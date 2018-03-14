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Рената Литвинова — яркий и концептуальный режиссер, сценарист, превосходная актриса, икона стиля и постоянный персонаж светской хроники. Она восхищает своей необычностью и загадочностью, как на экране, так и в повседневной жизни.

С детства мама очень часто водила маленькую Ренату в кино. Уже к девятому классу девочка точно знала, что хочет быть сценаристом — ее целью стало поступление во ВГИК. Там красивую стройную блондинку с внешностью поэтессы Серебряного Века и манерами королевы заметили сразу. Сегодня на счету Ренаты много превосходных режиссерских работ, которые поражают своей глубиной и философией

Сайт Madav24.ru сделал подборку прекрасных и очень мудрых мыслей Ренаты Литвиновой на тему любви, красоты и жизни.

Если вы кого-то по-настоящему сильно любите, он вас полюбит тоже, у него просто нет шанса этого избежать.

Женщина должна будоражить мужчину, создавать ему интересное времяпрепровождение, украшать жизнь. Но ей нужно обязательно делать свою жизнь, отдельную от семейной, заниматься собственной карьерой. У нее должно быть что-то свое, иначе мужчине с ней скучно.

Любовь — это желание отдавать, а страсть — желание брать.

Сильных людей трудности делают еще сильнее, и, как ни странно, бодрее, а слабые становятся злыми, и это их разрушает.

Надо восхищаться друг другом, говорить человеку, что он талантлив, прекрасен.

Зачем экономить на взаимном восхищении? Ведь жизнь такая короткая, все мы кандидаты в мёртвые.

Любовь никогда не может быть краткосрочной, годы и годы она держит нас. Она не может сопровождаться обидами, потому что это абсолютно жертвенное чувство. Как приговор. Вот тебя приговорили, и ты всегда будешь все прощать любимому человеку. Мне кажется, что тот, кто любит, любим Богом. Ведь он становится тем самым, каким Господь и просит всех быть.

Влюблённость и любовь — две совершенно разные истории. Влюблённость мимолётна. Влюбившись, ты постоянно находишься в приподнятом состоянии. С любовью, понимаете ли, сложнее…

Если ты любишь, то все-таки готов на все и эта жертва приносит тебе счастье.

Мой внутренний стержень вовсе не во мне, а в тех, кого я люблю. И не разлюблю никогда.

Сердце бьётся, бьётся, бьётся… и добьётся своего!

Твоя красота — это твой внутренний мир, и как ты над ним работаешь, как ты себя хранишь, какую ты имеешь внутри себя культуру, так ты и выглядишь.

Здесь нет земли, здесь небо с двух сторон: с нижнего льется дождь, а верхнее – для птиц. Прыгай! Ты должен прыгнуть. О небо еще никто не разбивался…

Если ты не любишь никого, ты как бы бессмыслен.

Красота всегда индивидуальна, в ней нет канонов, в ней допустимо безумие, непохожесть ни на кого. Красота всегда Божественна, там Бог.

Красивые люди никогда не бывают надменны, они всегда приветливы и теплы, им не жалко улыбнуться, сказать доброе слово, сделать всегдашнее усилие говорить доброжелательным тоном.

Любовь – самый сильный в мире наркотик, на который каждый рано или поздно подсаживается.

Если любишь, отпускай. Когда тебя контролируют, изолируют, ревнуют, запрещают заниматься, чем ты хочешь, осуждают тебя за твою деятельность, это не любовь.

Любовь — это свобода.

Не делайте ничего, чтобы произвести впечатление на мужчину. Никогда. Вообще.

Принципиально. Если мужчина не присоединился, значит, он не должен был присоединиться. Настоящая любовь возникает сразу и не потому, что ты хочешь кого-то пристегнуть.

О, женщины, они, как перламутр, переливаются всеми гранями… Хорошо, когда женщина разная.

Источник: Madav24.ru