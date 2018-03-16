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фото: Instagram/rodrigoalvesuk

34-летний Родриго Альвес, известный как «живой Кен», перенес более 60 пластических операций, чтобы стать похожим на куклу. Раньше Родриго работал бортпроводником, а теперь строит модельную карьеру. Недавно Родриго прилетел в Москву. Кен посетил несколько показов в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а также стал гостем на проекте «Дом-2». Ведущая шоу Ксения Бородина поделилась впечатлениями от знакомства с Альвесом и рассказала, что он хочет найти в России свою любовь.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Мар 15, 2018 в 3:49 PDT

«А вы знакомы с Родриго Альвесом? Приходил к нам на программу, единственный человек в мире, который решился удалить себе 4 ребра!!! У него талия 60 см и более 60 пластических операций. Как он вам? Кстати приехал искать себе невесту в Россию», — написала Бородина в Instagram (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Некоторые подписчики решили сосватать Кену Викторию Лукьянову — «живую Барби», известную в России и Украине. Также пользователи Сети активно обсуждали нестандартную внешность мужчины: многие назвали ее пугающей и непривлекательной.

на фото Виктория Лукьянова "Живая Барби" (vk.com/amatue)

Кстати, сам Родриго в восторге от Москвы. Он признался, что был рад побывать в России и познакомиться с интересными людьми.

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) Мар 13, 2018 в 3:46 PDT

Источник: Cosmopolitan