Рената Литвинова о любви, красоте и жизни (3)

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Woman | 14 марта 2018 года, 15:00

Рената Литвинова — яркий и концептуальный режиссер, сценарист, превосходная актриса, икона стиля и постоянный персонаж светской хроники. Она восхищает своей необычностью и загадочностью, как на экране, так и в повседневной жизни.

С детства мама очень часто водила маленькую Ренату в кино. Уже к девятому классу девочка точно знала, что хочет быть сценаристом — ее целью стало поступление во ВГИК. Там красивую стройную блондинку с внешностью поэтессы Серебряного Века и манерами королевы заметили сразу. Сегодня на счету Ренаты много превосходных режиссерских работ, которые поражают своей глубиной и философией

Сайт Madav24.ru сделал подборку прекрасных и очень мудрых мыслей Ренаты Литвиновой на тему любви, красоты и жизни.

  • Если вы кого-то по-настоящему сильно любите, он вас полюбит тоже, у него просто нет шанса этого избежать.

  • Женщина должна будоражить мужчину, создавать ему интересное времяпрепровождение, украшать жизнь. Но ей нужно обязательно делать свою жизнь, отдельную от семейной, заниматься собственной карьерой. У нее должно быть что-то свое, иначе мужчине с ней скучно.

  • Любовь — это желание отдавать, а страсть — желание брать.

  • Сильных людей трудности делают еще сильнее, и, как ни странно, бодрее, а слабые становятся злыми, и это их разрушает.

  • Надо восхищаться друг другом, говорить человеку, что он талантлив, прекрасен.

  • Зачем экономить на взаимном восхищении? Ведь жизнь такая короткая, все мы кандидаты в мёртвые.

  • Любовь никогда не может быть краткосрочной, годы и годы она держит нас. Она не может сопровождаться обидами, потому что это абсолютно жертвенное чувство. Как приговор. Вот тебя приговорили, и ты всегда будешь все прощать любимому человеку. Мне кажется, что тот, кто любит, любим Богом. Ведь он становится тем самым, каким Господь и просит всех быть.

  • Влюблённость и любовь — две совершенно разные истории. Влюблённость мимолётна. Влюбившись, ты постоянно находишься в приподнятом состоянии. С любовью, понимаете ли, сложнее…

  • Если ты любишь, то все-таки готов на все и эта жертва приносит тебе счастье.

  • Мой внутренний стержень вовсе не во мне, а в тех, кого я люблю. И не разлюблю никогда.

  • Сердце бьётся, бьётся, бьётся… и добьётся своего!

  • Твоя красота — это твой внутренний мир, и как ты над ним работаешь, как ты себя хранишь, какую ты имеешь внутри себя культуру, так ты и выглядишь.

  • Здесь нет земли, здесь небо с двух сторон: с нижнего льется дождь, а верхнее – для птиц. Прыгай! Ты должен прыгнуть. О небо еще никто не разбивался…

  • Если ты не любишь никого, ты как бы бессмыслен.

  • Красота всегда индивидуальна, в ней нет канонов, в ней допустимо безумие, непохожесть ни на кого. Красота всегда Божественна, там Бог.

  • Красивые люди никогда не бывают надменны, они всегда приветливы и теплы, им не жалко улыбнуться, сказать доброе слово, сделать всегдашнее усилие говорить доброжелательным тоном.

  • Любовь – самый сильный в мире наркотик, на который каждый рано или поздно подсаживается.

  • Если любишь, отпускай. Когда тебя контролируют, изолируют, ревнуют, запрещают заниматься, чем ты хочешь, осуждают тебя за твою деятельность, это не любовь.

  • Любовь — это свобода.

  • Не делайте ничего, чтобы произвести впечатление на мужчину. Никогда. Вообще.

  • Принципиально. Если мужчина не присоединился, значит, он не должен был присоединиться. Настоящая любовь возникает сразу и не потому, что ты хочешь кого-то пристегнуть.

  • О, женщины, они, как перламутр, переливаются всеми гранями… Хорошо, когда женщина разная.

Источник: Madav24.ru

Комментарии 3
Саня1 час назад
Ты можешь мне не поверить, но у Путина и Пескова тоже есть дети, но, как мы видим это для них не проблема.
А Рената мне нравится, как женщина.
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к вашему сведению1 час назад
...У Ренаты есть и дочь. Т.е. - она была как в отношениях с мужчиной, так и с женщиной. На мой взгляд, поэтому ей как никому другому понять что такое истинная любовь. Я ее обожаю, так как она все время в своем мире и стиле. Вернее, вне времени.
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Читатель2 часа назад
Лесбиянка, конечно же, много знает о любви
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