозам». Примечание: Помните о том, насколько вам повезло. Вспоминайте об этом каждый божий день. Чем больше вы будете вспоминать о тех частичках счастья, что у вас есть, тем больше их у вас будет, и тем полнее они будут складываться в, собственно, счастье.

8. Они неисправимые оптимисты.

Счастливейшие из людей – не те, что живут в определенных обстоятельствах, а те, кто относятся к своим обстоятельствам определенным образом. Они сами – творцы своего оптимизма. Какой бы ни была ситуация, успешным человеком непременно окажется тот, кто всегда сможет смотреть на свое положение с оптимизмом. Для него любая ошибка – лишь шанс для роста и ценный жизненный урок. Оптимистичные люди видят мир, как место, битком набитое бесконечными возможностями, особенно в нелегкие времена.

9. Они не принимают ни успех, ни ошибки слишком близко к сердцу.

Счастливые люди в конечном итоге оказываются еще и успешными благодаря одному простому обстоятельству – они иначе воспринимают и успех, и ошибки. Они не принимают свои ошибки слишком уж близко к сердцу и не позволяют успеху вскружить им голову. Так следуйте же по их стопам. Будьте скромны, упорны и настойчивы. Не позволяйте ошибкам нанести вам чувствительный удар, а успеху – вскружить вам голову.

10. У них всегда есть план на тот случай, если настанут нелегкие времена.

Счастливая жизнь – вовсе не обязательно еще и легкая жизнь. И порою настают времена, когда быть счастливым очень и очень непросто. Но кто, преодолев проблемы, живет после них дольше и счастливее? Мы видели достаточно трудностей и проблем, чтобы дать на это ответ: те, кому невзгоды в конечном итоге пошли на пользу. Ваш характер формирует именно то, как вы ведете себя во время накативших на вас невзгод. Старайтесь смотреть на все объективно. Усвойте полученный урок и двигайтесь вперед. И не позволяйте неприятностям опечалить вас слишком уж надолго.

11. Они видят отказы и разрывы как защитный механизм от того, что не должно было случиться.

То, что вам отказали, еще не значит, что с вами что-то не так. Скорее уж это значит, что вторая сторона просто не смогла заметить, что вы можете ей предложить. Это значит, что у вас есть время сделать себя еще лучше – продвинуться на пути к своей мечте, стать мастером своего дела, найти работу, которая вам действительно по душе. Счастливые люди знают это, и потому не считают отказ оскорблением. Тот парень не перезвонил вам утром? Вас не взяли на привлекательную должность? В банке решили не предоставлять вам кредит? Что ж, значит, это был не лучший вариант. И в будущем вас ждет что-то куда лучшее.

12. Они живут настоящим.

Никогда не позволяйте вашему прошлому определять ваше настоящее. пусть лучше оно будет уроком, который поможет вам войти в будущее. Никаких раскаяний, никаких воспоминаний о былом со злостью в душе. Просто живите и идите вперед. Нам не суждено узнать, что нас ждет впереди, но это лишь делает путь еще интереснее. Да-да, именно это делает жизнь достойной того, чтобы ею жить. Счастливые люди знают об этом, и стараются выжать максимум из настоящего.

13. Они правильно тратят свое время.

Когда репортер «Guardian», написавший статью «5 самых частых раскаяний умирающих» брал интервью у медсестры из хосписа, она сказала, что больше всего они сожалеют о том, что отказались от того, о чем мечтали. Когда люди понимают, что их жизнь почти окончена, они оглядываются назад и понимают, сколько всего они могли сделать… и что часто их мечта была совсем рядом. И что стоило бы им сделать кое-что иначе, и она воплотилась бы в жизнь. Мало кто ценит свободу, которую дает нам хорошее здоровье – пока мы его не лишимся. Недаром говорят, что на неделе семь дней, и ни один из них не зовется «однажды».

14. Они всецело отдаются тому, что для них важнее всего.

Если вы интересуетесь каким-либо занятием, то будете им заниматься, когда у вас будет свободное время. Если вы по-настоящему чем-то увлечены, то для того, чтобы выкроить на это «что-то» время, вы пойдете на все, что угодно. Вот и все. И именно последнее занятие, как правило, влечет за собою результат, которым можно гордиться.

