"Живой Кен" пришел искать любовь на "Дом-2" (3)
фото: Instagram/rodrigoalvesuk
34-летний Родриго Альвес, известный как «живой Кен», перенес более 60 пластических операций, чтобы стать похожим на куклу. Раньше Родриго работал бортпроводником, а теперь строит модельную карьеру. Недавно Родриго прилетел в Москву. Кен посетил несколько показов в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а также стал гостем на проекте «Дом-2». Ведущая шоу Ксения Бородина поделилась впечатлениями от знакомства с Альвесом и рассказала, что он хочет найти в России свою любовь.
«А вы знакомы с Родриго Альвесом? Приходил к нам на программу, единственный человек в мире, который решился удалить себе 4 ребра!!! У него талия 60 см и более 60 пластических операций. Как он вам? Кстати приехал искать себе невесту в Россию», — написала Бородина в Instagram (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Некоторые подписчики решили сосватать Кену Викторию Лукьянову — «живую Барби», известную в России и Украине. Также пользователи Сети активно обсуждали нестандартную внешность мужчины: многие назвали ее пугающей и непривлекательной.
на фото Виктория Лукьянова "Живая Барби" (vk.com/amatue)
Кстати, сам Родриго в восторге от Москвы. Он признался, что был рад побывать в России и познакомиться с интересными людьми.
Источник: Cosmopolitan