15. Ради того, чтобы добиться в чем-то мастерства, они готовы перетерпеть любые невзгоды.

То, что вам нелегко на пути куда-то, в первую очередь значит, что вы туда все-таки идете. Счастливые люди это знают. Они находят в себе силы учиться чему-то новому и доводить свои навыки до совершенства, даже если это не так уж и просто. Почему? Потому что оглянувшись назад и увидев, насколько они продвинулись по избранному пути, они испытывают подлинное счастье и удовлетворение. Ну а кроме того, чтобы стать в чем-то мастером, не обойтись без того, чтобы прежде быть в этом деле неумехой. И то, что вы получите, став мастером, с легкостью перекроет невзгоды на пути к мастерству.

16. Они заботятся о своем здоровье.

От этого факта никак не отвертеться: как бы вам ни нравились физические упражнения, если вы будете ими регулярно заниматься, то непременно почувствуете себя лучше. Если ваше тело оставляет желать лучшего, это повлияет и на ваш разум, снизив сосредоточенность, и на силу духа – а без нее идти к конечной цели становится намного сложнее. Недавние исследования показали, что регулярные упражнения помогают людям выйти из депрессии куда лучше, чем лошадиные дозы антидепрессантов. Спустя шесть месяцев постоянных упражнений эти люди стали куда менее склонны к депрессии и неврозам, так как их чувство достоинства и чувство того, что они на что-то способны, взлетели на недосягаемую высоту.

17. Они тратят время на новый опыт и впечатления, а не на ненужные вещи.

Счастливые люди зачастую с большой неохотой тратят деньги на материальные вещи, предпочитая потратить лишние деньги на новый опыт или впечатления. Кстати, подобное делает нас счастливее по двум причинам: 1. По-настоящему хороший опыт с годами становится лишь лучше. 2. Чтобы получить новые впечатления, зачастую приходится выходить из дома и общаться с людьми – а ведь среди них могут оказаться и те, с которым неплохо было бы познакомиться.

18. Они ценят крохотные радости жизни.

Счастье – это прежде всего не «что», а «как» — не пункт назначения, а отношение к жизни. Счастье – это умение, стремясь к большему, наслаждаться малым. Подлинное счастье не может существовать в нас, если мы время от времени не останавливаемся, чтобы насладиться им. Если мы не находим времени, чтобы отдать должное приятному моменту, мы лишаем его всей прелести. Порою самые простые вещи в жизни могут быть самыми приятными – если только мы не будем забывать получать от них удовольствие.

19. Они понимают и принимают мимолетность жизни.

То, что что-то не длится вечно, еще не значит, что оно того не стоило. Счастливые люди знают, что это правда – для всего есть свое время и место. Отношения, работа и жизненный опыт – все это лишь часть целого. Со временем мы становимся старше и мудрее, и понимаем, за что нужно держаться изо всех своих сил, а что нужно отпустить. Порою что-то или кто-то просто не может остаться с нами. Порою ненавидимые нами перемены — на деле единственное, что в итоге может помочь нам достичь цели. А порою уйти – единственный способ сделать шаг вперед.

20. Они живут той жизнью, которой действительно хотят.

Этот последний пункт, в общем-то, подводит черту под всеми предыдущими. Одна из жалоб, которую мы с Энжел слышим от наших клиентов чаще всего – «Вот если бы я был достаточно храбрым, чтобы жить именно той жизнью, что хочу я, а не той, которую от меня хотят другие». Не делайте с собой этого. То, что думают другие люди – а в особенности то, чего они хотят, для вас абсолютно не важно. Ваши надежды, мечты, ваши цели – вот что важно! Поступайте так, как вам подсказывает сердце. Окружите себя людьми, которые всегда вас поддержат – не «вас», какими они хотят вас видеть, но вас настоящих. Заведите настоящих друзей, и никогда не теряйте с ними связи. Говорите, что хотите тем, кому это нужно услышать. Выражайте ваши чувства. Остановитесь и понюхайте розы. И, самое важное, поймите, что в большинстве случаев именно вам решать, быть ли счастливыми.

Источник: yaamilliarder.ru

фото: pixabay